T-Mobile komt met nieuw wifipunt voor Wi-Fi 6-ondersteuning

T-Mobile heeft een nieuw wifipunt uitgebracht. Het apparaat heet de Zyxel WX5600 en heeft ondersteuning voor Wi-Fi 6. Met het apparaat voegt T-Mobile de wifistandaard toe aan 'Wifi Plus'. Het vorige wifipunt werkte met Wi-Fi 5.

Het nieuwe apparaat is aangekondigd op een communitypagina van T-Mobile. Het Zyxel WX5600-wifipunt kan samen met het Zyxel T-54-modem van het bedrijf een 802.11ax, oftewel een Wi-Fi 6-meshnetwerk, opzetten. T-Mobile bood al eerder een meshnetwerk aan in de vorm van Wifi Plus. Dat pakket werd echter tot nu toe geleverd met een wifipunt dat alleen ondersteuning had voor 802.11ac, ofwel Wi-Fi 5.

De Zyxel WX5600 heeft twee 2,5Gbit/s-lanpoorten en heeft een hogere maximale snelheid dan zijn voorganger. T-Mobile claimt dat de maximale snelheid op de 5GHz-band 4800Mbit/s bedraagt. Bij zijn voorganger, het WAP6807-wifipunt, bedroeg dit 1733Mbit/s. Ook heeft de WX5600 meer antennes dan zijn voorganger: 4x4 in plaats van 2x2 op de 5Ghz-band. Het is mogelijk om maximaal vier SSID's aan te maken. Wat beveiliging betreft biedt het nieuwe apparaat ondersteuning voor WPA3-SAE. Het energieverbruik zou maximaal 18W bedragen.

Wi-Fi 6 werkt via 802.11ax-radio's. Deze radio's zijn de zesde generatie van 802.11 en dus noemt de Wi-Fi Alliance de nieuwe standaard Wi-Fi 6. Volgens schattingen van de alliantie is Wi-Fi 6 ongeveer dertig procent sneller dan Wi-Fi 5. Tweakers schreef eerder een artikel waarin wordt uitgelegd hoe de Wi-Fi 6-standaard verschilt van zijn voorganger.

Het wifipunt heeft een maandelijkse prijs van 2,50 euro. Het is niet mogelijk om het apparaat los aan te schaffen. Klanten die het Zyxel T-54-modem in combinatie met het oude wifipunt al hadden, kunnen door de Wifi Plus-optie op te zeggen en weer opnieuw af te sluiten, het nieuwe wifipunt ontvangen.

T-Mobile wifipunt
Zyxel WX5600-wifipunt. Bron: T-Mobile

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 16-03-2023 10:50
87 • submitter: SubSpace

16-03-2023 • 10:50

87

Submitter: SubSpace

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Reacties (87)

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FlorisB 16 maart 2023 11:39
18W?! Dat is gewoon 156kWh op jaarbasis. Het zal vast alleen bij volle belasting zijn, maar hoe dan ook best een hoogverbruik. Als het energieplafond op 2900kWh ligt en 5% daarvan gaat al op aan één enkel WiFi-punt...
FerronN @FlorisB16 maart 2023 14:15
18w is ook de max van mijn Unifi AP's. Maar deze gebruiken gemiddeld 7w.
QDoled @FlorisB16 maart 2023 12:18
Daar heb je een punt. S'nachts gewoon wifi uitzetten, dat is al winst.
Klaus_1250 @QDoled16 maart 2023 13:07
Als je een smarthome hebt met allererlei verbonden apparatuur (rookmelders, etc), dan gaat die vlieger niet op.
Z100 @QDoled16 maart 2023 20:48
Dat is geen winst he. Je koopt dus een k*t product, om vervolgens om het probleem heen te lopen door het te vermijden.

Laten we gewoon de problemen bij de bronnen aanpakken: fabrikanten moeten meer inzetten op zuinigheid en efficiëntie. Hoe ze dat doen is niet ons probleem. Wij krijgen er niet voor betaalt; zij wel.

