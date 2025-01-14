Amerikaans wetsvoorstel schuift deadline verbod TikTok met 9 maanden op

Een Amerikaanse senator heeft een wetsvoorstel ingediend die de deadline voor gedwongen verkoop of een mogelijk verbod op TikTok met 9 maanden uitstelt. De huidige deadline staat op 19 januari.

Ed Markey, een senator uit de staat Massachusetts, stelt voor om de deadline uit te stellen om onder meer TikTok-makers 'gerust te stellen'. "Deze community's kunnen niet worden nagebouwd op een andere app. Een verbod zou een uniek informatief en cultureel ecosysteem ontmantelen en miljoenen mensen het zwijgen opleggen", aldus Markey. De senator zegt dat hij de problemen omtrent TikTok erkent, maar dat een verbod 'ernstige gevolgen gaat hebben voor miljoenen Amerikanen die afhankelijk zijn van de app voor sociale connecties en hun economische bestaan'.

TikTok-moederbedrijf ByteDance moet het videoplatform voor 19 januari hebben verkocht, anders wordt het platform geblokkeerd in de Verenigde Staten. ByteDance heeft meermaals juridische stappen ondernomen tegen het verbod en krijgt nog de kans om het verbod in de VS aan te vechten bij het Hooggerechtshof. Aankomende president Donald Trump heeft het Hooggerechtshof eind december gevraagd om het verbod uit te stellen. TikTok heeft Trump naar eigen zeggen veel jongvolwassen stemmen opgeleverd, schreef de BBC vorige maand.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 17:48 42

14-01-2025 • 17:48

42

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Reacties (42)

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Coolstart 14 januari 2025 19:03
Uiteindelijk gaat dit mogelijk een broekzak/vestzak operatie worden. China verkoopt en financiert met dat geld via via een Amerikaans bedrijf om de Amerikaanse tak van Tiktok over te nemen door een bevriende partij.

Het enige wat Tiktok nog moet doen is een manier vinden om een deel van de winsten tz krijgen. Dat kan door een deel van de verkoop in licenties om te zetten. Bijv 20mijard overname vaste prijs en dan een deel in licentie. Bijv het algoritme, de ads, de Tiktok shop etc. Daar heb je wel meegaande kopers voor nodig natuurlijk :)

Wees maar zeker dat Bytedance er alles gaat aan doen om zoveel mogelijk controle te houden en toekomstige inkomsten terug te laten vloeien. Dit is een potje schaak op het hoogste niveau.
Stijnvi 14 januari 2025 17:59
Het huidige alternatief is een verkoop aan Elon Musk, en de vraag is hoe wenselijk dat is.

Bron: https://www.bloomberg.com...sk-as-one-possible-option
Blokker_1999
@Stijnvi14 januari 2025 18:48
En zoals je in het artikel hier op Tweakers ook reeds kunt lezen heeft ByteDance die geruchten met klem ontkent. Niemand lijkt ook te weten of begrijpen waar Bloomberg dat verhaal vandaan heeft.
Diablo_GT @Blokker_199914 januari 2025 18:58
Gebaseerd op de zakelijke belangen van Musk in China. Men verwacht dat dat voor beide partijen een uitkomst is. Dat hij een brug (lobby) kan vormen tussen China en VS enz.... Maar wij weten het beter, zie Twitter.
Littlemarc @Stijnvi14 januari 2025 18:17
Ze gaan TikTok nooit verkopen met algoritme. Je krijgt dus hooguit een mailing list. Wel een rijke mailing list maar zonder algoritme is TikTok centen op de dollar waard.
Coolstart @Littlemarc14 januari 2025 18:53
Wat is dat nu weer. De echte waarde zit hem
In de miljoenen gebruikers, de servers, tiktok shopping, alle randsoftware etc.

Het klinkt aannemelijk dat bytedance niet wil dat de Amerikanen op 123 die app kunnen kopieren en lostrekken dus ja er zal een deel IP in licentie genomen moeten worden als voorwaarde om de gebruikers over te nemen.

