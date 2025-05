Meta AI geeft in VS gepersonaliseerde reacties op basis van Instagram-gebruik

De Meta AI-chatbot krijgt in de Verenigde Staten en Canada nieuwe functies waardoor de dienst nog gepersonaliseerdere antwoorden moet kunnen geven. Zo krijgt de chatbot een doorlopend geheugen en kan hij op basis van Instagram- en Facebook-gebruik suggesties doen.

Meta legt in een blogpost uit dat de AI-dienst, die buiten Europa voor onder meer Facebook, Messenger en WhatsApp beschikbaar is, een doorlopend geheugen krijgt om details over de gebruiker langdurig op te slaan. De chatbot kan dan bijvoorbeeld onthouden dat de gebruiker veganistisch is, in Nederland woont of allergisch is voor katten. Daarvoor gebruikt Meta informatie die direct met de chatbot gedeeld wordt en uit de context opgemaakte details. Gebruikers kunnen deze opgeslagen feitjes handmatig verwijderen uit het 'geheugen' van de bot.

Daarnaast krijgt Meta AI meer toegang tot het gedrag van gebruikers op platforms van Meta. Het bedrijf schrijft ter illustratie dat de chatbot op basis van de thuislocatie op Facebook, recent bekeken reels en informatie uit het geheugen over de gezinsstatus van een persoon een gepersonaliseerde suggestie kan doen voor gezinsactiviteiten in de buurt. Uit een supportpagina blijkt dat 'leeftijd, gender, interesses op basis van activiteit op al onze producten en bekeken content inclusief advertenties' gebruikt worden om AI-interacties te personaliseren.

Meta AI is vooralsnog niet in Europa beschikbaar. De uitrol van de dienst in Europa werd in juni van 2024 door de Ierse privacytoezichthouder Data Protection Commission tegengehouden vanwege zorgen over de privacy van gebruikers. Vooralsnog zou Meta in gesprek zijn met de toezichthouder. Het is niet duidelijk of en wanneer de chatbot in Europa uitgebracht zal worden.