De hele bedoeling van onze maatschappij en economie is dat het leven gemakkelijker wordt gemaakt. Laatst nog een reclame gezien waarbij werd geadverteerd met "haal al je apparatuur uit het stopcontact voordat weg gaat". Wie gaat dat in een realistische wereld doen??? En waarom??? Dit is een stompzinnige regressie; geen oplossing voor de kern van het probleem.
Mymymy @Z10031 maart 2023 13:58
Begin bij jezelf. De schuld bij een ander leggen is de weg van de minste weerstand, want dan heb je er zelf geen last van en kun je lekker gaan wijzen.

Nogal egoistische gedachte. Zo komen we natuurlijk nooit nergens.
SubSpace @FlorisB16 maart 2023 14:28
Lastig inderdaad. Ik zit midden in de nacht rond de 400W gebruik, en dat is niet van de koelkast, maar door netwerkapparatuur 😐
Polderviking @SubSpace17 maart 2023 00:47
400 watt netwerk?
Heb je een PoE warmtepomp ofzo?
CP1977 @Polderviking18 maart 2023 13:56
Die opmerking is wel leuk :)
Thanks
Verwijderd 16 maart 2023 10:55
Dacht even te lezen dat T-Mobile eindelijk met IPv6 ondersteuning kwam.

Snap niet echt dat ze in wifi6 investeren, Sinds de vrije modem keuze kun je een keuze voor Wifi6 aanschaf/investerin bij je klant laten. Genoeg voor te vinden in de markt.
Tales @Verwijderd16 maart 2023 11:00
Voor het grootste deel van de bevolking is WiFi == Internet. Vandaar dat alle ISP's tegenwoordig veel meer beloftes doen met 'internet in alle hoekjes en gaten' en 'WiFi garantie' achtige dingen. (uiteraard met een enorme disclaimer).
Arrigi @Tales16 maart 2023 11:09
Ja, als het in het zolderkamertje niet goed werkt met de modem onder een metalen kast in de gang ligt het aan $ISP. Tegenwoordig heb je dus ook ISPs die de eerste wifi extender gratis opsturen.

En dat moet dan ook gewoon draadloos werken (bekabelde backbone wat?) met een druk op de knop. Liefst zo onzichtbaar mogelijk. Effe internet op de zolder installeren.

Heb je meteen 5 wifi-streepjes in plaats van één. Effectieve snelheid mogelijk nog even belabberd, maar het psychologische gedeelte doet ook wat.
D0ubleD0uble @Arrigi16 maart 2023 11:31
Het is zelfs zo erg dat sommige mensen denken dat de snelheid van hun internet abonnement synoniem is met WiFi snelheid. Zijn een aantal draadjes over te vinden van KPN klanten die zich voelen "opgelicht" door het gigabit abonnement :+

En dan staat het modem in de meterkast zielig te bungelen aan de UTP kabel en aan de netstroom. Gooi er nog powerline adapters bij en repeaters van dubieuze kwaliteit die met 3 units een afstand van meer dan 30 meter moeten overbruggen. Heb dit zelf wel eens moeten aanschouwen helaas, toch was de snelheid nog steeds een respectabele 50 mbit. Echt heel stabiel is het dan natuurlijk niet |:(
Tweakwondo @D0ubleD0uble16 maart 2023 13:12
Powerline met een utp kabel naar een wifi router ( router modus ingeschakeld ) op zolder komt nog steeds voor :+
icecreamfarmer @Tweakwondo16 maart 2023 13:28
Dat werkt ook gewoon. Zo heb ik internet in de tuin.
Het kan beter maar ik ga geen cat6 door mijn tuin leggen.
nIghtorius @icecreamfarmer16 maart 2023 17:30
Het verschil is dat jij niet gaat klagen dat je gigabit snelheid niet gehaald wordt in je tuin.
D0ubleD0uble @Tweakwondo16 maart 2023 18:58
Helaas wel, en sommige zijn heilig overtuigd dat powerline eenzelfde kwaliteit biedt als een kabel trekken want "het gaat toch allebei via een kabel?" en nog geen 4 tellen later hapert de Zoom meeting eruit omdat de zonnepanelen van de buren gaan draaien :+
Tweakwondo @D0ubleD0uble16 maart 2023 19:03
ik moest oprecht hard lachen om de laatste linea :D
Nox @Arrigi16 maart 2023 13:36
Ja en als je wifiproblemen hebt gewoon ff meer zendvermogen regelen, gewoon volle bak blazen, dat fixt het vast. Het is te triest voor woorden wat mensen bedenken/vinden van wifi.

