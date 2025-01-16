Chinese app RedNote krijgt 700.000 nieuwe gebruikers door dreigend TikTok-verbod

De Chinese app RedNote heeft 700.000 nieuwe gebruikers erbij gekregen. De enorme toename van het aantal gebruikers wordt toegeschreven aan het aankomende TikTok-verbod in de Verenigde Staten.

RedNote is een lifestyleapp die in China bekendstaat als Xiaohongshu. De afgelopen dagen zijn daar opeens veel nieuwe Amerikaanse gebruikers bijgekomen, schrijft Reuters. Zij worden bestempeld als 'TikTok-vluchtelingen'. Maandag gaat een verbod op de eveneens Chinese app in. Eerder deze week verscheen een gerucht dat TikTok overweegt om de app vanaf zondag volledig te blokkeren in de VS. De app wordt door 170 miljoen Amerikanen gebruikt.

Door de overstap naar RedNote komen de Chinese gebruikers van deze app in contact met Amerikaanse gebruikers. Dat is ongebruikelijk, want veel Chinese sociale media maken vanwege de strenge Chinese wet- en regelgeving twee versies van hun apps: één voor inwoners van China en één voor internationale gebruikers. Dat geldt ook voor TikTok, dat alleen beschikbaar is voor internationale gebruikers. Maker ByteDance heeft voor Chinese inwoners een andere versie van de app beschikbaar gesteld, genaamd Douyin. Daardoor komen Chinese gebruikers nauwelijks mensen buiten het land tegen op de app.

Maar RedNote heeft slechts één versie van zijn app, die zowel binnen als buiten China beschikbaar is. Daar wordt nu gemengd gereageerd op de onverwachte toename van de Amerikaanse gebruikers. Volgens Reuters hebben veel Chinese gebruikers de 'TikTok-vluchtelingen' verwelkomd met selfies en berichten, en beantwoorden ze veel vragen van Amerikanen. Maar er zijn ook gebruikers die niet blij zijn met hoe de content verandert nu er Amerikaanse gebruikers zijn.

Twee ingewijden van Reuters meldden dat RedNote nu werkt aan manieren om met de Amerikaanse gebruikers om te gaan. Zo wordt gezocht naar manieren om Engelstalige content te modereren en om een Engels-Chinese vertaaltool in te bouwen. Veel onderdelen van de app en de aanwezige content zijn namelijk in het Mandarijn geschreven.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-01-2025 11:35 114

16-01-2025 • 11:35

114

Lees meer

TikTok biedt Android-app aan via eigen website in de VS
TikTok biedt Android-app aan via eigen website in de VS Nieuws van 9 februari 2025
DeepSeek presenteert AI-model voor beeldgeneratie
DeepSeek presenteert AI-model voor beeldgeneratie Nieuws van 28 januari 2025
Nieuw fusievoorstel Perplexity maakt overheid VS mede-eigenaar TikTok
Nieuw fusievoorstel Perplexity maakt overheid VS mede-eigenaar TikTok Nieuws van 27 januari 2025
Amerikaanse regering in gesprek met investeerders over overname TikTok
Amerikaanse regering in gesprek met investeerders over overname TikTok Nieuws van 26 januari 2025
Techbedrijven verscherpen maatregelen tegen haatzaaien met nieuwe EU-afspraken
Techbedrijven verscherpen maatregelen tegen haatzaaien met nieuwe EU-afspraken Nieuws van 21 januari 2025
Trump beveelt OM om wettelijk verbod op TikTok niet te handhaven
Trump beveelt OM om wettelijk verbod op TikTok niet te handhaven Nieuws van 21 januari 2025
TikTok hervat dienstverlening in de Verenigde Staten
TikTok hervat dienstverlening in de Verenigde Staten Nieuws van 20 januari 2025
ByteDance haalt TikTok offline in VS na ingang verbod
ByteDance haalt TikTok offline in VS na ingang verbod Nieuws van 19 januari 2025
Hooggerechtshof VS houdt wet in stand die TikTok-verbod mogelijk maakt
Hooggerechtshof VS houdt wet in stand die TikTok-verbod mogelijk maakt Nieuws van 17 januari 2025
Regering-Biden kijkt naar opties om TikTok in VS niet op zwart te laten gaan
Regering-Biden kijkt naar opties om TikTok in VS niet op zwart te laten gaan Nieuws van 16 januari 2025
'TikTok overweegt app in VS volledig te blokkeren'
'TikTok overweegt app in VS volledig te blokkeren' Nieuws van 15 januari 2025
Amerikaans wetsvoorstel schuift deadline verbod TikTok met 9 maanden op
Amerikaans wetsvoorstel schuift deadline verbod TikTok met 9 maanden op Nieuws van 14 januari 2025
Gerucht: Chinese overheid overweegt TikTok VS aan Elon Musk te verkopen
Gerucht: Chinese overheid overweegt TikTok VS aan Elon Musk te verkopen Nieuws van 14 januari 2025
Justitie VS vraagt Hooggerechtshof om TikTok-verbod niet uit te stellen
Justitie VS vraagt Hooggerechtshof om TikTok-verbod niet uit te stellen Nieuws van 5 januari 2025
Trump vraagt Amerikaans Hooggerechtshof om TikTok-verbod uit te stellen
Trump vraagt Amerikaans Hooggerechtshof om TikTok-verbod uit te stellen Nieuws van 28 december 2024
Albanië wil TikTok minstens twaalf maanden lang blokkeren na dood van tiener
Albanië wil TikTok minstens twaalf maanden lang blokkeren na dood van tiener Nieuws van 22 december 2024
TikTok mag VS-verbod op 10 januari aanvechten bij Amerikaans Hooggerechtshof
TikTok mag VS-verbod op 10 januari aanvechten bij Amerikaans Hooggerechtshof Nieuws van 18 december 2024
Europa onderzoekt TikTok om inmenging Roemeense verkiezingen
Europa onderzoekt TikTok om inmenging Roemeense verkiezingen Nieuws van 17 december 2024
Meer producten en artikelen
Websites en community's China TIktok Verenigde staten

