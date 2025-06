WhatsApp en Instagram lijken te kampen met storing - update

WhatsApp en Instagram lijken te kampen met een storing. Ook Facebook is down. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is.

WhatsApp storing

De meldingen begonnen rond tien over half zeven woensdagavond, blijkt uit data van AlleStoringen. De problemen lijken te spelen bij alle drie de Meta-diensten. Meta heeft er zelf niets over gezegd. Gebruikers die problemen ondervinden, kunnen onder meer geen berichten zien en posten. De problemen lijken niet bij alle gebruikers en doorlopend op te treden. Ook bij gebruikers die last hebben van de storing werken de dienst af en aan.

Update, 19:38: De diensten lijken online te zijn en te blijven.