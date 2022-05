Titel Battlefield 2042 Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One Ontwikkelaar DICE, DICE LA, Criterion, EA Gothenborg Uitgever Electronic Arts Releasedatum 22 oktober 2021

Anderhalve maand geleden onthulden Electronic Arts en DICE hun nieuwste Battlefield-game. Op dat moment ging alle aandacht uit naar het meest in het oog springende deel van de game: de grote multiplayer-matches die op pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S met 128 spelers kunnen worden gespeeld. DICE nam ons mee langs zeven grote maps, stelde vier Specialists voor en liet spectaculaire actie zien: genoeg om ons ervan te overtuigen dat BF 2042 alles heeft om een populaire multiplayergame te worden. EA en DICE gaven bij de onthulling echter ook aan dat er later dit jaar meer bekend zou worden over de overige spelmodi. Die informatie is nu naar buiten gebracht. Tijdens EA Play toonde EA de bijdrage van de Amerikaanse studio Ripple Effect aan Battlefield 2042 en dat project, genaamd Battlefield Portal, zou dit najaar weleens bijzonder populair kunnen worden.

Battlefield Portal is wat EA omschrijft als een ‘Battlefield-liefdesbrief’ en wie zich in de modus en mogelijkheden verdiept, begrijpt waarom. Battlefield Portal lijkt in staat te zijn om een aantal van de meest geliefde maps met bijbehorende gameplay van enkele zeer populaire Battlefield-games voor te schotelen in een modern jasje. Dat is op zichzelf al fantastisch. Er zullen immers genoeg oudgediende BF-fans zijn die de kans om terug te keren naar El Alamein, Caspian Border of Valparaiso met beide handen willen aangrijpen. Maar er is meer. Battlefield Portal is namelijk niet simpelweg een spelmodus waarin je oude maps uit oude games kunt herspelen, het is veel meer dan dat. Het is een pakket vol handige tools waarmee spelers heel eigen Battlefield-ervaringen kunnen maken. In een presentatie van pakweg anderhalf uur, die Tweakers enkele dagen voorafgaand aan EA Play al kon bekijken, deden de ontwikkelaars van Ripple Effect de spelmodus uitvoerig uit de doeken.

In Battlefield Portal maak je zelf Battlefield-spelmodi. Je bepaalt op welke map je spel zich afspeelt, hoe groot die map moet zijn en wat er gespeeld wordt. Dat is eenvoudig genoeg, maar het brengt al heel wat aardige keuzes met zich mee. Er zijn bijvoorbeeld zes maps uit oudere Battlefield-games aanwezig, met bijbehorende facties, wapens, voertuigen en ga zo maar door. Uit Battlefield 1942 zijn Battle of the Bulge en het zeer populaire El Alamein present. Uit Battlefield 3 zijn Caspian Border en Noshahr Canals in het spel vertegenwoordigd en van Battlefield Bad Company 2 kom je Arica Harbor en Valparaiso tegen.

Die zes maps en bijbehorende soldaten, wapens en voertuigen kun je zien als bouwstenen waarmee je, samen met alle ingrediënten die de moderne kant van BF 2042 in huis heeft, allerlei nieuwe ervaringen kunt maken. Nu zullen er zeker spelers zijn - en wellicht doet Ripple Effect het zelf ook wel - die meteen de klassieke spelvormen neerzetten. Wil je dus ouderwets Conquest spelen op El Alamein, dan is dat mogelijk - op een modernere manier. De oude maps zijn namelijk flink onder handen genomen. Battle of the Bulge kende bijvoorbeeld nog geen destructability. Dat is een van de zaken die Ripple Effect heeft aangepakt om de map uit Battlefield 1942 klaar te stomen voor Battlefield Portal. De overige klassieke maps kennen vergelijkbare upgrades, die er mede voor zorgen dat in Battlefield Portal op pc, PlayStation 5 en Xbox Series X alle actie draait in 4k en op 60 frames per seconde.