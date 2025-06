EA deelt eerste details volgende Battlefield, moderne setting zonder Specialists

Electronic Arts en Respawn Entertainment onthullen de eerste details over de aankomende Battlefield. De game speelt zich in de moderne tijd af en krijgt geen Specialists, die in Battlefield 2042 geïntroduceerd werden. Er is vooralsnog één conceptafbeelding gepubliceerd.

De nog niet getitelde aankomende Battlefield moet volgens Respawn-medeoprichter en -baas Vince Zampella 'terug gaan naar de kern van wat Battlefield is', zo citeert IGN. Zampella refereert naar Battlefield 3 en Battlefield 4 als inspiratiebron. Op de gedeelde conceptafbeelding zijn enkele hedendaagse helikopters en gevechtsschepen te zien bij een onbekende stad, die tevens te maken heeft met een bosbrand. De game krijgt in het kader van Levolution dan ook natuurrampen, al gebruikt de Respawn-topman niet letterlijk die term.

Verder laat hij doorschemeren dat de aankomende Battlefield mogelijk geen servers met 128 spelers krijgt. "We ontwikkelen iets dat meer lijkt op eerdere Battlefields [voor Battlefield 2042]. Ik heb liever compacte, dichte speelruimten." In het verlengde daarvan prijst Zampella de ontwikkelaars van de laatste game uit de franchise, waar hij zelf niet aan heeft gewerkt, maar bekritiseert het nieuwe personagesysteem. Hij stelt dat het Specialist-systeem 'niet werkte' en 'niet past' binnen de franchise. "Specialists komen niet terug. Klassen horen bij de kern van Battlefield en daar gaan we naar terug."