Reacties (114)

-Moderatie-faq
114
111
61
3
0
36
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
iqcgubon 16 januari 2025 11:43
Wat bezielt iemand om blindelings naar een (andere) Chinese app over te schakelen als quasi alle content letterlijk in het Chinees is? Wat heb je daar als Engelstalige dan aan. Kan je écht niet zonder de dagelijkse dopaminehit van de verticale filmpjes?
PrometheusOW @iqcgubon16 januari 2025 14:19
Ik zit op XiaoHongShu (Rednote), en ik merk dat jullie er met een enorm anti China perspectief naar lijken te kijken. Zelf ben ik geen voorstander van de Chinese overheid, noch van de Russische of Amerikaanse. Maar of Amerika, Europa, of China mijn data heeft, dat heb je tegenwoordig toch nauwelijks meer in de hand.

Daarnaast is het gewoon een leuke omgeving. Je krijgt eindelijk een keer inzicht in hoe het leven buiten de westerse bubbel is. De Chinese gebruikers zijn ontzettend vriendelijk en delen graag hoe het er in China aan toe gaat, zowel de positieve als de negatieve kanten. Veel westerlingen doen hetzelfde, waardoor het echt een soort cultureel uitwisseling is geworden. Bovendien lijkt Rednote nauwelijks op TikTok, waar je continu dopamine hits krijgt.

Het voelt meer als een Pinterest met een Instagram layout, gericht op esthetische foto’s, zelfverbetering, huiswerk, en schattige foto's van katten en honden.

Ik vind het persoonlijk een prettige ervaring. Eindelijk een platform waar ik niet continu geconfronteerd word met discussies over Trump, MAGA, Kamala Harris, Israël v Palestina, LGBT, links versus rechts, of politie versus Afro Amerikanen. In plaats daarvan zie je normale foto’s, leuke feitjes, en mensen die recepten delen.

Ook biedt het een waardevolle blik in de wereld van mensen uit China.
imagica @iqcgubon16 januari 2025 11:51
Ik vroeg mij precies hetzelfde af.

Wat hebben deze chinese apps wat soortgelijke apps uit andere landen niet hebben? Ik neem aan dat men niet expliciet gaat zoeken naar een alternatief met een term als 'tiktok-lookalike from china', als ikzelf even snel op duckduckgo zoek, komt in de eerste paar hits RedNote geen eens voor! Triller, Snapchat, Funimate wel.

Denk dat het mogelijk dan om een heel groot gedeelte van de 700k overstappers gaat om mensen met chinese roots?

(edit: type fout)

[Reactie gewijzigd door imagica op 16 januari 2025 11:51]

namelessness @imagica16 januari 2025 18:33
XiaoHongShu / RedNote = Het is ad loos, het is minder drama, geen fake news, AI content is gemarked als AI, stuk educatiever, geen gehaat, er heerst een stuk kalmer cultuur.
ik zou maar eens zoeken naar amerikaanse tiktokkers die naar XHS zijn gegaan, waarom ze daar zijn. Ze willen serieus Chinees leren, want ze zijn anti-elon musk, anti-META.
Ze vinden dat ze worden gebrainwashed, geen gein, veel te veel trauma en drama.
Amerikanen merken dat het fijn is om te chatten, elkaars cultuur uit te wisselen.
Ze merken op dat China stuk advanced is en echt anders is dan dat de media hun doet voorschotelen.
Ze merken dat ze voor 28000 USD al een super mooie EV kunnen kopen. boodschappen stuk goedkoper is dan US. Er gaat letterlijk een wereld voor hun open.
zoek maar op IG of google zelf naar Amerikaanse tiktokkers, ze zijn allemaal erg enthausiast mnet de overstap naar XHS Rednote
Sniels @namelessness17 januari 2025 16:14
Ik heb zelf geen ervaring met XiaoHongShu dus misschien kun je me helpen het beter te begrijpen.

