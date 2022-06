KPN biedt rollback Box 12-testupdate aan na klachten over netwerkuitval

KPN geeft testgebruikers voor een Box 12-softwareupdate de mogelijkheid terug te keren naar de oude firmware, nadat er klachten kwamen over het uitvallen van het netwerk en het steeds weer herstarten van de Box 12.

Gebruikers kunnen op het forum van KPN aangeven of ze een rollback willen naar de oude firmware, waarvan het versienummer eindigt op 312. Ook is de 312-versie van de firmware weer de voorkeursversie. Wie al wel de nieuwe 448-firmware draait, blijft deze houden. "Dit is omdat de nieuwe firmware bij het overgrote deel van de mensen geen problemen geeft. En deze firmware bevat wel een aantal bugfixes die we graag uitgerold zien", aldus KPN.

Het aanbod om de terug te keren naar de eerdere firmware volgt op klachten van gebruikers dat hun verbinding veelvuldig wegviel en de Box 12 telkens herstartte. Volgens KPN gaat het om een kleine groep gebruikers die problemen ondervindt en zou het bij de grootste groep wel goed gaan. Meerdere gebruikers geven in het topic aan een rollback te willen.

Voorlopig hebben alleen testgebruikers zonder Experia WiFi of SuperWifi de update gekregen. Klanten die dit wel hebben, volgen begin 2022 met de update naar de 448-firmware. De update, waarvan het volledige versienummer SGEJ10000448 is, maakt het opzetten van meshnetwerken met SuperWifi en Experia Wifi mogelijk. Daarnaast moet de update juist het spontaan resetten voorkomen, maakt deze het IPv6-adres voor wan zichtbaar in de webinterface en breidt deze portmapping- en dmz-functies uit. Gebruikers kunnen 2,4GHz en 5GHz niet meer los van elkaar uitschakelen na de update.