Vergeet niet dat het algoritme net hard over vuur ligt dus je kan er vanuit gaan dat ze net veel controle willen over dat algoritme en de data op het te voeden. Of het IP helemaal verkocht wordt lijkt me idd niet aannemelijk maar het kan wel. Alles is onderhandelbaar.

Licenties brengen vaak nog veel op na de verkoop dus bytedance zal het onderste uit de kan halen.
Littlemarc @Coolstart14 januari 2025 19:04
Ze zullen geen inkijk geven in de broncode dus je koopt een black box mocht bytedance de IP van het algoritme onderdeel te maken van de verkoop. De koper kan met het algo tiktok in de hele wereld verdrijven mochten ze dat in handen krijgen.

De echte waarde zit bij TikTok niet in de miljoenen gebruikers. De gebruikers genereren alleen cashflow wegens dit exceptioneel goede algoritme. Het goud van TikTok is de algoritme en die is beter dan alle andere matching algoritmes op de markt. Als je alleen de gebruikers overneemt zonder code is de userbase binnen 1 jaar meer dan 60-90% gekrompen schat ik.

[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 14 januari 2025 20:12]

Coolstart @Littlemarc14 januari 2025 19:05
Ahja want ik het westen kunnen we geen algoritme bouwen :) beetje raar.
Littlemarc @Coolstart14 januari 2025 19:11
Het is niet per se het kunnen maken van een algoritme. Het is het kunnen maken van eentje die zo goed is. Ik kan best goed programmeren maar zelfs met een budget van 1 miljard per jaar zal ik na 5 jaar niet iets hebben dat half zo goed is als dit.

Veel Tweakers zitten niet op TikTok dus voor hen is het vreemde koek maar ik heb zo een account gemaakt en hoe snel het mijn interesses in kaart kon brengen…..god damn…..respect.
Coolstart @Littlemarc14 januari 2025 20:00
Het gaat toch niet over wat jij kan met alle geld van de wereld?

Facebook en instagram hebben toch gelijkaardige algoritmes en even performant en dat nog voor er sprake was van Tiktok. Wie zegt dat het tiktok algoritme dan zoveel ‘beter’ is en niet repoduceerbaar indien nodig.

Niet dat ze dat gaan mogen. Het kan best zijn dat de broncode beschermd blijft en ze een licentie moeten afnemen. Alles is een onderhandeling.
Bux666 @Littlemarc16 januari 2025 11:24
k kan best goed programmeren maar zelfs met een budget van 1 miljard per jaar zal ik na 5 jaar niet iets hebben dat half zo goed is als dit.
Daarmee suggereer je dat je steeds beter programmeert als je meer geld krijgt. Ik weet niet waar je nu werkt, maar als manager/opdrachtgever zou ik me zorgen maken...
Littlemarc @Bux66616 januari 2025 12:02
Jeetje zeg.

Die 1 miljard per jaar is niet mijn salaris maar om meer top talent developers aan te nemen. Zulke complexe software schrijf je niet in je ukkie.
Euma3000 14 januari 2025 21:58
Ik vind het mooi om te zien hoe groot het sentiment tegen sociale media begint te groeien. Ik zat tien jaar geleden al alleen aan de koffietafel te gorten over de gevolgen, maar men vond me maar een zuurpruim en een zeur. De bedrijven die hier hun geld mee binnen harken moeten wel de tijd krijgen om ergens anders te verdienen aan verslaving.

[Reactie gewijzigd door Euma3000 op 14 januari 2025 23:08]

Arfman @Euma300014 januari 2025 23:07
Ik haalde me jaren geleden de hoon van een aantal slecht geinformeerden op de hals toen ik verkondigde dat TikTok Chinese spyware was en dat ik dat absoluut niet op mijn telefoon of zelfs netwerk wilde hebben.

