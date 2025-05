OpenAI introduceert ChatGPT Gov voor overheidsinstellingen

OpenAI heeft een variant van ChatGPT aangekondigd die specifiek ontwikkeld is voor overheidsinstanties. ChatGPT Gov draait in Microsoft Azure en ondersteunt diverse beveiligingscertificeringen.

De software is gebaseerd op ChatGPT Enterprise en biedt toegang tot het GPT-4o-taalmodel. Dat laat OpenAI weten in een blogpost. Overheidsinstellingen kunnen de software zelf hosten in Azure Commercial Cloud of Azure Government Cloud via Microsoft's OpenAI Service. Dit moet het makkelijker maken om aan interne beveiligingseisen te voldoen. Uit testgegevens blijkt volgens OpenAI dat meer dan 90.000 Amerikaanse ambtenaren bij 3.500 overheidsinstanties ChatGPT regelmatig gebruiken. ChatGPT wordt onder meer gebruikt voor onderzoek, administratieve taken en als programmeertool.