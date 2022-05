Toen de nieuwe consoles vorig jaar op de markt kwamen, zagen we een glimp van waar de machines toe in staat zijn. De laatste weken zien we echter pas games die duidelijk veel meerwaarde uit de sterkere hardware halen. Op de Xbox Series X was Forza Horizon 5 een goed voorbeeld, terwijl op de PlayStation 5 Ratchet & Clank: Rift Apart mooie dingen liet zien. De volgende in die rij is Battlefield 2042. De shooterserie haalt al jaren een prima niveau op elk beschikbaar platform en dat verandert met deze nieuwe game niet. DICE en de overige meewerkende studio’s zijn erin geslaagd een puike prestatie neer te zetten, waarbij de Xbox Series X en PlayStation 5 het audiovisuele niveau van de pc-versie nagenoeg weten te evenaren. Dat niet alleen: de features zijn ook gelijk. Dat betekent dat je de multiplayer-actie van Battlefield 2042 op de Series X, PS5 en pc met maximaal 128 spelers tegelijk kunt beleven.

Battlefield 2042 heeft geen singleplayer-campagne, maar wel een verhaal. Dat is een beetje vreemd natuurlijk, maar vooruit: we begrijpen dat er iets van context moet zijn om twee grote groepen soldaten enigszins legitiem met elkaar te laten vechten. Het jaar is - je raadt het nooit - 2042 en de wereld is er slecht aan toe. Klimaatverandering heeft de wereld compleet veranderd en allerlei grondstoffen, waaronder schoon water, zeldzamer dan ooit gemaakt. Door een zogenaamd Kessler Event is bovendien zeventig procent van de satellieten uit de ruimte neergestort, wat voor de nodige black-outs heeft gezorgd. Te midden van deze chaos is de Europese Unie ingestort en zijn de Verenigde Staten en Rusland lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De spanning liep in de jaren tot 2042 op, waarna uiteindelijk een nieuwe oorlog tussen beide grootmachten is uitgebroken.

Er is best wat voorgeschiedenis voorhanden en de bedoeling is dat in Battlefield 2042 het verhaal via de multiplayer ook verder uit de doeken wordt gedaan. Dat effect komt momenteel nog totaal niet over. Goed, voor elk potje zie je een korte inleiding waarom er op de betreffende plek gevochten wordt en wat de inzet van het gevecht is, maar het blijft amper hangen. Wellicht zullen we in de toekomstige updates voor Battlefield 2042 nog wat verdere ontwikkelingen zien in de setting en het verhaal, maar voor nu vinden we het gewoon jammer dat er geen singleplayer-campagne is. De setting is namelijk tof en intrigerend, want het scenario zou weleens minder ver van ons bed kunnen liggen dan het lijkt …