TU Eindhoven stelt onderwijs en tentamens nog een week uit na cyberaanval

De Technische Universiteit Eindhoven heeft besloten om het hervatten van het onderwijs met een week uit te stellen. De onderwijsinstelling werd het afgelopen weekend het slachtoffer van een cyberaanval. Hierdoor was er geen onderwijs op maandag.

Alle tentamens die plaats zouden vinden in de week van 20 januari worden met een week opgeschoven, meldt de universiteit. "Het besluit geeft studenten en docenten duidelijkheid en voldoende tijd om zich voor te bereiden op tentamens en opdrachten op tijd af te ronden. Volgende week verloopt in principe zoals de huidige week, met deadlines en (inhaal)onderwijs."

De universiteit verwacht dat zijn systemen komende maandag weer beschikbaar zijn. In de tussentijd is het 'druk bezig met de uitvoering van het herstelplan om het netwerk en de systemen weer veilig en online te krijgen'. Dit gaat stapsgewijs gebeuren. Zo krijgen de systemen voor het onderwijs, waaronder Canvas, Teams, YuJa, Osiris en de examensystemen voorrang.

Zondag werd het netwerk van de TU Eindhoven offline gehaald naar aanleiding van een cyberaanval. Om wat voor soort aanval het ging en wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Eerder zei de universiteit tegen BN De Stem dat het geen contact had met hackers en dat er geen losgeld werd gevraagd.