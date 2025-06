Meta laat rechtszaak tegen webscrapingbedrijf Bright Data vallen

Meta heeft de rechtszaak dat het tegen het Israëlische webscrapingbedrijf Bright Data aanspande ingetrokken na een significante tegenslag in de zaak. Opvallend is dat Meta zelf jarenlang websites liet scrapen door Bright Data.

Zelf was Meta ooit klant bij Bright Data, maar toen het bedrijf de eigen gegevens van Meta scrapete, klaagde de techgigant het webscrapingbedrijf aan. Volgens Meta zou Bright Data niet-openbare gegevens van Meta hebben verzameld. De techgigant zei onder meer dat het bedrijf een enorme dataset in handen had met 615 miljoen records aan Instagram-gegevens. Deze data zou zijn verkocht voor 860.000 dollar en bevatte onder meer gebruikersnamen, ID's, landen, berichtenaantallen, hashtags, volgers en profielafbeeldingen.

Een paar weken geleden oordeelde de rechtbank in het voordeel van Bright Data en zei dat Meta onvoldoende bewijs had geleverd dat het bedrijf niet-openbare informatie had gescrapet. De techgigant heeft vanwege deze tegenslag besloten om de rechtszaak te laten vallen, meldt TechCrunch. Bright Data zegt dat de bedrijven niet tot een schikking zijn gekomen en dat het bedrijf geen wijzigingen aanbrengt in zijn gedrag.