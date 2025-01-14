Amerikaans wetsvoorstel schuift deadline verbod TikTok met 9 maanden op

Een Amerikaanse senator heeft een wetsvoorstel ingediend die de deadline voor gedwongen verkoop of een mogelijk verbod op TikTok met 9 maanden uitstelt. De huidige deadline staat op 19 januari.

Ed Markey, een senator uit de staat Massachusetts, stelt voor om de deadline uit te stellen om onder meer TikTok-makers 'gerust te stellen'. "Deze community's kunnen niet worden nagebouwd op een andere app. Een verbod zou een uniek informatief en cultureel ecosysteem ontmantelen en miljoenen mensen het zwijgen opleggen", aldus Markey. De senator zegt dat hij de problemen omtrent TikTok erkent, maar dat een verbod 'ernstige gevolgen gaat hebben voor miljoenen Amerikanen die afhankelijk zijn van de app voor sociale connecties en hun economische bestaan'.

TikTok-moederbedrijf ByteDance moet het videoplatform voor 19 januari hebben verkocht, anders wordt het platform geblokkeerd in de Verenigde Staten. ByteDance heeft meermaals juridische stappen ondernomen tegen het verbod en krijgt nog de kans om het verbod in de VS aan te vechten bij het Hooggerechtshof. Aankomende president Donald Trump heeft het Hooggerechtshof eind december gevraagd om het verbod uit te stellen. TikTok heeft Trump naar eigen zeggen veel jongvolwassen stemmen opgeleverd, schreef de BBC vorige maand.