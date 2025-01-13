TU Eindhoven geeft ook dinsdag geen onderwijs na cyberaanval

De Technische Universiteit Eindhoven geeft ook dinsdag 14 januari geen onderwijs, nadat het afgelopen weekend werd getroffen door een cyberaanval. Er wordt momenteel nog gewerkt om het netwerk van de universiteit weer online te krijgen.

"Onze cybersecurityexperts zijn hard aan het werk om het netwerk van de TU/e zo snel mogelijk weer veilig en beschikbaar te maken", schrijft de TU/e in een updatebericht. Dat werk is volgens de universiteit niet afgerond. Daardoor is ook op dinsdag geen onderwijs mogelijk. De TU/e geeft dinsdag om 16.00 uur een nieuwe update, waarin wordt vooruitgeblikt op aanstaande woensdag.

De Technische Universiteit Eindhoven geeft verder geen details over de cyberaanval. Het is dan ook niet bekend wat voor soort aanval het precies betrof. De TU/e heeft naar eigen zeggen geen aanwijzingen gevonden dat er gegevens zijn gestolen bij de aanval, hoewel het onderzoek momenteel nog loopt. Er is ook geen contact met de hackers en het is onbekend wie achter de aanval zit.

Verder geeft de universiteit aan dat onderzoeken die niet aan het netwerk gebonden zijn, gewoon door kunnen gaan; de labs en voorzieningen daarvoor zijn functioneel en veilig. Ook de promoties gaan door. De TU Eindhoven brengt verder momenteel 'alle onderwijs- en studentgerelateerde issues' in kaart, bijvoorbeeld rondom het inleveren van opdrachten en het geven van afstudeerpresentaties.

De TU/e werd afgelopen zondag getroffen door een cyberaanval. Daardoor werden de netwerken van de universiteit afgesloten en werd het onderwijs op maandag stilgelegd; de campus en gebouwen van de universiteit zijn nog wel toegankelijk.