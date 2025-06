Delta verhoogt per 1 juli prijzen voor internet, tv en vaste telefonie via coax

De Nederlandse provider Delta gaat per 1 juli zijn prijzen verhogen voor internet, tv en vaste telefonie via coax. Het pakket met een internetsnelheid van 75Mbit/s komt daarbij te vervallen. Het bedrijf rept niet over prijswijzigingen voor zijn glasvezelaanbod.

Het goedkoopste coaxabonnement met een internetsnelheid van 75Mbit/s zal per 1 juli niet meer beschikbaar zijn. Dat pakket kost op dit moment 45 euro. Voor die prijs krijgen klanten straks het basispakket met een snelheid van 150Mbit/s. Boven op het basispakket kunnen klanten betalen voor hogere internetsnelheden. De prijs voor een abonnement met 300Mbit/s aan snelheid is gestegen naar in totaal 53,50 euro. Voor 400Mbit/s wordt nu in totaal 60,00 euro gevraagd. Een Flexpakket Basis-abonnement met 1000Mbit/s kost per 1 juli 62,50 euro.

Niet alleen de prijzen van de pakketten voor internet worden verhoogd. Ook televisie en telefonie worden duurder. Het standaardpakket voor televisie wordt van 26 naar 27,50 euro verhoogd. Klanten die meer dan vijftig zenders willen, betalen straks twee euro per maand meer dan voorheen. Ten slotte wordt de toegang tot ESPN een euro duurder en kost een hd-tv-ontvanger 50 cent meer dan voorheen.

Wat vaste telefonie betreft wordt het start- en minuuttarief binnen Nederland verhoogd van 15 naar 16 cent. Voor klanten die willen bellen binnen de Europese Unie, gaat het starttarief omhoog naar 19 cent. Dat kost nu nog 16 cent.

Los van de prijsverhogingen voert Delta ook snelheidsverhogingen door voor internet. Zo wordt de uploadsnelheid van het basispakket verhoogd van 15 naar 50Mbit/s. Voor klanten die het huidige 300Mbit/s-pakket hebben, wordt de uploadsnelheid opgehoogd van 50 naar 75Mbit/s. Ook de downloadsnelheid gaat met 50Mbit/s omhoog naar 350Mbit/s.

De prijswijzigingen hebben volgens Delta te maken met een inflatiecorrectie en de gestegen kosten voor het onderhouden van het netwerk. Volgens Delta wordt de inflatiecorrectie toegepast op grond van de algemene voorwaarden van het abonnement en dat maakt het daarom niet mogelijk om kosteloos op te zeggen voor het einde van het contract. Delta heeft het recht om de vergoedingen en tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage dat gelijk is aan de CBS-consumentenprijsindex. In principe is een opzegging bij een inflatiecorrectie niet zomaar kosteloos mogelijk. Hoe het precies zit met kosteloos opzeggen, is te lezen in een eerder verschenen achtergrondartikel op Tweakers. De nieuwe prijzen gelden voor zowel bestaande als nieuwe klanten en gaan per 1 juli in. Een paar maanden geleden werd al bekend dat Ziggo zijn prijzen zou gaan verhogen, ook per 1 juli.

Product of dienst Prijs in euro's tot 1 juli 2023 Prijs in euro's na 1 juli 2023 TV Basis (standaardpakket televisie) 26,00 27,50 Flexpakket Budget 75Mbit/s 45,00 - Flexpakket Basis 150Mbit/s 47,50 45,00 Flexpakket Basis 250Mbit/s - 51,00 Flexpakket Basis 300Mbit/s 50,00 53,50 Flexpakket Basis 400Mbit/s 57,50 60,00 Flexpakket Basis 1000Mbit/s 60,00 62,50 50+ zenders 8,00 10,00 Interactief 90+ zenders 13,00 15,00 Interactief 120+ zenders 23,00 25,00 HD TV-ontvanger 2,00 2,50 ESPN Compleet 12,00 13,00 Beltarief: start- en minuuttarief Nederland 0,15 0,16 Beltarief: starttarief Europa 0,16 0,19