Laatst een buur van iemand die ik wilde helpen, die heb ik gevraagd niet kanaal 3tm8 (ofzo) te gebruiken op 40Mhz in 2.4Ghz want hij pakt het hele spectrum. Zijn reactie: 'Even de router op automatisch zetten, dan pakt hij het beste kanaal'.

Op 5Ghz was het evenmin te fixen met z'n 2 AP's op 160Mhz. Je zou er bijna een deauth attack op doen.
Arrigi @Nox16 maart 2023 13:46
Je zou er bijna een deauth attack op doen.
Wekt niet meer goed. Wat kunnen we doen? Méér mesh. Méér kanalen. Méér zendsterkte. Méér kanaalbreedte.
ep667 @Tales16 maart 2023 11:16
Ik ken mensen in mijn omgeving die overgestapt zijn van de ene naar de andere provider omdat “WiFi niet goed” was. Dat heeft me heel wat facepalms gekost, maar we moeten ook snappen dat dit voor veel mensen synoniem is aan de kwaliteit van de provider. Dat ze het zelf kunnen oplossen (en waarschijnlijk beter) is niet altijd duidelijk of haalbaar.
Commendatore @ep66716 maart 2023 12:21
Kwestie van opvoeding, lijkt me.
Nox @Commendatore16 maart 2023 13:38
Wat gaat opvoeding door digibeten doen? Gewoon een examen 'how to internet' met wat basics, zonder die kom je niet online.

[Reactie gewijzigd door Nox op 22 juli 2024 14:36]

ep667 @Commendatore16 maart 2023 16:40
Ik snap je. Maar als je als token nerd gaat 'opvoeden' betekent het vaak ook dat je die 'betere oplossing' mag gaan installeren, onderhouden en dat je voortaan de helpdesk bent. Daar heb ik ook weinig zin in.
Commendatore @ep66716 maart 2023 17:36
Het gaat me er meer om dat ze leren niet alles op één hoop te gooien en de schuld in de schoenen van de provider schuiven. Daarmee samenhangend kan het ook geen kwaad als ze misschien een klein beetje interesse in en benul van de technologie kweken die ze de hele dag gebruiken.

Apparatuur van de provider is voor de meeste gebruikers de beste oplossing.

[Reactie gewijzigd door Commendatore op 22 juli 2024 14:36]

Daoka @ep66716 maart 2023 15:11
Ik persoonlijk vind het niet heel vreemd. Ja als ze klagen over de zolder (bijvoorbeeld) dan zal het bij een andere provider er waarschijnlijk niet beter op worden. Maar gewoon normale omstandigheden en je hebt slecht wifi kan ik het nog wel begrijpen. Ik ben alleen. Ik heb maar 50 mbit internet en dit is genoeg voor mij. Mijn apparaten zitten altijd binnen 5 meter van de modem. Het enigste wat verbonden is zijn 2 telefoons, mijn laptop (al staat die meestal uit) en mijn PS5. Ik download wel eens spellen / updates op mijn PS5 maar dit zijn vaak kleinere downloads. Ik speel meestal indie games uit de aanbieding dus vaak zijn ze kleiner qua grootte en heb ik meestal de laatste versie omdat die al zo oud is. Ik heb geen 4k spul dus ik stream geen 4k. In zo een basis situatie mag je wel verwachten dat de modem van de provider gewoon volstaat. Voor mij heeft het dus gewoon geen zin om in dure spul te gaan investeren. Die 100 euro (of hoe duur een goede modem tegenwoordig kost) kan ik ook ergens anders voor gebruiken. Mocht ik geld in overvloed gehad hebben was het misschien anders geweest, maar ik leeft van een uitkering.

