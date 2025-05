Italië: Nederlandse en Belgische nummers waren doelwit van WhatsApp-hackpogingen

De hackpogingen op ongeveer negentig WhatsApp-gebruikers richtten zich onder meer op gebruikers met Nederlandse en Belgische nummers. Dat stelt de Italiaanse overheid na een gesprek met advocaten van WhatsApp.

WhatsApp detecteerde in december aanvallen op zo'n negentig gebruikers, waaronder journalisten, meldde het bedrijf vorige week. Vermoedelijk zit het Israëlische spywarebedrijf Paragon achter die aanvalscampagne.

De Italiaanse regering ziet de aanvallen als zeer ernstig, schrijft het op haar website. Haar Nationaal Agentschap voor Cybersecurity is daarom in gesprek gegaan met advocatenkantoor Advant, dat door WhatsApp is aangesteld. Uit dat gesprek blijkt dat een deel van de betrokken gebruikers Belgische of Nederlandse telefoonnummers heeft. Dat suggereert dat zij uit deze landen komen. Om hoeveel Belgische en Nederlandse gebruikers het gaat, zegt de Italiaanse overheid niet. Wel is bekend dat er in ieder geval zeven Italiaanse gebruikers zijn getroffen, die door WhatsApp zelf op de hoogte zijn gebracht.

WhatsApp stelt dat het de vermeende aanvallen in december heeft verstoord. Ook heeft het een cease-and-desistbrief naar Paragon verstuurd en overweegt het bedrijf verdere juridische stappen. Om soortgelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen, is een update doorgevoerd.