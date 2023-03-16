T-Mobile komt met nieuw wifipunt voor Wi-Fi 6-ondersteuning

T-Mobile heeft een nieuw wifipunt uitgebracht. Het apparaat heet de Zyxel WX5600 en heeft ondersteuning voor Wi-Fi 6. Met het apparaat voegt T-Mobile de wifistandaard toe aan 'Wifi Plus'. Het vorige wifipunt werkte met Wi-Fi 5.

Het nieuwe apparaat is aangekondigd op een communitypagina van T-Mobile. Het Zyxel WX5600-wifipunt kan samen met het Zyxel T-54-modem van het bedrijf een 802.11ax, oftewel een Wi-Fi 6-meshnetwerk, opzetten. T-Mobile bood al eerder een meshnetwerk aan in de vorm van Wifi Plus. Dat pakket werd echter tot nu toe geleverd met een wifipunt dat alleen ondersteuning had voor 802.11ac, ofwel Wi-Fi 5.

De Zyxel WX5600 heeft twee 2,5Gbit/s-lanpoorten en heeft een hogere maximale snelheid dan zijn voorganger. T-Mobile claimt dat de maximale snelheid op de 5GHz-band 4800Mbit/s bedraagt. Bij zijn voorganger, het WAP6807-wifipunt, bedroeg dit 1733Mbit/s. Ook heeft de WX5600 meer antennes dan zijn voorganger: 4x4 in plaats van 2x2 op de 5Ghz-band. Het is mogelijk om maximaal vier SSID's aan te maken. Wat beveiliging betreft biedt het nieuwe apparaat ondersteuning voor WPA3-SAE. Het energieverbruik zou maximaal 18W bedragen.

Wi-Fi 6 werkt via 802.11ax-radio's. Deze radio's zijn de zesde generatie van 802.11 en dus noemt de Wi-Fi Alliance de nieuwe standaard Wi-Fi 6. Volgens schattingen van de alliantie is Wi-Fi 6 ongeveer dertig procent sneller dan Wi-Fi 5. Tweakers schreef eerder een artikel waarin wordt uitgelegd hoe de Wi-Fi 6-standaard verschilt van zijn voorganger.

Het wifipunt heeft een maandelijkse prijs van 2,50 euro. Het is niet mogelijk om het apparaat los aan te schaffen. Klanten die het Zyxel T-54-modem in combinatie met het oude wifipunt al hadden, kunnen door de Wifi Plus-optie op te zeggen en weer opnieuw af te sluiten, het nieuwe wifipunt ontvangen.