Uiteraard zou het wel netjes zijn om bij problemen de provider de kans geven op het probleem op te lossen.
Firestorm @Tales16 maart 2023 11:31
Ik blijf dat een vreemde ontwikkeling vinden vanuit het perspectief van andere nutsvoorzieningen: Vitens komt echt mijn badkamer niet aansluiten en verwijst naar een installateur. Elektra idem. Waarom wijzen mensen naar de ISP en niet naar hun huistechneut/installateur?
Nox @Firestorm16 maart 2023 14:11
Omdat die superveel geld kost. Ga maar na wat knappe kabels leggen door een huis zonder de benodigde infra hiervoor kost en wat de apparatuur dan nog kost. Als je ISP voor nagenoeg niks een halfwerkende oplossing kan leveren is dat bang for buck een goede deal.

2 á 3 accesspointjes, PoE switch, controllertje - er van uitgaande dat een router in het modem zit - kost al rap 300 á 400 euro voor instapspulletjes. En dan heb je nog de bekabeling. Dan is een Aruba, Ruckus of Meraki best duur voor zo'n toepassing. Een TPlink accesspointje wat ik laatst heb opgehangen heeft toch wat struggles in bepaalde omgevingen die ik van de enterprise vendors niet gewend ben. Prijzen voor een instap accesspoint liggen daar al op de prijs van een hele set.
Aldy @Nox16 maart 2023 15:21
Mazzelaar als het een halfwerkende oplossing is, meestal minder.
juiced01 @Verwijderd16 maart 2023 11:00
Wat is eigenlijk de reden dat je IPv6 wil? Wat merk je er als consument van? (oprechte vraag, ik weet het verschil in ip addressen, en dat ipv4 bijna vol zit, maar, waarom wil je het?) :)

[Reactie gewijzigd door juiced01 op 22 juli 2024 14:36]

VHware @juiced0116 maart 2023 11:09
Voor diensten die op IPv6-only draaien, uiteindelijk. Nu zijn er misschien niet veel van waar we in Nederland direct gebruik van maken, maar er zijn delen in de wereld waar vrijwel geen IPv4 is.
PatrickH89 @VHware16 maart 2023 12:10
Ik zie de eerste IPv6 only VPS-en bijvoorbeeld al verschijnen. Het is nu nog bedoeld als 'development sandbox' bij bijvoorbeeld TransIP, maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd. Op een gegeven moment is het op = op wat betreft IPv4. Dan kun je waarschijnlijk nog wel mondjesmaat adressen kopen, maar alleen als er wat vrijkomt.
Nox @juiced0116 maart 2023 13:40
Omdat alles publiekelijk routeerbaar is. Geen gedoe met nat, portforwards enz.
juiced01 @Nox16 maart 2023 14:22
Hmm, ook voor consumenten? Is dat niet een enorm veiligheidsrisico? Een NAS/camera/whatever direct op 't internet in plaats van achter je router NAT?
Nox @juiced0116 maart 2023 14:41
Ja en nee, voor zover mij bekend is vergelijkbaar met wat je nu hebt, een private /24, straks een public /56 bijvoorbeeld (fictieve subnetgrootte). Je clients doen er goed aan om alles wat niet uit jouw subnet komt default als hostile te beantwoorden. Je kan er ook een router/firewall tussen zetten die dat doet zodat je er niet op hoeft te vertrouwen dat die ip-camera dat netjes doet.
Commendatore @Verwijderd16 maart 2023 12:25
Wacht even, T-Mobile biedt geen IPv6? In 2023?
Klaus_1250 @Commendatore16 maart 2023 13:05
Ziggo biedt het ook pas sinds 2022, dus helemaal vreemd is het niet.
SubSpace @Klaus_125016 maart 2023 14:22
Dat is dan weer best raar, want zakelijk heb ik al 7 jaar IPv6 bij Ziggo.
Polderviking @Commendatore16 maart 2023 13:46
Tjah. T-Mobile is een budget provider.
Lever je allicht wel wat op in.

