Titel Battlefield 2042 Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One Ontwikkelaar DICE, DICE LA, Criterion, EA Gothenborg Uitgever Electronic Arts Releasedatum 19 november

Hij zou eigenlijk later deze maand uitkomen, maar enkele weken geleden werd bekend dat Electronic Arts de release van Battlefield 2042 heeft opgeschoven naar 19 november. Dat betekende dat ook het verdere traject, met daarin onder meer een openbètatest, werd verplaatst. Het wachten duurde dus wat langer dan gehoopt, maar vanavond is het toch echt zover en start de open bèta van Battlefield 2042. Spelers kunnen in de bèta een potje Conquest spelen op de map Orbital. Dat gebeurt op de nieuwe consoles en op pc met 128 man en op de oudere consoles met 64 spelers. Gamers die Battlefield vooraf hebben besteld of lid zijn van EA Play kunnen woensdag en donderdag alvast spelen. Andere gamers moeten wachten tot vrijdag en kunnen dan twee dagen met de bèta aan de slag. Tweakers speelde deze content enkele dagen geleden al uitgebreid en werd er niet door teleurgesteld.

De speelsessie met de bètacontent zat er dus al een tijdje aan te komen en het langere wachten werd beloond. De potjes Conquest die we speelden op Orbital zaten vol memorabele en spectaculaire momenten. Orbital is een map die we bij de onthulling van Battlefield 2042 al even hadden gezien. De actie speelt zich af op en rond een lanceerterrein waar een raket op het punt staat de ruimte in te worden geschoten. De uitgestrekte basis herbergt nog allerlei andere gebouwen en voorzieningen, die uiteraard ook het toneel zijn van de nodige pittige vuurgevechten. De meest in het oog springende landmarks zijn het lanceerplatform met de raket erin en een hoog gebouw er tegenover, dat gebruikt wordt om raketten voorafgaand aan een lancering in elkaar te zetten. Het zwaartepunt van de map, waar de meeste actie zich afspeelt, ligt in de zone tussen deze twee hoge gebouwen.

Orbital is niet de grootste map die Battlefield 2042 bevat, maar groot is hij zeker wel. Dat moet ook wel, want anders wordt het met 128 man spelen al snel chaos. Dat viel tijdens onze potjes goed mee, al vormt de hierboven genoemde zone wel de uitzondering, want hier wordt eigenlijk doorlopend stevig gevochten. Dat is om verschillende redenen lastig. Ten eerste bereik je vanaf die middenzone snel diverse strategische punten waar je vlaggen kunt overnemen die je team verder helpen richting de overwinning. Dat maakt deze zone dus gewild. Daarnaast is het überhaupt lastig om er veilig rond te lopen: het is een lager gelegen gebied tussen twee hoge bouwwerken waar snipers gretig gebruik van maken. De open vlakte in het midden ontpopt zich zodoende vaak als een ware ‘kill zone’.

Dat vlaggen innemen en behouden de sleutel tot succes is in Conquest, zullen we niet veel gamers hoeven uitleggen, maar voor de zekerheid: hoe minder vlaggen je team in bezit heeft, hoe sneller de score van je team terugloopt. Kom je op nul, dan heb je het potje verloren. Het is dus zaak zoveel mogelijk vlaggen te veroveren en te behouden. Nieuw in Battlefield 2042 is dat je soms meerdere vlaggen moet veroveren om een bepaalde zone onder controle te hebben. Battlefield 2042 zal zelfs een map bevatten waarin één enkele zone drie afzonderlijke vlaggen kan hebben, die allemaal meewegen in wie controle over de sector heeft. In onze bètapotjes speelde het nog geen rol van betekenis, maar het klinkt alsof hier strategisch leuke dingen mee kunnen worden gedaan.