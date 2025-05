Rechtbank EU: Ierse toezichthouder moet klacht tegen Meta toch onderzoeken

De Ierse privacytoezichthouder DPC moet een klacht tegen Meta nader onderzoeken, ook al vond de DPC dat eerder niet nodig. Dat heeft de Europese rechtbank besloten. De zaak draait om een klacht van privacyorganisatie noyb uit 2018.

Noyb diende in mei 2018 klachten in bij privacytoezichthouders in België, Duitsland en Oostenrijk. Daarin stelt de organisatie dat Meta de verwerking van gegevens voor zijn diensten en die voor het leveren van gepersonaliseerde advertenties aan elkaar koppelt. Gebruikers kunnen dus niet enkel akkoord gaan met de noodzakelijke verwerking van hun gegevens, maar geven direct ook toestemming voor de verwerking van gegevens voor advertenties. Daarmee zou de AVG geschonden worden.

Aangezien Meta zijn Europese hoofdkantoor in Ierland heeft zitten, zijn de klachten door de DPC behandeld. Deze toezichthouder stelde na onderzoek dat de klagers niet konden rechtvaardigen dat Meta toestemming van de gebruiker nodig had om hun gegevens te verwerken. Andere toezichthouders maakten daartegen bezwaar, waarop de zaak werd voorgelegd aan de European Data Protection Board.

De EDPB sloot zich in 2022 aan bij de andere toezichthouders en beval de DPC om nader onderzoek te doen. Daarin moest de DPC onder meer kijken of de verwerkte data ook bijzondere persoonsgegevens bevat zoals afkomst, politieke overtuigingen en religie, waarvoor onder de AVG strengere regels gelden. De DPC vond echter dat de EDPB niet de bevoegdheid heeft om zulke instructies te geven en stapte in 2023 naar de Europese rechtbank.

De Europese rechtbank heeft die zaak nu van de hand gewezen. De rechtbank vindt dat de EDPB die bevoegdheden wel heeft en de DPC de instructies dus moet opvolgen. Dat betekent dat de DPC alsnog nader onderzoek naar Meta moet doen. De DPC heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de rechtbank.

Max Schrems, voorzitter van noyb, zegt in een verklaring blij te zijn met het oordeel van de rechter. "Maar dit betekent ook dat alle zaken weer van voor af aan beginnen. Het zal jaren duren voor de DPC en Ierse rechtbanken een definitieve beslissing nemen. De DPC is een meester in groteske omwegen maken en gaten vinden in procedures, met als gevolg dat de Amerikaanse big tech nooit een boete krijgt."