Ons landsprovidertje Ziggo doet ook maar pas recent mee met ipv6. Bepaald niet budget.

Denk dat ze nog wel ff respijt hebben.

Ik heb op onze zakelijke internetlijnen ook nogsteeds geen ip6.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 14:36]

Verwijderd @Polderviking16 maart 2023 14:48
99% van de consumenten zal het geen niks uitmaken of het ipv4 of 6 is. Als het maar werkt. Als ze al weten wat het is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:36]

ParaDroid2 @Verwijderd16 maart 2023 10:57
Simpelweg omdat een heleboel mensen geen zin hebben/niet weten hoe ze zelf een router moeten aansluiten en met deze oplossing ondersteuning krijgen vanuit de IP zelf, waardoor het werk voor ze gedaan wordt.
J.E. Weinor @ParaDroid216 maart 2023 11:19
Kun je zon wifi6 ding los achter een switch plaatsen bedraad in een ruimte voor wifi en het vaste netwerk behouden via de switch bijv. tv.
Voeding van die apparaten zal wel niet via een switch kunnen maar via een losse adapter stopcontact.
Verder heb ik niet zo heel veel verstand hoe de technologie werkt van die apparaten en wat mogelijk is.
ParaDroid2 @J.E. Weinor16 maart 2023 11:21
Dat zou moeten kunnen, zo heb ik één van mijn eigen routers ook aangesloten. De eerste router gaat naar de switch, waar vervolgens de tweede router op aangesloten zit. Op deze tweede router zit ook de tv aangesloten. Ook mesh werkt met wired backhaul.
Sjeefr @Verwijderd16 maart 2023 11:10
Uiteraard wat de anderen hier zeggen, maar nog een ander aspect: "Als het werkt, dan werkt het". Ik heb hier een eigen router, omdat mijn ISP geen router leverde. Zou mijn ISP wel een router hebben geleverd én ik behaal daarmee de 1Gbit, zoals ik wil en de andere functies voldoen ook aan mijn behoefte, waarom zou ik dan nog een andere router nemen? Vrije keuze is niet noodzakelijk voor het gros van de mensen.

Vanuit het andere perspectief: Marketing. WiFi6 kunnen ze makkelijk verkopen met zinnen als "nog meer bereik met het vernieuwende Mesh" of "haal hogere snelheden met de laatste standaarden!". T-Mobile wint weinig klanten met leuzen als "Laat de Tweaker in je los en maak je eigen smart-home met IPv6!".
youri_ajax @Verwijderd16 maart 2023 11:30
Asus router met merlin erop en gaan.
Wolfos @Verwijderd16 maart 2023 11:48
Waarom niet? Als de nieuwe modem niet duurder is zie ik geen reden om niet gewoon af en toe een upgrade naar een nieuwere standaard te maken.
mr_evil08 @Verwijderd16 maart 2023 13:10
ipv6 voegt niks toe voor de consument op dit moment, op de achtergrond zijn ze er wel degelijk mee bezig, ipv6 blijft voorlopig alleen gunstig voor de Tweaker die een datacenter wil draaien thuis en maar 1 ipv4 adres tot zijn beschikking heeft.

