TU Eindhoven geeft ook dinsdag geen onderwijs na cyberaanval

De Technische Universiteit Eindhoven geeft ook dinsdag 14 januari geen onderwijs, nadat het afgelopen weekend werd getroffen door een cyberaanval. Er wordt momenteel nog gewerkt om het netwerk van de universiteit weer online te krijgen.

"Onze cybersecurityexperts zijn hard aan het werk om het netwerk van de TU/e zo snel mogelijk weer veilig en beschikbaar te maken", schrijft de TU/e in een updatebericht. Dat werk is volgens de universiteit niet afgerond. Daardoor is ook op dinsdag geen onderwijs mogelijk. De TU/e geeft dinsdag om 16.00 uur een nieuwe update, waarin wordt vooruitgeblikt op aanstaande woensdag.

De Technische Universiteit Eindhoven geeft verder geen details over de cyberaanval. Het is dan ook niet bekend wat voor soort aanval het precies betrof. De TU/e heeft naar eigen zeggen geen aanwijzingen gevonden dat er gegevens zijn gestolen bij de aanval, hoewel het onderzoek momenteel nog loopt. Er is ook geen contact met de hackers en het is onbekend wie achter de aanval zit.

Verder geeft de universiteit aan dat onderzoeken die niet aan het netwerk gebonden zijn, gewoon door kunnen gaan; de labs en voorzieningen daarvoor zijn functioneel en veilig. Ook de promoties gaan door. De TU Eindhoven brengt verder momenteel 'alle onderwijs- en studentgerelateerde issues' in kaart, bijvoorbeeld rondom het inleveren van opdrachten en het geven van afstudeerpresentaties.

De TU/e werd afgelopen zondag getroffen door een cyberaanval. Daardoor werden de netwerken van de universiteit afgesloten en werd het onderwijs op maandag stilgelegd; de campus en gebouwen van de universiteit zijn nog wel toegankelijk.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-01-2025 17:51
56 • submitter: Zeskeertwee

13-01-2025 • 17:51

56

Submitter: Zeskeertwee

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Reacties (56)

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Harm_H 13 januari 2025 18:22
Zoals ik in eerder een topic al zei: Software Engineering werd lang niet erkend bij de Technische Universiteit. Hoogstens als een soort sub van wiskunde. Ondertussen is onze hele realiteit verbonden met IT.
J_van_Ekris @Harm_H14 januari 2025 08:02
Zoals ik in eerder een topic al zei: Software Engineering werd lang niet erkend bij de Technische Universiteit. Hoogstens als een soort sub van wiskunde.
Ik ben er 32 jaar geleden in afgestudeerd, op de TU/e. En bij mijn weten is het vanaf de oprichting van de zelfstandige opleiding (zo'n 45 jaar geleden) al onderdeel geweest van de opleiding. Ik weet niet hie ver je terug wil gaan, maar besef dat Windows 3.11 nog niet eens bestond, en dat een PC op je buro nog een zeldzaamheid was. .
J_van_Ekris @Harm_H14 januari 2025 14:34
Zonder de titel van ingenieur (ir.).
Ik weet niet waar je deze onzin vandaan haalt, maar ik heb gewoon de ir-titel, net als mijn studiegenoten die de eindstreep ook hebben gehaald. En dit is ook herhaaldelijk bij velen van ons sindsdien gecontroleerd (kwalificatie voor bepaalde projecten, diploma transcriptie voor werken in buitenland, promoties en enkelen die zelfs hoogleraar zijn geworden).
Frame164 @Harm_H13 januari 2025 23:38
En wat wil je daarmee zeggen?
Zwarte_os @Harm_H14 januari 2025 11:10
Wat heeft deze opmerking met deze situatie te maken? Het lijkt me echt ontzettend naar voor de systeembeheerders om nu dag en nacht hiermee bezig te moeten zijn en als je dan even voor je rust op Tweakers langskomt zulke rare opmerkingen moet lezen.

