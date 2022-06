Gebruikers KPN Box 12-modem maken melding van vastlopers na firmware-update

KPN-abonnees met vast internet hebben te maken met willekeurige reboots op hun modem na een update en KPN doet geen rollbacks. Het gaat om de Box 12-modem en updatenummer SGEJ10000448, die sinds 9 november verspreid werd.

Meerdere gebruikers in het betreffende KPN-forumtopic melden dat ze te maken hebben met regelmatige vastlopers op de modems, meestal meermaals per dag. Bij zo'n vastloper valt alle internetconnectiviteit tijdelijk weg. Ze stellen dat het probleem zich voordoet sinds de update. Onbekend is precies hoeveel Box 12-gebruikers de update binnen hebben gehad, en of al die gebruikers nu te maken hebben met vastlopers.

KPN meldt op zijn supportforum dat de update wegens bepaalde problemen, waaronder deze vastlopers, de roll-out van de update is stilgelegd. KPN heeft in ieder geval op alle genoemde update-push-data de nieuwe versie verspreid, valt op te maken uit reacties. Het bedrijf zegt dat de ontwikkelaars van de modemfirmware met de kwestie bezig zijn, maar het bedrijf geeft geen termijn waarop de firmware voor de getroffen gebruikers bijgewerkt kan worden.

Elders op het KPN-forum melden gebruikers overigens wel dat ze naar aanleiding van deze problemen een nieuwe modem opgestuurd krijgen, die met de vorige firmwareversie uitgerust is, waardoor hun problemen via een omweg opgelost zijn.