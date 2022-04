Battlefield 2042 krijgt vernieuwd scorebord in februari

DICE heeft details gedeeld over komende updates voor Battlefield 2042. Deze week komt de studio met een update met bugfixes en xp-veranderingen voor de Portal-modus. In februari volgt een grotere update, waarin onder andere het scorebord wordt vernieuwd.

DICE meldt in een thread op Twitter dat het op donderdag 20 februari met update 3.2 voor Battlefield 2042 komt. Daarin worden 'kleine bugfixes en verbeteringen' doorgevoerd, die zijn gericht op de stabiliteit van de game. In diezelfde update worden veranderingen aan het verzamelen van ervaringspunten in de Portal-modus doorgevoerd. Zo wordt de xp-limiet onder alle Portal-spelmodi opgehoogd naar 300 per minuut.

Update 3.3 volgt in de tweede helft van februari. Daarin wordt een nieuw scorebord toegevoegd aan de game, dat meer informatie toont dan de huidige variant. Het nieuwe scorebord toont een lijst met de best scorende spelers van een ronde, deelnemers die ongeveer gelijk scoren als de speler zelf en squadleden. Het vernieuwde scorebord toont daarnaast details over de ronde, verdiende ribbons en overige statistieken. Update 3.3 moet ook 'andere wijzigingen' doorvoeren, maar daarover zijn nog geen details bekend.

Op de langere termijn werkt DICE aan optimalisaties voor het verbeteren van prestaties. Matchmaking-voorkeuren en voice-chat staan beide 'nog steeds op de radar' van DICE, maar meer details worden daarover nog niet gedeeld. "Vandaag geen updates over deze twee, maar we willen iedereen geruststellen dat we deze nog steeds nog steeds voor ogen hebben. We zullen op een later moment meer laten zien en delen over deze onderwerpen", aldus de studio.

Battlefield 2042 verscheen op 19 november voor consoles en pc's. De shooter werd bij release negatief ontvangen door gamers, onder andere vanwege bugs, het systeem met classes, de gunplay en andere gameplayaspecten. Ontwikkelaar DICE heeft aangegeven verschillende aspecten van de game aan te willen pakken naar aanleiding van de kritiek, waarbij het ook al aangaf dat het een nieuw scorebord overweegt. Het bedrijf heeft inmiddels ook verschillende aanpassingen doorgevoerd, die onder andere hitregistratie verbeterden.