Snap je niet dat systeembeheer op een universiteit totaal iets anders is dan een departement Computer Sciences? Het is niet alsof er een professor Software Engineering de hele dag met zijn studentassistent helpdesk loopt te spelen he?

[Reactie gewijzigd door Zwarte_os op 14 januari 2025 11:11]

Zwarte_os @Harm_H14 januari 2025 12:40
Dus je kan zelf geen link leggen met de functie van systeembeheer en je eigen opmerking, veel succes met die voordeur!
joyrider3774 13 januari 2025 18:06
waarom zijn ze zo karrig met details over de hack ? waarom niet gewoon zeggen wat voor soort hack het was ?
kdekker @joyrider377413 januari 2025 20:28
Lijkt me geen prio te hebben (als je niet direct betrokken ben), anders dan nieuwsgierigheidsbevrediging.

De studenten zullen wel een beetje balen als ze niet bij (alle) papers kunnen, nodig voor de toetsen, vanaf volgende week. Hopelijk krijgen ze die info wel, als de gevolgen van de hack nog langer gaan duren dan dinsdag, anders gaat er wel nuttige studeertijd verloren. Waarschijnlijk is voor het doen van de toetsen ook al nodig dat alles draait?
HDoc @kdekker14 januari 2025 07:35
2 dagen dat is zeker 1% van het gehele jaar dat de prullenbak in gaat. Waarom kunnen er geen colleges worden gegeven zonder netwerk? Ik ben misschien een ouwe lul maar tijdens mijn studententijd was er geen netwerk nodig voor een hoorcollege. Een microfoon en de schoolborden waren genoeg.
pietervdstar @HDoc14 januari 2025 07:49
Zou zomaar kunnen dat het brandalarm ook (gedeeltelijk) op dat netwerk zit. Zou niet zonder brandalarm iedereen weer binnenlaten. Weet te weinig over netwerkanalyse om er iets zinnigs over te zeggen, dus puur speculatief, als bijv. het wifisysteem de binnenkomst plek bleek wil je dit misschien actief hebben om dingen uit te proberen, maar je wil niet dat alle studenten er ook gebruik van gaan maken.
syl765 @pietervdstar14 januari 2025 08:55
Ik mag toch echt hopen dat een brandalarm autonoom kan functioneren en dat daar in zijn geheel geen koppelingen nodig zijn met enige vorm van ICT.
Helaas lijkt het wel de trend te zijn om maar zoveel mogelijk afhankelijkheden te introduceren in de producten die we maken, zei het in software als hardware.
Arfman @syl76514 januari 2025 09:26
De brandalarmen die ik ken gaan ofwel via een apart netwerkje, ofwel via een apart VLAN met 4G/5G fallback. Dat valt dus wel mee.
kdekker @HDoc14 januari 2025 09:43
Schoolborden is wel verleden tijd. Of dat didactisch een goede keuze was, weet ik niet. Digiboard is vaak toch met een laptop die zijn spullen weer ergens van het netwerk haalt. En de studenten zelf hebben vaak ook keihard wifi nodig (voor al dan niet (on)nuttige zaken).

Maar ik denk dat er ietsje meer in de gebouwen draait, waar netwerk voor nodig is (camera's, beveiliging). Als je het perse wilt weten, moet je de uni maar vragen ;)
HDoc @kdekker14 januari 2025 10:46
Je hebt daar wel een punt waar ik niet bij stilstond. Tegenwoordig is alles beveiligd en moet je bij veel bedrijven bij de voordeur al door een poortje.

