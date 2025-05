Hooggerechtshof VS laat WhatsApp-rechtszaak tegen NSO Group doorgaan

De rechtszaak van WhatsApp tegen spywaremaker NSO Group kan doorgaan na een uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court. NSO Group probeert de zaak al jaren aan te vechten, maar na het besluit van het Hooggerechtshof kan deze definitief worden doorgezet.

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten zette op maandag een streep door het beroep van NSO Group. In april 2022 werd in het kader van de WhatsApp-rechtszaak een petitie ingediend bij de hoogste Amerikaanse rechtbank. Het bedrijf stelde daarin dat het erkend moet worden als een agent van buitenlandse overheden. Daarmee zou het bedrijf recht hebben op immuniteit volgens een Amerikaanse wet die rechtszaken tegen buitenlandse landen beperkt. Dit verzoek is maandag echter afgekeurd door het Hooggerechtshof, waarmee WhatsApp zijn rechtszaak tegen NSO Group definitief kan doorzetten.

Meta-dochterbedrijf WhatsApp klaagde NSO Group in 2019 al aan. De Pegasus-spyware, waarvan NSO de maker is, zou ingezet zijn om de telefoons van 1400 WhatsApp-gebruikers te infecteren. Onder die gebruikers zouden minstens 100 journalisten of mensenrechtenactivisten vallen. Vorige jaar stelde WhatsApp-ceo Will Cathcart dat ook overheidsfunctionarissen bespioneerd zouden zijn met Pegasus.

De rechtszaak is meermaals aangevochten door NSO Group. Het bedrijf stelt dat zijn spyware door overheden wordt gebruikt om terrorisme, kindermisbruik en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan. In 2020 ging de Israëlische spywareontwikkelaar in beroep tegen een uitspraak van een Amerikaanse rechter, die het bedrijf geen immuniteit gaf, schrijft ook Reuters. Die beslissing werd gehandhaafd door federale rechtbanken.

De spyware van NSO Group is al langer in opspraak. In 2021 concludeerden verschillende journalistieke media en mensenrechtenorganisatie Amnesty International dat de spyware is ingezet bij hackpogingen op zeker 37 journalisten en activisten. De VS zette de spywaremaker daarop op zijn zwarte lijst, wat betekent dat alleen bedrijven met een speciale vergunning zaken mogen doen met NSO Group. De Europese privacytoezichthouder pleitte eerder voor een verbod op Pegasus in de EU. NSO wordt momenteel ook aangeklaagd door Apple en door nieuwsmedium El Faro.