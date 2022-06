DICE geeft uitleg over Battlefield 2042-skins na controverse rondom kerstmanskin

DICE onthult dat speciale skins voor Battlefield 2042 niet altijd in de hoofdgame beschikbaar hoeven zijn. Ook zijn sommige skins slechts één keer te gebruiken. Het bedrijf geeft de uitleg nadat er ophef ontstond over een gelekte kerstmanskin voor het personage Boris.

In eerste instantie werden de screenshots van de door de feestdagen geïnspireerde skins voor personages en voertuigen door het officieuze Battlefield Bulletin gepubliceerd. Het officiële Twitter-kanaal van Battlefield 2042 volgde snel met een teaser, onder meer van de omstreden kerstmanskin. Spelers uitten al snel hun ongenoegen op platformen als Reddit; critici vinden dat de luchthartige toon van de skins niet bij de duistere, serieuzere toon past die Battlefield 2042 zou uitdragen.

In reactie hierop legt ontwikkelaar DICE uit dat de skins niet per se in de game zullen verschijnen. "De ontwikkeling van een live service-game vereist maanden van vooruitplannen. (...) Op dit moment hebben we andere prioriteiten, dus hoewel de skins klaarliggen, zijn we niet van plan om ze allemaal te gebruiken tijdens de aankomende feestdagen."

Daarnaast onthult DICE dat er speciale skins voor individuele modi binnen Battlefield 2042 uit zullen worden gebracht. Het Zweedse bedrijf noemt als voorbeeld skins voor de Portal-modus die maar één keer te gebruiken kunnen zijn. Het is niet duidelijk of de controversiële kerstmanskin inderdaad binnen deze categorie valt, voor de hoofdgame uit moet komen of na de opheft überhaupt niet gebruikt gaat worden.

Vanaf volgende week krijgen Battlefield 2042-spelers wekelijkse missies. Dit zijn in-game uitdagingen die, na voltooiing, een skin opleveren. DICE belooft wekelijks nieuwe skins beschikbaar te maken die gepaard gaan met de nieuwe uitdagingen.