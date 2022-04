DICE publiceert trailer van Battlefield 2042-modus Hazard Zone voor squads

EA en DICE tonen een trailer over de Hazard Zone-modus van Battlefield 2042. In deze relatief kleinschalige modus moeten squads dataschijven bemachtigen en de enige twee extractiemogelijkheden bereiken om het gevaarlijke slagveld te verlaten.

De achtergrond van Hazard Modus is een strijd tussen de Verenigde Staten en Rusland in 2040. Er is sprake van een wereldwijd blackout-evenement waarbij het aantal satellieten met 70 procent wordt verminderd. Tijdelijke satellieten in een lage baan om de aarde zijn de nieuwe methode geworden om inlichtingen te vergaren. De satellieten verzamelen luchtfoto's en data op basis van heatmaps en andere gegevens. Deze tijdelijke satellieten worden neergehaald in gebieden gecontroleerd door de VS en Rusland, zodat de bezettende troepen inlichtingen kunnen bemachtigen in de vorm van de speciale data drives aan boord van de neerstortende satellieten.

Hazard Zone heeft maximaal 32 spelers op Xbox Series X en S, PlayStation 5 en pc; op de Xbox One en PlayStation 4 is dat maximaal 24. De modus wordt gevormd door squads van vier leden waarbij van elk type soldaat of Specialist slechts één in een squad kan zitten. Deze groepjes moeten niet alleen strijden met andere squads om zoveel mogelijk harde schijven te bemachtigen, er moet ook gevochten worden met 'dodelijke Occupying Forces'. Dat zijn tegenstanders los van de vijandige squads die proberen de data drives te beschermen. Het is onduidelijk of dit ai-tegenstanders zijn. Vermoedelijk zullen ai-spelers geen deel uitmaken van de squads, zoals de computergestuurde soldaten wel deel uit kunnen maken van de twee strijdende partijen bij het All-Out Warfare-gedeelte van Battlefield 2042. Er zijn ook nog tornado's die af en toe kunnen ontstaan op het slagveld.

De modus Hazard Zone is speelbaar op alle zeven beschikbare maps voor All-Out Warfare. Aan het begin van een ronde krijg je een briefing over het speelveld, de locaties en de plek waar je op de map komt. Het verzamelen van de meeste data drives leidt niet automatisch tot succes. Er zijn slechts twee tijdelijke extractiemomenten, waarbij squads per vliegtuig het strijdveld kunnen verlaten. Het doel is om succesvol het strijdtoneel te verlaten met zoveel mogelijk harde schijven. Het eerste extractiemoment is halverwege een ronde; dat is een paar minuten na de start van de ronde. Er wordt een willekeurige locatie gekozen voor de Extraction Zone. Squads hebben slechts enkele minuten om hier succesvol te geraken. De tweede Extraction Zone is aan het einde, zo'n tien tot twaalf minuten na de start van de ronde. Het draait om de keuze om wel of niet te vechten om de eerste extractie, of het erop aan te laten komen tijdens de tweede en laatste mogelijkheid. Het kan dus dat twee squads succesvol het strijdtoneel verlaten, maar het kan ook dat geen enkele squad daarin slaagt. Als slechts een enkel lid van een squad succesvol wegkomt, wordt de rest van zijn squad nog wel beloond.

Spelers die geveld worden tijdens een ronde kunnen niet zomaar terugkeren op het slagveld. Zij komen terecht in een spectator screen en kunnen alleen worden teruggehaald als een teamgenoot een zogeheten Reinforcement Uplink gebruikt. Deze zijn verspreid over het speelveld beschikbaar, maar teams kunnen zo'n uplink ook voorafgaand aan de ronde kopen. Dat gaat met zogeheten Dark Market Credits. Die zijn te verkrijgen door succesvol de map te verlaten met harde schijven; elke harde schijf vertaalt zich in een bepaald bedrag aan credits. Deze munteenheid is specifiek voor Hazard Zone en kan niet alleen voor een Reinforcement Uplink ingezet worden. Het geld kan voorafgaand aan een ronde ook worden ingezet voor de aanschaf van speciale wapens, upgrades of gadgets die uitsluitend in Hazard Zone inzetbaar zijn. Er zijn ook andere handelingen die credits opleveren, maar de meest dominante manier is het bemachtigen en succesvol weghalen van de harde schijven.

Een van de gadgets die alleen beschikbaar is in Hazard Zone, is de Intel Scanner. Daarmee kunnen grofweg de juiste locaties van de al gecrashte satellieten worden bepaald. Deze locaties zijn door te geven aan de andere squadleden. De data drives zijn altijd scanbaar, ongeacht waar ze zich bevinden of wie ze bij zich draagt. Halverwege een ronde vallen er opnieuw satellieten uit de lucht met meerdere harde schijven, wat deze satellieten extra waardevol maakt.

Onlangs was er gedurende twee dagen een open bèta van Battlefield 2042, waarin een speelveld van de grote multiplayer genaamd All-Out Warfare speelbaar was. Bij dit onderdeel draait het om speelvelden met maximaal 128 spelers en zijn verschillende modi beschikbaar, zoals het klassieke Conquest. Naast All-Out Warfare zijn er nog twee onderdelen: Hazard Zone en Battlefield Portal. Laatstgenoemde is een pakket met tools waarmee spelers hun eigen Battlefield-ervaringen kunnen creëren, inclusief eigen regels. Als onderdeel van Battlefield Portal komen ook de nodige oude Battlefield-maps beschikbaar, zoals El Alamein, Caspian Border en Valparaiso. Battlefield 2042 is beschikbaar vanaf 19 november.