Ik werk zelf in een ziekenhuis dus de uitzondering: hier loop je vanaf de voordeur op heel veel plekken gewoon naar binnen en vanwege de privacy hangen er ook niet al teveel camera's.
J_van_Ekris @HDoc14 januari 2025 14:48
2 dagen dat is zeker 1% van het gehele jaar dat de prullenbak in gaat. Waarom kunnen er geen colleges worden gegeven zonder netwerk?
Omdat dit de inhaalweek voor de examenweken is, en er in principe toch al geen onderwijs gegeven wordt. Wat ik bij de Cursor las (het universiteitsblad van de TU/e, zie https://www.cursor.tue.nl/) zijn vragenuurtjes gewoon door gegaan, maar is coordinatie lastig (want vaak ad-hoc ingepland en info staat/stond on-line waar men niet meer bij kan).
Ik ben misschien een ouwe lul maar tijdens mijn studententijd was er geen netwerk nodig voor een hoorcollege. Een microfoon en de schoolborden waren genoeg.
Klopt, maar toen leerde ik nog dat waterval-ontwikkeling DE aanpak was, net als bij andere disciplines. Tijden zijn veranderd en men leunt veel meer op powerpoints. En in deze week veel vragenuurtjes...
HDoc @J_van_Ekris14 januari 2025 16:01
Dank, duidelijk :)
Xfade @joyrider377413 januari 2025 18:12
De politie doet ook geen uitspraken als het onderzoek nog gaande is.
Mortov Molotov @joyrider377413 januari 2025 18:13
In dit stadium zou ik ook karig Zijn met informatie
Cambionn @joyrider377413 januari 2025 18:17
Omdat ze nog bezig zijn met onderzoek vermoed ik. Is best normaal dat je dan niks naar buiten brengt, dat doe je over het algemeen achteraf pas. Eigenlijk zelfde reden als waarom een politie dat doet. Aan de ene kant zorgen dat er geen data lekt die misbruikt kan worden om onderzoek in de weg te zitten en omdat er mogelijk kwetsbaarheden zijn die je niet publiekelijk wil hebben, aan de andere kant om te voorkomen dat er geen foutieve informatie rondgaat die gerectificeerd moet worden (en daarna vaak alsnog door derden gekopieerd wordt).

"geen aanwijzingen gevonden dat er gegevens zijn gestolen bij de aanval" is natuurlijk gelimiteerd, maar wel voor de meeste derden het belangrijkste waarover ze snel ingelicht moeten worden. De rest komt wel als de boel weer werkt en onderzoek is afgerond.

De eerst volgende vraag zal waarschijnlijk zijn "wat voor data is er kwijt". Studenten zullen bijvoorbeeld niet blij zijn als bijvoorbeeld hun schoolwerk verdwijnt wanneer dit nog nodig is voor hun beoordeling/afstuderen. Veel daarvan zal al beoordeeld en geback-uped zijn of nog op de laptop van de studenten staan dus hopelijk valt het mee, maar aan de hand van het bericht zijn dit soort dingen ook gewoon nog niet 100% bekend en dan kom je weer op het laatste punt van mijn eerste alinea.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 13 januari 2025 18:26]

kodak
@Cambionn14 januari 2025 12:55
Er is niet zomaar groter belang om nauwelijks verantwoording af te leggen dat je je belangrijkste voorzieningen niet eens wil of kan voortzet. Dat nauwelijks tot niet verantwoorden is daarom in de meeste gevallen geen duidelijke regel of recht. Belangrijke voorzieningen kunnen gebruiken juist wel. Daar bestaat de relatie om of is zelfs een wettelijke reden van bestaan.

Vergelijken met de politie gaat daarbij scheef. De politie heeft wel een vergaande geheimhoudingsplicht die wettelijk vast ligt. Bij dienstverleners zoals universiteiten is er eerder de plicht om naar de afhankelijken juist wel behoorlijk te informeren als de hoofddiensten opzettelijk onbeschikbaar worden gemaakt en gehouden. Dat informeren en kennis in vertrouwen delen is zelfs onderdeel van waarom een universiteit bestaat.