Over een jaar of 10 kunnen we misschien beginnen met de gevolgen inschatten.
Chatslet @Arfman15 januari 2025 09:21
Ik vraag me af wie hier werkelijk slecht geïnformeerd is. Er is vooralsnog geen enkel bewijs dat TikTok daadwerkelijk meer data verzameld of verwerkt dan wat in de voorwaarden staat. ByteDance lijkt toch vooral het braafste jongetje van de klas te zijn wanneer je het vergelijkt met concurrenten zoals Meta. Daar is immers van aangetoond (en ook door Meta zelf toegegeven) dat ze zonder toestemming psychologische experimenten op gebruikers hebben uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook meerdere rechtszaken tegen het bedrijf zijn gevoerd omdat ze telkens toch net even wat meer data leken te verzamelen.
zap8 14 januari 2025 17:59
Tja, veel gebruikers/ bedrijfjes hebben een hele business gebouwd rond TikTok en nauwelijks tijd gehad om op een goede manier hun business over te zetten naar iets anders. Zou tot veel financiële ellende kunnen leiden. En denk dat zowel democraten als republikeinen daar niet op zitten te wachten.
HansRemmerswaal @zap814 januari 2025 18:06
Oh echt? Is dit verbod dan pas recent besloten…? Volgens mij speelt dit verbod al een hele lange tijd.

[Reactie gewijzigd door HansRemmerswaal op 14 januari 2025 18:09]

zap8 @HansRemmerswaal14 januari 2025 19:45
Wat is lang en wat is kort, wat voor een consument in no time geregeld lijkt kort voor bedrijven soms veel meer tijd. En wat zijn de alternatieven, denk ook dat de politiek (zowel democraten als republikeinen) waarschijnlijk onderschat heeft wat voor economie achter TikTok zit. Verbieden is natuurlijk 1 maar alle gevolgen ervan doorzien is natuurlijk een tweede. Daarbij heb je als Amerikaan natuurlijk ook met TikTok de wereld ter beschikking, wat in het grootste gedeelte van de wereld kan je de app gewoon (nog) gebruiken.

[Reactie gewijzigd door zap8 op 14 januari 2025 20:08]

Ablaze @zap814 januari 2025 20:13
De Amerikaanse overheid heeft voor het eerst een onderzoek gestart naar TikTok eind 2019, direct nadat het was overgenomen door het Chinese ByteDance. Dat is 5 jaar geleden.
Elk Amerikaans bedrijf weet dus al vijf jaar dat men een risico neemt door activiteiten ervan afhankelijk te laten zijn.

En voor wat betreft de alternatieven... Tja, TikTok is geen levensbehoefte, het is een sociaal entertainmentplatform.
dasiro @Ablaze15 januari 2025 06:13
Je kan niet simpelweg migreren naar een ander platform als je gebruikers waar je geen enkele controle op hebt daar niet op zitten. Je businessmodel zou alsnog in elkaar storten.

Hoe hersenloos ik het platform en zelfs het hele concept persoonlijk ook vind, het blijft door zijn userbase een bestaansreden hebben en dit is een puur geopolitieke beslissing waar geen contentmaker of user op zit te wachten of ooit achter gevraagd heeft.

Ik denk trouwens dat je wat te snel voorbij gaat aan hoeveel belang users hechten aan hun entertainment. Wat dat betreft was zelfs Julius Caesar al mee dat je het volk spelen moest geven om sociale onrust te voorkomen.
twigsagan @dasiro15 januari 2025 07:08
Laten we het beestje wel bij de echte naam noemen. Influencers, want daar praten we met name over hier, zijn online bedelaars. Daar mag wat mij betreft altijd het business model onderuit worden geveegd.
dasiro @twigsagan15 januari 2025 17:27
zo zijn er nog wel meer beroepscategorieën die je verwerpelijk kan vinden, maar dat is naast de kwestie en al helemaal als het slechts gaat over 1 platform.
zap8 @Ablaze14 januari 2025 21:30
Als er iets onderzocht wordt betekent dat niet meteen dat het gaat verdwijnen. Daarnaast is de enige manier om echt onafhankelijk te zijn je eigen website beginnen, de vraag is dan natuurlijk als je zoveel inkomsten kunt generen als op een social media platform.

En wat betreft levensbehoefte... Voor jou is het entertainment, voor andere mensen is het een inkomen.
DrWaltman @zap814 januari 2025 22:45
En waarom is dit boeiend? De verbanning is al sinds april bekend. Zat alternatieven voor het publiceren van content en ook zat tijd om de nieuwe plek te communiceren.

