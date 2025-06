Toezichthouder: EC gebruikte illegale microtargeting rond voorstel chatcontrole

De Europese Commissie heeft op illegale wijze gericht geadverteerd over het wetvoorstel rond chatcontrole. Dat heeft de Europese privacytoezichthouder EDPS geoordeeld. De EC deed dit onder meer door de opinie van een specifieke groep Nederlanders te beïnvloeden.

Privacystichting noyb, die de klacht heeft ingediend, stelt dat de Europese Commissie liberale of links georiënteerde Nederlanders via X wou overtuigen om de voorgestelde chatcontrolewet goed te keuren. Die moest Europese en nationale overheden meer inzage bieden in chatberichten. De EC deed dit door zich te richten op personen die geen interesse toonden in trefwoorden zoals Qatargate, brexit, Marine Le Pen of Christian-phobia. Behalve onder Nederlanders verspreidde de Commissie ook advertenties onder gebruikers in België, Finland, Frankrijk, Portugal, Slovenië, Tsjechië en Zweden.

Volgens de European Data Protection Supervisor heeft de Europese Commissie op illegale wijze persoonlijke gegevens verwerkt zonder wettelijke basis. De EDPS legt echter geen boete op, omdat de EC is gestopt met deze methode van adverteren. Het blijft bij een berisping.