Er is daarbij ook niet zomaar een te groot risico om over (on)duidelijkheden te informeren. Die onduidelijkheden zijn er namelijk meestal ook al terwijl men geen probleem meent te zien. Dat is ook waarom er strengere eisen zijn gekomen dat men andermans persoonlijke gegevens niet zomaar onbeschikbaar of onbruikbaar mag maken. Het onbeschikbaar of onbruikbaar maken of houden om een probleem op te lossen dat men al had horen te voorkomen is niet zomaar een uitzondering. Waardoor men dus eigenlijk al had moeten aantonen wat er mis lijkt te zijn dat ze dit kunnen rechtvaardigen. En de verantwoording kan niet zomaar bestaan uit wat sumiere conclusies noemen zonder dat daarmee duidelijk is waarom ze niet met minder zware keuses kunnen volstaan.
KoffieAnanas @joyrider377413 januari 2025 18:25
Want? Omdat jij dat zo graag wil weten?? Ik begrijp je vraag niet echt. Wat is jouw belang erbij?
Mellow Jack @KoffieAnanas13 januari 2025 18:49
Omdat hij het gewend is. Normaliter komen dit soort meldingen achteraf met een verhaal erbij. Nu zitten ze er natuurlijk midden in
Coolstart @joyrider377414 januari 2025 08:55
Dat valt onder de noemer crisiscommunicatie. Als je wil dat er duizenden vragen binnenkomen en nonsense roddels zich ongecontroleerd verspreiden moet je vooral voorbarige info delen waarvan je de oplossing of details zelf nog niet van kent.

Onderschat de gevoeligheid niet. Mogelijk zijn hier mensen persoonlijk betrokken. Iemand is misschien in een fishing val getrapt, misschien zijn er persoonsgegevens gestolen of misschien is er effectief data verloren die al dan niet afgekocht kan worden en misschien heeft de externe ICT dienst een gekende zero day over het hoofd gezien.

Je kan beter alles goed onderzoeken en daarna een duidelijk plan opzetten ipv halfslachtig communiceren.
stuffie123 13 januari 2025 18:44
Probleem is vaak dat je wilt weten of een hacker nog iets heeft gedaan/achtergelaten. Rootkits, een vpn tunneltje, hashes opgehaald, accounts toegevoegd, scriptje hier, malware daar...

Daar kun je best wel even druk mee zijn. Dan wil je niet je netwerk in de lucht houden tijdens onderzoek.
Aiii 13 januari 2025 17:56
Ben eigenlijk wel benieuwd, zou je nu ook 2/365e deel (ik heb even geen zin om uit te zoeken hoeveel dagen een “collegejaar” is, maar dat dus ipv een heel jaar) van je collegegeld terug kunnen vorderen van de TU/e? Je betaald immers voor het onderwijs, doodleuk de boel op slot gooien omdat je IT down gaat lijkt mij geen valide excuus om de service waarvoor betaald is niet te leveren.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 13 januari 2025 17:57]

5pë©ïàál_Tèkén @Aiii13 januari 2025 18:19
Er is geen sprake dat er 'geen service' wordt verleend. Er wordt geen gebruik gemaakt van de digitale faciliteiten die aan het TU/e hangen. Dat je niet op het netwerk kan betekent niet dat je geen onderwijs kan volgen. Ook voordat er WiFi bestond was er onderwijs ;). Docenten zijn nog misschien via geïmproviseerde oplossingen (WhatsApp/Signal) bereikbaar.

https://www.tue.nl/studer...-mathematics/studieopbouw
De studiebelasting per jaar is 42 weken van 40 uur. In de loop van de studie neemt het aandeel projectwerk toe. Daarnaast studeer je per week minstens 15 uur zelf. Voor een succesvolle studie heb je 1680 uren per academisch jaar nodig, waarvan je het grootste deel op de universiteit doorbrengt.
Een vordering is kansloos als de oorzaak/grondslag van de cyberaanval niet duidelijk is. Zo lang de TU/e niet aantoonbaar én verwijtbaar nalatig was m.b.t. cybersecurity heeft een vordering geen kans van slagen. Dat de TU zelf het netwerk plat legde om erger te voorkomen betekent dat de TU wist dat er iets serieus aan de hand was, wat het al erg onwaarschijnlijk maakt dat ze nalatig waren.