Echt nul medelijden hiermee.
DrWaltman @zap814 januari 2025 18:27
Euh. Ja, en? Is ook al sinds afgelopen april bekend. Tijd genoeg gehad om toekomstplannen te maken dus. En je vergeet wellicht dat zowel de democraten als de republikeinen voor een verbod hebben gestemd.

Dat de grootste meeloper aller tijden, de heer Trump, vanwege geldelijk gewin nu ineens tegen de ban is doet er niet doet.

Hij was notabene de initiator voor de ban. Is echt te hilarisch als het niet zo naar was.
PhatFish @zap815 januari 2025 03:52
Eerlijk gezegd vind ik het afhankelijk zijn van een controversieel platform als TikTok best wel een stukje ondernemersrisico. Eigen verantwoordelijkheid dus, hoe lastig dat ook is
Frame164 @zap814 januari 2025 23:45
Zal het niet eerder zo zijn om Musk het te kunnen laten kopen? Die wil natuurlijk wel wat terug hebben voor het gezelschap houden van zijn boyfriend Trump.
Sunny 14 januari 2025 17:55
Waarschijnlijk uit nood, omdat de Amerikaanse gebruikers gewoon weer vluchten naar een andere app die nu trending is - Rednote. Hij staat inmiddels ook in de top free apps in de Nederlandse App Store.

Er lijkt soort van een beweging dat deze gebruikers niet toevluchten naar apps van Meta, gezien daar door toch aardig wordt gelobbied vs Tiktok.
nzall @Sunny14 januari 2025 18:42
Het grappige is dat RedNote OOK een Chinese app is. Met andere woorden: dat verandert niets aan het probleem, want RedNote gaat net zo goed dezelfde procedures volgen als TikTok die het van de Chinese overheid opgelegd krijgt. En de TikTok wet is dusdanig slecht geschreven dat die enkel en alleen van toepassing is op TikTok in plaats van op alle gelijkaardige apps van Chinese makelij.

Sterker nog: de TikTokkers hebben zelf massaal mensen aangezet om naar RedNote te gaan. Zou goed kunnen dat ByteDance daarvoor iets heeft aangepast aan het algoritme zodat ze dat zelf konden sturen, want de creators zouden op zich net zo goed naar YouTube Shorts kunnen vluchten...
Sunny @nzall14 januari 2025 18:43
Het grappig is - De gebruikers kiezen expliciet voor een Chinese app. Dat is juist het punt van de gebruikers. Alles om juist niet bij het bedrijf dat tegen tiktok heeft gelobbied - Meta.
Trasos 14 januari 2025 17:54
Had dit wel verwacht, maar niet van een Democratische senator.
evilution @Trasos14 januari 2025 18:24
Wellicht om te verhinderen dat TikTok over een week van Musk is?
SampleUser 14 januari 2025 19:11
„economisch bestaan”? noem mij maar een oude muts maar hoe kan je geld verdienen als tiener die wat dansjes uploadt? of is dit a la YouTube met advertenties voor video’s?
pimpampetje @SampleUser14 januari 2025 19:17
Het gaat om duizenden dollars die men verdient met allerlei soorten video's. Per 1000 views wordt er een bepaald bedrag betaald (CPM). Allerlei onderwerpen doen mee van dansen tot ai video's.
PrimusIP 14 januari 2025 18:32
Mooi, dan zie je toch wel dat Trump zelfs voor hij officieel begonnen is al de hele strategie van een van zijn voorgangers radicaal om ver weet te gooien. Dat die voorganger gewoon hemzelf was is een klein detail. 🤡
forclanz 14 januari 2025 20:29
Niet terug krabbelen! Helemaal dicht gooien. We pratenn over een app met filmpjes…. Is dat zo belangrijk…….. kijk wat de schade is……
TheErciyasLar 14 januari 2025 21:35
Mij lijkt dat het Bytedance's eigen verantwoordelijkheid is of de app verboden wordt of niet. Ze hebben lang de tijd gehad om het te verkopen. Ze mogen blij zijn dat de VS geen land zoals bijvoorbeeld China is waar websites/apps gelijk zonder Democratisch proces verboden worden.

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