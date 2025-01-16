Chinese app RedNote krijgt 700.000 nieuwe gebruikers door dreigend TikTok-verbod

De Chinese app RedNote heeft 700.000 nieuwe gebruikers erbij gekregen. De enorme toename van het aantal gebruikers wordt toegeschreven aan het aankomende TikTok-verbod in de Verenigde Staten.

RedNote is een lifestyleapp die in China bekendstaat als Xiaohongshu. De afgelopen dagen zijn daar opeens veel nieuwe Amerikaanse gebruikers bijgekomen, schrijft Reuters. Zij worden bestempeld als 'TikTok-vluchtelingen'. Maandag gaat een verbod op de eveneens Chinese app in. Eerder deze week verscheen een gerucht dat TikTok overweegt om de app vanaf zondag volledig te blokkeren in de VS. De app wordt door 170 miljoen Amerikanen gebruikt.

Door de overstap naar RedNote komen de Chinese gebruikers van deze app in contact met Amerikaanse gebruikers. Dat is ongebruikelijk, want veel Chinese sociale media maken vanwege de strenge Chinese wet- en regelgeving twee versies van hun apps: één voor inwoners van China en één voor internationale gebruikers. Dat geldt ook voor TikTok, dat alleen beschikbaar is voor internationale gebruikers. Maker ByteDance heeft voor Chinese inwoners een andere versie van de app beschikbaar gesteld, genaamd Douyin. Daardoor komen Chinese gebruikers nauwelijks mensen buiten het land tegen op de app.

Maar RedNote heeft slechts één versie van zijn app, die zowel binnen als buiten China beschikbaar is. Daar wordt nu gemengd gereageerd op de onverwachte toename van de Amerikaanse gebruikers. Volgens Reuters hebben veel Chinese gebruikers de 'TikTok-vluchtelingen' verwelkomd met selfies en berichten, en beantwoorden ze veel vragen van Amerikanen. Maar er zijn ook gebruikers die niet blij zijn met hoe de content verandert nu er Amerikaanse gebruikers zijn.

Twee ingewijden van Reuters meldden dat RedNote nu werkt aan manieren om met de Amerikaanse gebruikers om te gaan. Zo wordt gezocht naar manieren om Engelstalige content te modereren en om een Engels-Chinese vertaaltool in te bouwen. Veel onderdelen van de app en de aanwezige content zijn namelijk in het Mandarijn geschreven.