Net zoals bij elk ander incident is de oorzaak bepalend of een schadevergoeding terecht is, en door wie deze moet worden betaald/voorgeschoten. Daar is het nog veel te vroeg voor. Studenten krijgen aan het begin van een schooljaar een planning, en deadlines worden ruim van te voren bekend gemaakt. Het is dus niet zo dat studenten nu niets kunnen doen.

Tot slot is het maar de vraag wat 2/365e 16/1680e van je collegegeld je oplevert. Wat voor signaal geef je af als aankomend technisch talent wanneer je in tijden van een crisis meteen aan je eigen portemonnee denkt?

[Reactie gewijzigd door 5pë©ïàál_Tèkén op 13 januari 2025 19:01]

kodak
@5pë©ïàál_Tèkén13 januari 2025 18:59
Dat je niet op het netwerk kan betekent niet dat je geen onderwijs kan volgen.
Dat is een argument dat selectief weg laat wat men in de praktijk doet.
De praktijk is dat men er desondanks voor kiest om meerdere dagen geen onderwijs te geven. En zorgen ze er ook voor nagenoeg alle digitale diensten niet te leveren, zodat men geen onderwijs geeft.

Natuurlijk kan je stellen dat studenten en docenten zich maar moeten kunnen redden zonder deze middelen, maar de praktijk is dat de universiteit dat niet duidelijk aan het voortzetten is omdat men stelt afhankelijk van die digitale middelen te zijn. Het feit dat het 'vroeger' anders was is daarin geen argument. Dat gaat er alleen om dat ze het toen anders geregeld hadden dat er minder afhankelijkheid was. Maae je toont daarmee niet aan dat de universiteit nu voldoende onderwijs geeft.

Het doel van onderwijs en subsidies die men daarvoor krijgt is daarbij niet om voorrang te geven aan meerdere dagen nauwelijks tot geen onderwijsvoorzieningen leveren omdat men een digitaal probleem heeft laten ontstaan. Het doel is juist om dat soort problemen zo min mogelijk het onderwijs te laten belemmeren. En dat toont men niet. Men toont zelfs zo weinig dat er niet eens duidelijk is of dit offline houden wel redelijker is dan onderwijs wel door laten gaan. En dat kan de universiteit op dit moment al prima aangerekend worden.

[Reactie gewijzigd door kodak op 13 januari 2025 19:17]

thomas1907 @Aiii13 januari 2025 18:01
Zie 'overmachtssituatie'
Yariva Moderator internet & netwerken @Aiii13 januari 2025 18:02
Die dagen halen ze wel in, ik denk niet dat veel van de betrokkenen of studenten hier nu zorgen om maken. Ik zou mij meer zorgen maken (in het geval van verdachte activiteiten) welke bestanden en ingestuurde documenten er straks nog zijn en welke net niet zijn meegenomen in de backup.
Mathijs Kok @Aiii13 januari 2025 18:28
Als student kan je best even aan iets anders werken tot het probleem opgelost is en ik denk niet dat er ook maar een student denkt zoals jij denkt. En ik hoop niet dat jij iets met servers doet want als jij een hack geen excuus vind om iets 'doodleuk; af te sluiten, tot je weet wat er aan de hand is, laat zien dat je niet snapt wat de gevolgen (op elk vlak, tot aan juridisch toe) kunnen zijn.
fenrirs @Aiii13 januari 2025 21:11
Zo @Aiii, ik weet niet welke studie je volgt, maar je hebt vast nog wel een, al dan niet online, boek waar je zelfstandig kennis uit kunt leren (eigenschap van goede student:zelfstandigheid). Wellicht kun je nog werken aan een verslag, een rapport en in het uiterste geval kun je ook nog zoiets als literatuur uit je vakgebied lezen.
Heb je allemaal geen online TU/e omgeving voor nodig, laat de deskundige ITers daar gewoon hun werk doen, en oh ja, hou ff volgend weekend vrij, dan zijn zijn de docenten bereid om de 'verloren' tijd in te halen, bij voldoende animo uiteraard ;)

