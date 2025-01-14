Hack bij locatiedatabroker Gravy Analytics treft miljoenen smartphonegebruikers

Een ongeautoriseerde partij is erin geslaagd toegang te krijgen tot de AWS-cloudomgeving van databroker Gravy Analytics. Bij de hack zijn locatiegegevens van miljoenen smartphonegebruikers buitgemaakt.

Gravy Analytics verzamelt dagelijks gegevens van meer dan een miljard apparaten wereldwijd. Een deel van de buitgemaakte data, waaronder klantenlijsten en precieze locatiegegevens, is inmiddels opgedoken op besloten forums, bericht TechCrunch. De informatie is onder meer afkomstig van populaire apps als FlightRadar, Grindr en Tinder, waarbij de gegevens via het realtime advertentieveilingsysteem zijn verzameld. Baptiste Robert, ceo van beveiligingsbedrijf Predicta Lab, vertelt aan TechCrunch dat iPhone-gebruikers die apptracking in de privacyinstellingen hebben uitgeschakeld, niet getroffen zijn door het datalek.

Het moederbedrijf Unacast heeft op 11 januari bekendgemaakt dat de hack mogelijk was door misbruik van een toegangssleutel. Volgens Robert, die een kopie van de gehackte dataset heeft geanalyseerd, bevatten de gegevens bewegingspatronen van individuele smartphones zonder enige vorm van anonimisering.

In december had de Amerikaanse marktwaakhond FTC Gravy Analytics en dochterbedrijf Venntel nog verboden om gevoelige locatiedata te verhandelen vanwege privacyrisico's. Het bedrijf werd tevens verplicht alle historische locatiegegevens te wissen, maar de systemen waren op dat moment vermoedelijk al gecompromitteerd.