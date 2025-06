OpenAI versterkt toezicht met interne commissie die AI-releases kan blokkeren

OpenAI heeft aangekondigd dat zijn Safety and Security Committee wordt omgevormd tot een onafhankelijke raadscommissie. Deze commissie krijgt vergaande bevoegdheden bij het beoordelen van nieuwe AI-modellen.

De SSC zal voortaan kunnen ingrijpen bij de release van nieuwe AI-modellen als er zorgen zijn over de veiligheid. Dat zegt OpenAI in een blogpost. Dit betekent dat de commissie de macht heeft om releases uit te stellen totdat aan bepaalde veiligheidscriteria is voldaan. Deze maatregel volgt na een interne evaluatie van OpenAI's veiligheids- en beveiligingsprocessen. Naast dit besluit kondigde OpenAI ook aan dat het zijn cyberbeveiligingsmaatregelen uitbreidt en meer transparantie gaat bieden over veiligheidswerk. Ook gaat het samenwerken met externe organisaties voor onafhankelijke tests en ontwikkelt het een geïntegreerd veiligheidsraamwerk voor modelontwikkeling en -monitoring.