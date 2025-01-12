Technische Universiteit Eindhoven schort onderwijs op na cyberaanval

De Technische Universiteit Eindhoven is getroffen door een cyberaanval. Daarom wordt het onderwijs op in ieder geval maandag stilgelegd. Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen.

De Technische Universiteit schrijft op een website dat de netwerken van de universiteit op zondag zijn afgesloten vanwege 'een cyberaanval'. Het is niet duidelijk om wat voor aanval het gaat en of dat ransomware is; de universiteit was niet direct bereikbaar voor commentaar. De universiteit schrijft dat de ict-afdeling het incident onderzoekt. Een woordvoerder zegt tegen BN De Stem dat de universiteit geen contact heeft met hackers en er geen losgeld wordt gevraagd.

Studenten en werknemers van de universiteit hebben nog wel toegang tot de campus en gebouwen via hun toegangspassen. Ze hebben geen toegang tot hun e-mail, het universiteitswifinetwerk en communicatietools als Teams en Canvas. Voor sommige studenten kan het even duren voor die tools echt offline zijn.

De universiteit schort het onderwijs op tot in ieder geval dinsdag. De universiteit verwacht maandag rond het eind van de dag een update te kunnen geven over de situatie.