T-Mobile is een prijsvechter dat vergeten mensen hier, ofwel zonder toeters en bellen, als ipv6 noodzakelijk wordt zetten ze dit wel aan.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 14:36]

Arrigi @mr_evil0816 maart 2023 13:47
We zitten al wel op het punt waar zonder IPv6 we zoveel CG-NAT en workarounds toepassen dat het simpeler wordt om gewoon IPv6 op te zetten.
mr_evil08 @Arrigi16 maart 2023 14:24
Bij mobiele netwerken is CG-NAT al aardig de norm inderdaad, bij vaste lijnen is dat nog nooit voorgekomen in Nederland, het voegt niks toe als mijn koelkast/magnetron/tandenborstel/verwarmde WC bril een eigen internet ip heeft.

Dat ipv4 op is weet ik ook.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 14:36]

Bamboozled @mr_evil0816 maart 2023 20:33
Ziggo heeft CGNAT
Verwijderd @mr_evil0816 maart 2023 15:12
T-Mobile is een prijsvechter dat vergeten mensen hier, ofwel zonder toeters en bellen, als ipv6 noodzakelijk wordt zetten ze dit wel aan.
T-Mobile is sinds de laatste propositiewijziging (2021?) geen prijsvechter meer, gemiddeld scheelt het nog maar € 7,50 per maand met KPN en als je thuis en mobiel combineert wordt het verschil naarmate het aantal mobiele abonnementen toeneemt steeds kleiner en wordt KPN zelfs steeds goedkoper in tegenstelling tot T-Mobile.

En nee, € 7,50 per maand verschil vind ik persoonlijk nou niet echt een prijsvechter meer.
mr_evil08 @Verwijderd16 maart 2023 16:26
Ze zijn nog steeds de goedkoopste ofwel prijsvechter, ook prijsvechters moeten een keer mee met de prijs of je gaat falliet.

Bij t-mobile kun je ook abonnementen koppelen waardoor het goedkoper wordt dus dat gaat niet op.
Anihalator1991 @Verwijderd16 maart 2023 21:43
Als je je kan voorstellen dat 60% van de huishoudens financieel ongezond is dan kan €7,50 per maand wel wat verschil maken.

Bron : https://www.ad.nl/economi...ar-of-ongezond~a6e0b0b54/
llagendijk @mr_evil0822 maart 2023 15:15
En als ze IPv6 ook dynamisch maken (zoals in Duitsland gewoon lijkt te zijn) krijg je nog steeds problemen omdat je data center niet zonder meer op een vast adres te benaderen is. Ik hoop wel dat al T-mobile IPv6 gaat implementeren ze dat ook doen met een fixed range (hoeft echt geen /48 te zijn, een /56 of zelfs een /60 is genoeg).
crobo 16 maart 2023 11:09
Hele grote noob vraag.

Is dit (ongeveer) hetzelfde als een access point?

Mijn modem zit beneden in de meterkast en wil beter wifi internet op zolder. Ik heb in alle slaapkamers een utp aansluitpunt, dus neem aan dat het in mijn geval het beste zou zijn om een accesspoint aan te schaffen en te installeren. Maar vraag me dus af wat hier anders aan is. Of is dit gewoon een accesspoint maar noemen ze het een wifipunt...?
tvtech @crobo16 maart 2023 11:17
dit is inderdaad gewoon een access point.
hans_lenze @crobo16 maart 2023 11:20
Ja, dit is precies een Access Point. Een hippe want hij kan zowel draadloos (mesh) als bedraad worden verbonden met het modem.
laurens0619 @crobo16 maart 2023 11:52
ja is accesspoint met als voordeel dat je deze kunt combineren met het accesspoint uit de wifi router. Hoef je dus maar 1 accesspoint te kopen/huren

Dat kan in theorie ook met eigen apparatuur maar vaak zie dat daar provider wifi uitgezet wordt en je er dus 2 moet kopen (1 voor boven, 1 voor beneden)
crobo @laurens061916 maart 2023 12:25
Hartelijk dank. Ook @hans_lenze en @tvtech .

