Delta Fiber en T-Mobile gaan diensten leveren via elkaars netwerken

Delta Fiber en T-Mobile hebben een overeenkomst afgesloten om diensten via elkaars netwerken te leveren. T-Mobile gaat internet leveren over het glasvezelnetwerk van Delta. Delta gaat op zijn beurt zijn 5G en onbeperkte data aanbieden via het mobiele netwerk van T-Mobile.

T-Mobile en Delta schrijven dat ze een langetermijnovereenkomst met elkaar hebben afgesloten. Daarmee gaan de twee bedrijven diensten over elkaars netwerken leveren. Zo kunnen huishoudens die door Delta zijn aangesloten op glasvezel voortaan ook gebruikmaken van T-Mobiles internet- en tv-diensten. T-Mobile zou het glasvezelnetwerk van Delta Fiber ook gaan gebruiken voor het uitrollen van zijn 5G-netwerk.

Delta Fiber is de op een na grootste glasvezelaanbieder in Nederland, na KPN. Het glasvezelnetwerk van Delta bestaat uit 1,3 miljoen aansluitingen. Tegen 2025 wil het bedrijf dat hebben uitgebreid tot 2 miljoen aansluitingen. T-Mobile maakt daarnaast al gebruik van glasvezelnetwerken van andere partijen voor het leveren van zijn diensten, zoals KPN en Open Dutch Fiber. In totaal beslaat het netwerk waarover T-Mobile internet en tv kan leveren nu 5 miljoen huishoudens, claimt Delta.

Delta gaat op zijn beurt zijn mobiele abonnementen uitbreiden. Zo komt het bedrijf met bundels met onbeperkte data en hogere snelheden die via het mobiele netwerk van T-Mobile worden geleverd. Het bedrijf stelt daarmee ook 5G beschikbaar voor zijn klanten.