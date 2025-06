Google kondigt Android XR-besturingssysteem aan, Samsung een XR-headset

Google kondigt in samenwerking met Samsung en Qualcomm het Android XR-besturingssysteem aan. Het platform is bedoeld voor 'extended reality'-headsets en -brillen. De software is nu voor ontwikkelaars beschikbaar. Tegelijkertijd kondigt Samsung Project Moohan aan, een XR-headset.

Klik om de gif-afbeelding af te spelen. Bron: Google

Het Android XR-besturingssysteem draait volgens Google om het combineren van virtuele omgevingen en de echte wereld. Het bedrijf ontwikkelde al eerder VR- en AR-toepassingen, maar de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie zouden een omslagpunt zijn voor de manier waarop mensen met XR-producten kunnen omgaan. Het bedrijf doelt specifiek op het 'natuurlijker en via gesprekken' interacteren met een systeem. Gebruikers moeten een Android XR-headset met Gemini-AI kunnen besturen en kunnen praten over wat zij in de echte wereld zien.

Wat applicaties betreft zegt het bedrijf dat Android XR een verlenging van het bestaande Android-ecosysteem is. Het besturingssysteem ondersteunt volgens Google standaard alle bestaande apps die in de Play Store verkrijgbaar zijn. Het bedrijf belooft daarnaast speciale Android XR-apps van onder meer YouTube, Google TV, Photos, Maps en Chrome te maken.

Google benadrukt dat Android XR nu beschikbaar is voor ontwikkelaars. Er worden uiteenlopende standaarden, engines en tools ondersteund, waaronder ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, de game-engine Unity en de opensource-VR-standaard OpenXR. Ook worden Qualcomm-partners zoals Lynx, Sony en Xreal nadrukkelijk genoemd als partijen die bijdragen aan het ecosysteem.

Samsungs Project Moohan

Android XR ondersteunt zowel 'traditionele' AR-headsets als -brillen. Google test naar eigen zeggen een prototype 'glasses'. Tegelijk kondigt Samsung Project Moohan aan, waarbij 'moohan' Koreaans is voor 'oneindigheid'. De XR-headset van Samsung wordt het eerste hardwareproduct dat voor Android XR uitkomt en moet ergens in 2025 beschikbaar komen. Het is niet duidelijk of het om een internationale release gaat en wat de headset gaat kosten.

Project Moohan heeft een zogenoemde passthrough-functie, ofwel de mogelijkheid om de echte wereld door het scherm heen te kunnen zien. Volgens The Verge, dat een prototype van de eerdergenoemde Google-bril kon testen, krijgt Project Moohan in tegenstelling tot de bril verschillende modi. Naast een augmentedrealitymodus kunnen gebruikers zich ook volledig afsluiten van de buitenwereld door middel van de VR-modus, vergelijkbaar met de Apple Vision Pro.

Verdere details deelt Samsung nog niet over de headset. Volgens eerdere geruchten komt Project Moohan in het derde kwartaal van 2025 uit en krijgt de headset een Qualcomm-soc. Het bedrijf kondigde begin 2024 ook al de Snapdragon XR2+ Gen 2-soc voor XR-toepassingen aan, al is dat een geüpdatete versie van de XR2 Gen 2 en vermoedelijk dus geen nieuwe processor voor een toekomstig product.