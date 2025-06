Maker van Shadow of The Colossus en Ico deelt trailer van nieuwe game

Fumito Ueda, de maker van Ico, Shadow of the Colossus en The Last Guardian, heeft met zijn studio genDesign een trailer gedeeld van een nieuwe game. Het spel heeft nog geen definitieve naam, al geeft de trailer meer details weg.

Het zogenaamde Untitled Project is voor het eerst getoond tijdens de Game Awards op donderdagavond. De trailer toont een personage dat een grote mech beklimt en vervolgens met het hoofd ervan wegvliegt om aan een grote schokgolf te ontsnappen. Er komt geen gameplay aan bod.

De aftiteling vermeldt Project: Robot, al is het niet duidelijk of dit daadwerkelijk de naam van de game wordt. De releasedatum is eveneens onbekend. De video bevestigt wel dat Epic Games dienstdoet als uitgever.