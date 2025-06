Meta kampte met wereldwijde storing Facebook en Instagram - update

Meerdere platformen van Meta, waaronder Facebook, Instagram en Messenger, lijken wereldwijd getroffen te zijn door een storing. Gebruikers lijken automatisch op deze platformen te zijn uitgelogd en kunnen niet meer inloggen. Er is nog geen oorzaak van het probleem bekend.

Tienduizenden gebruikers van over de hele wereld melden via AlleStoringen dat Facebook, Instagram en Messenger niet bereikbaar zijn. WhatsApp lijkt niet door de storing te zijn getroffen. Vooralsnog hebben officiële kanalen van de betreffende bedrijven niets over de storingen gemeld op bijvoorbeeld X, het voormalige Twitter. Op de officiële statuspagina van Meta worden enkele verstoringen van services getoond, maar ook die website is slecht bereikbaar.

Update, 19.00 uur: Intussen lijken alle platformen van Meta weer te functioneren. Op de statuspagina van het bedrijf staat bij praktisch alle categorieën dat Meta storingen aan het verhelpen is. Op AlleStoringen worden nauwelijks nieuwe meldingen van een eventuele storing gemaakt.