Ga er meteen een aanvragen. Met thuiswerken en veel video vergaderingen op mijn laptop, is het belangrijk dat ik goed draadloos internet op alle verdiepingen in huis heb (ook op zolder waar ik soms zit).

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door crobo op 22 juli 2024 14:36]

King4589 16 maart 2023 11:08
Verrassend genoeg is dit een erg nette prijs, het model er onder de WX3100 kost zo'n €90 tot €120 bij hwinfo

Met €2,50 per maand ben je 3 tot 4 jaar bezig om het af te schrijven als je het zelf koopt. T-Mobile zal wel bulk korting krijgen en natuurlijk hopen ze je langer als klant te houden.
bapemania 16 maart 2023 11:10
Is Zyxel door T-Mobile overgenomen? Zo niet kunnen ze geen Zyxel producten uitbrengen, wel in hun assortiment opnemen en verkopen maar dan is dit gewoon een advertorial.
PatrickH89 @bapemania16 maart 2023 12:12
Het is een feite een rebrand (net zoals een Ziggo Connectbox) denk ik. Dan is "uitbrengen" wel correct.
FerronN 16 maart 2023 11:29
Ik heb het Zyxel T-54-modem en op zich deed die het prima. Ook de Wifi 6 was prima. I.c.m. met deze wifi punten zal het best puik werken voor een reëel bedrag.

Echter is de firmware zo dicht getimmerd dat het mij niet genoeg opties bood.
Je kunt bijvoorbeeld NIET:
- VLANS aanmaken
- Statische routes instellen
- Extra IP ranges + DHCP definiëren
- ect.

Ik heb lang pfsense gebruikt, maar dat vond ik wel heel basaal. Het heeft geen enkele NG functies.
Voor nu heb ik Sophos XG Home editie. Deze heeft alle functionaliteit voor niks. Het is niet de beste firewall die er is, maar wel gratis en voor nu prima. In combinatie met 2 unifi in wall 6 ap's heb ik goede dekking in huis en zeer stabiele verbindingen (stabieler dan met de T-54).

[Reactie gewijzigd door FerronN op 22 juli 2024 14:36]

QDoled @FerronN16 maart 2023 12:16
Mooi dat je Sophos vermeld. Werkt hier ook prima en de app is ook gratis en goed.
Wel even werk door de instellingen te personaliseren. Kind kan de was doen, je hoeft geen tweaker te zijn.
FerronN @QDoled16 maart 2023 13:58
Welke Sophos App gebruik je?
QDoled @FerronN17 maart 2023 15:25
Intercept X for Android
ccnl @FerronN16 maart 2023 18:26
Je kan jawel statische routes instellen met Zyzel T-Mobile modem, in modem webportal de statische IP voor een MAC-adres vastleggen
FerronN @ccnl16 maart 2023 20:38
Dat is niet wat statische route betekend. Jij bedoelt statisch IP ;)
darkcarlaza 16 maart 2023 12:39
Ze zouden de huur naar een maximum van 3-5 jaar moeten zetten, waarna de punten automatisch eigendom van de klant worden. Prima klantbinding.
Verwijderd 16 maart 2023 15:31
Wordt

Tijd dat ziggo dit ook maar is gaat doen
JBVisual 16 maart 2023 15:49
De Zyxel WX5600 heeft twee 2,5Gbit/s-lanpoorten en heeft een hogere maximale snelheid dan zijn voorganger. T-Mobile claimt dat de maximale snelheid op de 5GHz-band 4800Mbit/s bedraagt. Bij zijn voorganger, het WAP6807-wifipunt, bedroeg dit 1733Mbit/s. Ook heeft de WX5600 meer antennes dan zijn voorganger: 4x4 in plaats van 2x2 op de 5Ghz-band. Het is mogelijk om maximaal vier SSID's aan te maken. Wat beveiliging betreft biedt het nieuwe apparaat ondersteuning voor WPA3-SAE. Het energieverbruik zou maximaal 18W bedragen.
Kan iemand mij de meerwaarde hiervan uitleggen als de Zyxel T-54-modem nog steeds alleen maar 1Gbit/s-lanpoorten heeft?
Het is een gemiste kans om dan niet direct met een snellere modem op de markt te komen die deze aansluitingen wel heeft. (genoeg mensen die hier zelfs voor zouden willen betalen)
jongetje
@JBVisual22 maart 2023 15:11
Als je internet maximaal 1Gbps is, waarom zou je dan 2,5Gbps LAN poorten nodig hebben? Als je intern wel al veel 2,5Gbps (of sneller) apparatuur hebt kun je zelf vrij eenvoudig dergelijke switches gebruiken.
JBVisual @jongetje22 maart 2023 19:38
Het gaat er meer om dat er een product wordt gelanceerd als een add-on op een bestaand product.