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 13 januari 2025 21:13]

djwice @Aiii13 januari 2025 18:03
Stuur jouw rekening maar naar de hacker als je hebt aangetoond wat je verlies is.
Ludo.vico @Aiii13 januari 2025 19:05
Wat een beizondere reeaksie. Echt terzake ook.
uiltje @Aiii14 januari 2025 01:33
Als dat nodig is lijkt me dat wel een goede reden. En ik hoop dat we niet in een systeem komen dat iedereen dit soort eisen maar gaat stellen bij zo'n vervelend incident waar de uni ook niet op zit te wachten. Meestal kost geld terugstorten zelf ook heel veel geld en werk, en waarschijnlijk ligt momenteel de administratie ook gedeeltelijk op z'n gat. En als er advocaten of rechtspraak bij gehaald worden dan kost het ons allemaal geld zonder dat het de maatschappij iets opbrengt. Gelukkig zijn we nog geen VS op dit gebied.
Mel33 13 januari 2025 18:43
Kan je ook tips geven ergens?
Want ik gaf een tip op tiktok naar SeqoiaView, een oud diskview progje(November 2002) die laat zien wat veel ruimte inneemt op je opslagschijven. De downloadlink van SeqoiaView is op een site van de tu-eindhoven die niet helemaal veilig is/was. https://sequoiaview.win.tue.nl/ gaat het om.

Misschien was daar opeens veel load, ik had hem zondag genoemd op tiktok namelijk.
HakanX @Mel3314 januari 2025 09:41
De downloadlink van SeqoiaView is op een site van de tu-eindhoven die niet helemaal veilig is/was. https://sequoiaview.win.tue.nl/ gaat het om.

Misschien was daar opeens veel load, ik had hem zondag genoemd op tiktok namelijk.
tracert sequoiaview.win.tue.nl
Tracing route to vps-197895-3151.hosted.at.hostnet.nl [37.128.148.44]
Die website staat op een vps bij Hostnet. Dat een website eindigd op tue.nl betekend niet dat het op hun netwerk wordt gehost. Subdomeinen kunnen via dns verwijzen naar andere servers.

Trouwens die site is gemaakt met Frontpage 4.0 :D wat een nostalgie, die naam lang niet gezien. Verder is de site 99% statisch, alleen de download link is een cgi script en die geeft op dit moment een 404.
n00bs @Mel3313 januari 2025 19:14
De Universiteiten zijn grotendeels niet actief op TikTok en zeker niet de IT organisatie.
Eventueel kan je ook bij SURF een melding doen: abuse@surf.nl en CERT@tue.nl
Mel33 @n00bs13 januari 2025 19:33
U begrijpt mij verkeerd denk ik.. Ik plaatste zondag info 'in' Tiktok, bij een tiktokker zijn content, over het programma SeqoiaView. En die is gemaakt en beschikbaar via de TU-Eindhoven site te downloaden, als je googelt, en die site is niet up to date. Het is toeval waarschijnlijk dat de TU nu een cyberaanval heeft. Maar het kan toch ook een flinke load zijn geweest als er veel gebruikers opeens SeqoiaView downloaden. En ik zag dat bij het slotje vd url een waarschuwing kwam, misschien bood dat de aanvallers een toegang op hun net.

