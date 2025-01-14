TU Eindhoven stelt onderwijs en tentamens nog een week uit na cyberaanval

Je kan eerder stellen dat als bijna alle diensten onbruikbaar worden gehouden waar duizenden mensen gegevens mee verwerken het zeker ook om persoonlijke gegevens gaat.
Dit is pure speculatie van jouw kant. Laten we het bij de feiten houden en er vanuit gaan dat mensen met kennis van zaken hier keuzes maken. Op Universiteiten, zeker op universiteiten zonder medische faculteit, is 99% van de data gewoon onderzoeksdata. Wel gevoelig voor spionage, maar geen persoonsgegeven. Omdat universiteiten ook zeer vertrouwelijke informatie van bedrijven verwerken geen onrealistisch doelwit. Dus dit soort spucalties is pure luchtfietserij.
Daarbij kun je er maar beter van uit gaan, want als men er geen rekening mee heeft gehouden en er blijkt straks ook nog diefstal, versleuteling of vernietiging van persoonlijke gegevens te zijn dan heeft men nog grotere problemen.
Zoals gezegd, pure speculatie jouwerzijds die op geen enkel feit is gebaseerd.
En ook niet dat men dat op tijd doet in verhouding tot wat men zelf als schade veroorzaakt.
Als je naar het Universiteitsblad kijkt (wat het officiele communicatiekanaal is vanuit de TU/e naar zowel haar medewerkers als studenten!) dan zie je dat daar netjes wordt uitgelegd wat de plannen zijn voor de dienstverlening, en dat men vanuit het CvB zelfs aangeeft dat als schuivende examens problemen met geplande vakanties opleveren hier oplossingen voor gevonden worden
. Dus schadebeperking doet men wel degelijk aan.
En een groot gevolg merken we nu: een eigen beslissing om een van de zwaarste gevolgen te veroorzaken verkoopt men eerst alsof de gevolgen niet zo lang duren, dan dat het 2x zo lang duurt en daarna 8x zo lang. Als men het beste met de studenten en medewerkers op heeft dan toont men inzicht in de grenzen van wat men nog acceptabel lijkt. Maar kennelijk verschuift die grens steeds of ze hebben geen duidelijke grenzen aan wat afhankelijken realistisch mogen verwachten.
Welkom in de echte wereld van incident-analyse en functieherstel. Elke organisatie die in de eerste uren van een incident van deze omvang een oplostijd roept is incompetent of liegt gewoon.
Dit soort scenario's zijn zo inmens dat het herstel gewoon niet te oefenen is. Je hebt het over systemen die in jaren gebouwd zijn, en netwerken die altijd up geweest zijn. En dus kom je in situaties dat systeem X pas opgebracht kan worden als Systeem Y bewezen schoon opgebracht is, die weer een afhankelijkheid heeft van andere systemen. In theorie staat dat echt wel op papier, maar doen isecht een ander verhaal.
Men neemt de meest zware beslissingen tot stoppen van hun hoofdtaken dan horen ze ook realistisch verwachtingen te geven over de meest zware gevolgen daarvan. Dat doet men niet. Het is compleet onduidelijk hoe de verwachtingen die ze wel krijgen realistisch of acceptabel zijn.
Hoe bedoel je dat doen ze niet?De mededeling is toch extreem helder. Is geen woord Spaans bij. Mededeling is simpel: deze week is de TU/e dicht. Alles schuift een week op: dus volgende week is de inhaalweek, en de (nog steeds 3?) weken er op zijn tentamenweken. CvB geeft aan dat ze beseffen dat dit tot problemen met planningen kan leiden, en heeft al aangegeven dat ze dit oplossen. Dus welke schade heb je het dan over?
[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 15 januari 2025 12:41]