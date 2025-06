Overcooked-makers kondigen nieuwe co-opgame Stage Fright aan

Ghost Town Games kondigt een nieuwe co-opgame genaamd Stage Fright aan. Het spel draait net als de Overcooked-franchise om samenwerking en chaotische gameplay. Stage Fright wordt uitgegeven door No Man's Sky-studio Hello Games. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.

Stage Fright zit volgens de makers 'vol co-opmechanieken in de stijl van Overcooked' en draait om 'chaotische momenten gecombineerd met escaperoomachtige samenwerking'. De game speelt zich af in een magisch, griezelig landhuis waar spelers samen uiteenlopende opdrachten moeten uitvoeren. Het is voor het eerst dat Ghost Town een game onder Hello Games uitbrengt. De ontwikkelaarsstudio bestaat uit drie werknemers, die hun eerste game naar eigen zeggen in een woonkamer ontwikkelden.