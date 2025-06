Google Maps geeft meer info over fietsroutes in Europese steden

Google Maps heeft een update gekregen waarmee er meer informatie over fietsroutes in verschillende Europese steden is te zien. Google heeft ook meer steden met lage-emissiezones in de Google Maps-database opgenomen.

In een blogpost van Google staat te lezen dat fietsers in Barcelona, Brussel, Boedapest, Hamburg, Milaan, Rome, Zürich en Wenen voortaan het aantal fietslanen zullen kunnen raadplegen via Google Maps, maar ook de verkeersdrukte langs fietspaden en eventuele hoogteverschillen. Google werkte voor deze functie samen met lokale autoriteiten die de nodige informatie voorzien.

De kaartendienst bevat binnenkort ook meer informatie over meer dan 1.000 lage-emissiezones in Europa. Dankzij deze info kunnen gebruikers nagaan of hun voertuigen in de zones toegelaten zijn en wat mogelijke alternatieve routes zijn. De ingebouwde AI-functie die een wandel- of ov-route voorstelt als die ongeveer even snel is als een autorit, wordt binnenkort in meer steden uitgerold.