Google Maps gebruikt beelden van dashcams voor updates aan kaarten

Google is begonnen met het gebruiken van beelden van dashcams in het Verenigd Koninkrijk om updates door te voeren aan zijn kaarten. De beelden komen van een bezorgdienst en een organisatie die de beelden verzamelt om data te hebben over gaten in de weg.

Google gebruikt de beelden naar eigen zeggen voor het updaten van bijvoorbeeld snelheidslimieten op wegen. Het lijkt erop dat Google voorzichtig is met het verzamelen van data en het gebeurt alleen in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zijn de beelden ontdaan van persoonlijke details als gezichten en kentekens, meldt Android Police.

De beelden komen van Geopost Vision, dat beelden van bezorgdiensten verzamelt, en Nextbase Road Safety Club. Google heeft verder geen toelichting gegeven op de plannen voor het gebruik van dergelijke beelden.