Het is een heel oud programma en site, misschien hebben ze via daar toegang gekregen.
Xerxes249 @Mel3313 januari 2025 20:06
Een cyberaanval kan te doen hebben met heel veel nerwerkverkeer een bepaalde richting op sturen, maar ik ga er vanuit dat dat hier niet het geval is en jij je niet schuldig hoeft te voelen.
n00bs @Mel3314 januari 2025 18:26
Ah nee een dDOS is hier niet het geval. Ik ken ook geen details, maar er is wel flink meer aan de hand en ook een reden waarom er niet open wordt gecommuniceerd inc. naar andere IT beheerders van deze en andere Universiteiten. Alleen de hoognodige personen zijn op de hoogte waaronder CERT leden. Dus blijkbaar is het een zo groot risico om te communiceren dat daarmee ook andere Universiteiten geraakt zouden kunnen worden.

Ik denk dan bv aan deels een gemeenschappelijke inrichting van de infrastructuur, of gebruik van bepaalde webapplicaties en/of methoden waarop netwerken zijn gesegmenteerd, etc.
flaskk 13 januari 2025 18:01
Geen contact met de hacker(s) en email en teams doet het niet.

Klinkt eerder dat een derde toegang heeft gehad op de ms tenant van de tu en daar heeft lopen klooien.
Cambionn @flaskk13 januari 2025 18:23
Tja. Het kan een scriptkiddie zijn die geen idee had wat die deed en nu vol zenuwen zit omdat hij dit ook niet aan zag komen en weet dat als hij gepakt wordt (wat waarschijnlijk dan ook wel gebeurd) hij in diep water zit. Maar het kan ook een geopolitieke aanval zijn geweest. En zo'n beetje alles daar tussen. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom er geen contact is.

Enige nuttige wat je kan zeggen is dat het waarschijnlijk geen ransomware aanval betreft (en zo wel, dan een hele slechte).

Als ik deze zin lees, gaat het wel breder dan enkel email en Teams:
De TU Eindhoven brengt verder momenteel 'alle onderwijs- en student-gerelateerde issues' in kaart, bijvoorbeeld rondom het inleveren van opdrachten en het geven van afstudeerpresentaties.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 13 januari 2025 18:25]

Gummbahla @Cambionn13 januari 2025 21:54
Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat vrijwel alle onderwijssystemen gebruik maken van single sign-on (SSO), waaronder dus ook de software voor het inleveren van opdrachten. En SSO ligt er momenteel uit.
Aloys Riswick 13 januari 2025 18:38
Het grappige is dat ik nog kan inloggen bij alle diensten, m'n vrienden niet. Geen idee hoe dat kan.
Frame164 @bones13 januari 2025 23:41
Leg eens uit? Jij hebt wellicht bovennatuurlijke krachten die voorkomen dat jouw netwerken worden aangevallen. Netwerken van "us mortals" kunnen wel worden aangevallen en dan neem je passende maatregelen. Wat ze nu hebben gedaan klinkt helemaal niet gek.
themadone @bones13 januari 2025 18:06
niet echt, ze kiezen ervoor om hun netwerk neer te leggen in plaats van het te laten compromiteren. Eerder goed bezig dat ze het uberhaupt doorhebben lijkt me.

Als het hier een land betreft wat je research probeert te stelen, *kuch* china *kuch* dan is dit het enige wat je kunt doen. Want alle software die je gebruikt heeft ergens wel een zero day verstopt zitten.

[Reactie gewijzigd door themadone op 13 januari 2025 18:07]

Bkim @themadone13 januari 2025 18:09
Waarom China? Heb je daar bewijs voor? Waarom niet Rusland of USA? Of een NL hackersgroep die gewoon geld willen?
Shinji @Bkim13 januari 2025 18:15
Hij beweert niet dat het China is, maar “stel dat het een land als China is”.
themadone @Shinji13 januari 2025 18:21
Dat, gecombineerd met de 70% van het totale probe verkeer op de firewalls op het werk die toch echt daarvandaan komt.

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