De add-on met 2,5gbps poorten die je nergens op aan kan sluiten (uitgaande dat dit product een aanvulling is op hun bestaande apparatuur).
Deze poorten worden geadverteerd, maar kan er dus eigenlijk geen gebruik van maken.

Dit product is niet voor de tweaked die zelf apparatuur heeft staan. Die is voor de wat eenvoudigere thuisgebruiker die een product wilt huren.

Ps ik zit in een pilotgroep voor 10gbps internet.
Mocht ik deze apparatuur huren dan zou ik dus nog steeds 1gbps halen omdat de modem alleen maar 1gbps poorten heeft. Uiteraard heb ik in mijn situatie goede apparatuur staan.

Voor het gevraagd wordt, provider wordt niet benoemd.
Dit omdat het een test is van de provider icm diverse apparatuur om te kijken hoe dit in de toekomst ingezet kan gaan worden.
Een termijn waarop dit gelanceerd wordt is verre van bekend, omdat ik veel samenwerk met deze provider en in het juiste gebied woon, heb ik de mogelijkheid gehad om mee te doen met deze pilot.
jongetje
@JBVisual22 maart 2023 21:28
Dan is het toch juist mooi dat het wifi punt alvast is voorbereid op hogere snelheden? Het is niet dat je er niets aan hebt dacht hij doet het prima op 1Gbps en als in de toekomst de modems sneller worden hoef je niet meteen de wifi punten te vervangen.
Marcusadrianus 16 maart 2023 19:00
Ik zit ook bij T-mobile en heb een Zyxel T-54 Modem en heb in de huiskamer snelle wifi van ongeveer 95 Mbps, maar op zolder is deze helaas nog niet de helft. Ik heb helaas niet zoveel verstand van modems en routers en wifi-punten, maar ik wil natuurlijk wel graag op zolder dezelfde snelheid van mijn wifi hebben als in de huiskamer. Ik zou graag de Zyxel WX5600 ergens willen kopen om te gebruiken als wifi-punt om een meshnetwerk op te zetten bij mij thuis, want huren voor 2,50 per maand zie ik niet zo zitten, maar helaas kan ik op internet nergens vinden waar ik zo een Zyxel WX5600 zelf kan kopen.
Zijn deze wifi-punten niet gewoon te koop op internet of in de winkel ?
Of kan ik beter gewoon een ander apparaat kopen als wifi-versterker voor het opzetten van een meshnetwerk samen met mijn Zyxel T-54 Modem ?
pjdijkema @Marcusadrianus16 maart 2023 19:44
Als je niet wilt huren kun je beter een goedkoop mesh systeem kopen, bv de tp link deco m4, 2 stuks voor 90 euro, 3 voor 120. 1 direct achter de modem en vervolgens de WiFi op de modem uit. Heb je een betere WiFi dan je nu hebt.
Ps dezelfde snelheid boven haal je alleen als je het WiFi punt boven bekabeld kunt aansluiten. Draadloos haal je Max 2/3 vd snelheid. Ik praat uit ervaring met kpn superwifi 2.

[Reactie gewijzigd door pjdijkema op 22 juli 2024 14:36]


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