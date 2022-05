KPN brengt vernieuwde SuperWifi 2-punten uit met Wi-Fi 6 en tweede ethernetpoort

KPN brengt verbeterde SuperWifi 2-punten uit. Deze ondersteunen Wi-Fi 6 en krijgen een tweede ethernetpoort, waar de voorgaande versie Wi-Fi 5 en één ethernetpoort had. Wi-Fi 6 werkt momenteel nog niet in combinatie met de Box 12- en Experia Box v10A-modems.

KPN schrijft op zijn website dat de nieuwe SuperWifi 2-punten vanaf nu worden geleverd aan klanten, in plaats van de voorgaande wifipunten. De nieuwe versies beschikken over Wi-Fi 6-ondersteuning en een 4x4-antenne. Verder krijgen de SuperWifi 2-punten een tweede ethernetpoort, waarop een apparaat kan worden aangesloten voor een bedrade internetverbinding. Verdere specificaties van de SuperWifi 2-punten worden niet gedeeld.

Op het KPN-forum wordt vermeld dat Wi-Fi 6 op de SuperWifi 2-punten niet werkt in combinatie met de Box 12-modem en de Experia Box v10A. Dat is omdat de SuperWifi 2-punten moeten worden ingesteld als master op het netwerk. De Box 12 en v10A en functioneren automatisch als master en dat kan niet door gebruikers worden veranderd. Op andere KPN-modems werkt Wi-Fi 6 met de SuperWifi 2-punten wel.

De Box 12 krijgt een update die Wi-Fi 6-ondersteuning moet inschakelen in combinatie met de nieuwe wifipunten. Het is niet bekend wanneer die update verschijnt. KPN vertelt aan Tweakers dat deze zo snel mogelijk wordt uitgerold, maar dat de update eerst getest moet worden. KPN zegt ook tegen Tweakers dat er geen update voor de v10A komt, hoewel het bedrijf wel onderzoekt 'of er mogelijkheden zijn om dit in de toekomst te veranderen'.

Wat ontwerp betreft, krijgt de SuperWifi 2 verder een iets ander ontwerp met een zwarte behuizing. De nieuwe versie wordt daarbij meegeleverd met een standaard. KPN zegt ook dat de nieuwe wifipunten gemaakt zijn van gerecycled plastic.