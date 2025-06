Rechtbank VS: NSO Group is aansprakelijk voor WhatsApp-hack

Een Amerikaanse rechter heeft NSO Group aansprakelijk gesteld voor de spywareaanval die in 2019 bij 1400 WhatsApp-gebruikers heeft plaatsgevonden. WhatsApp zegt dat de uitspraak een 'grote overwinning' is voor de privacy van gebruikers. NSO Group heeft nog niet gereageerd.

Will Cathcart, de ceo van WhatsApp, zegt in een post op X dat het bedrijf de zaak vijf jaar lang heeft verdedigd. "We zijn er sterk van overtuigd dat spywarebedrijven zich niet zouden mogen verstoppen achter immuniteit en dat ze hun verantwoordelijkheid voor onwettige praktijken niet mogen ontlopen", klinkt het bij de man. "Surveillancebedrijven zijn maar beter gewaarschuwd dat illegaal spioneren niet meer wordt getolereerd." NSO Group heeft op het moment van schrijven volgens Reuters nog niet gereageerd op de uitspraak van de rechter. Begin volgend jaar wordt nagegaan wat de schadevergoeding is die het bedrijf moet vergoeden.

WhatsApp heeft NSO Group in 2019 aangeklaagd. Het Israëlische bedrijf zou volgens verschillende nieuwsmedia de Pegasus-spyware hebben ingezet om de telefoons van ongeveer 1400 WhatsApp-gebruikers te infecteren en af te luisteren. Tussen die gebruikers zaten naar verluidt minstens 100 journalisten of mensenrechtenactivisten. Cathcart claimde in het verleden ook dat er overheidsfunctionarissen zouden zijn bespioneerd met Pegasus. De rechtszaak is meermaals aangevochten door NSO Group. Het bedrijf stelt dat zijn spyware door overheden wordt gebruikt om terrorisme, kindermisbruik en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan. In 2020 ging de Israëlische spywareontwikkelaar in beroep tegen een uitspraak van een Amerikaanse rechter, die het bedrijf geen immuniteit gaf. In januari van 2023 trok het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten ook een streep door een nieuwe beroepsprocedure die NSO Group was opgestart.

De spyware van NSO Group is al langer in opspraak. In 2021 concludeerden verschillende journalistieke media en mensenrechtenorganisatie Amnesty International dat de spyware is ingezet bij hackpogingen op zeker 37 journalisten en activisten. De VS zette de spywaremaker daarop op zijn zwarte lijst, wat betekent dat alleen bedrijven met een speciale vergunning zaken mogen doen met NSO Group. De Europese privacytoezichthouder pleitte eerder voor een verbod op Pegasus in de EU. In Nederland wilde het kabinet van de voormalige premier Rutte in 2021 geen uitspraken doen over de vraag of Nederlandse instellingen al gebruik hebben gemaakt van de Pegasus-spyware. De Volkskrant schreef in 2022 dat de AIVD hackingsoftware van NSO Group heeft gebruikt bij het opsporen van een hoofdverdachte in een omvangrijk strafproces.