Jij (en anderen) stellen dat er geen fake news op dit platform aanwezig is. Ik kan me daar weinig bij voorstellen. Is dat echt zo of is wordt het anders verpakt en valt het ons westerlingen dan minder op?
namelessness @Sniels19 januari 2025 11:02
sure. nou op FB en IG, vooral op FB, X ook zitten veel bots op.
paid trolls en bots die onzin posten, zomaar om te flamen. en er word haat verspreid, want haat verspreid snel en zorgt voor engagement.
op Xiaohongshu / RedNote gebeurd dit "nog" niet, er zijn geen troll/flame wars op dat gebied.
het lijkt erop dat moderation stuk beter word gedaan, en bots word meteen verbannen of geweerd. Dus je krijgt gewoon echte mensen die echt communiceren.
in begin jaren van facebook ging ook allemaal goed, totdat er allerlei groepen kwamen die het verpesten voor iedereen. X is 1 grote afval put van het internet, als je ziet wat voor haat daar word verspreid.
emeralda @imagica16 januari 2025 12:23
Wat heeft WhatsApp dat Signal niet heeft?

Anciënniteit. Als je de eerste bent heb je een user base.
Verwijderd @emeralda16 januari 2025 14:01
Wat heeft WhatsApp dat Signal niet heeft?
Een web app, waarmee je via je browser Whatsapp open kan hebben, zonder de zoveelste applicatie te moeten installeren op je PC. Iets wat Signal niet heeft en resoluut blijft weigeren om te maken! Ironisch genoeg is de desktop versie van Signal de typisch electron geheugen zuigende app.

Enige reden dat ik zelf maar Signal op men phone hebt, is gewoon omdat de ouders de "Facebook kan onze berichten lezen" (geschreven vanuit hun gmail account!!) zijn. Alsof wat ze schrijven zo staatsgeheim is, yep, je moet de roddels over de buren beveiligen he, maar Google al die dingen lezen is geen probleem. *lol*

Tussen haakjes: Whatsapp > Encryped berichten, Signal > Encrypted berichten, Gmail > NIET encrypted mails. Wat gebruiken ze het meeste, Gmail. Maar, maar, facebook kan onze berichten lezen. ****zuuuuuuucht*****

En wat me ook opviel, is dat WhatsApp voice call enz veel beter werken dan Signal. Voor de rest, als ouders niet zo koppig waren, had ik dat er al lang afgegooid. Idem met andere familie leden (allemaal op whatsapp), enige reden dat ze Signal hebben, is wegens men koppig ouders. M.a.w, een dozen Signal "gebruikers" zijn gewoon wegens men ouders. Al lang geleerd dat het niet is omdat veel mensen op X tijd de app installeerde, dat men die boel echt geïntegreerd gebruikt in hun leven.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 januari 2025 14:03]

mjtdevries @Verwijderd16 januari 2025 15:12
Wat triest dat een tweaker klaagt dat zijn ouders perse Signal willen gebruiken.

Een paar jaar geleden nog maar, was het anders. De hele tweaker community besefte dat Whatsapp onveilig was en eigenlijk wilde iedereen Signal, maar kon je de ouders en andere computer leken in je familie niet overtuigen.
Verwijderd @mjtdevries16 januari 2025 17:02
De hele tweaker community besefte dat Whatsapp onveilig was
Kan je me eens een voorbeeld geven van die onveiligheid? Want ondanks al die hysteria jaren geleden, is er zover ik weet, nog altijd geen probleem met de veiligheid van de berichten.
Wat triest dat een tweaker klaagt dat zijn ouders perse Signal willen gebruiken.
Ja, ik mag daarover klagen wanneer diezelfde mensen constant mailen over gmail, waar WEL hun informatie gelezen word. Ik vind dat totaal Kafka en mag me daar eens goed over klagen, nee?

En als ik eerlijk mag zijn, en waarschijnlijk de 1001 -1 ga krijgen. Hoe ga je je privacy beschermen deze dagen. Microsoft telemetric, nu die recall, code editor, telemetric, google search, google, whatever, X AI training, Facebook AI training enz... Het zit overal, want je data is geld. Ge kunt geen software meer draaien zonder dat er links of rechts iets zit te lezen. Je moet jezelf letterlijk afsluiten van het internet.

Hell, ik probeer hier effen CockroachDB, en yep, telemetric data. Op een pvd database!!!

Men ouders gebruiken google search, gmail, hebben een TV met leuke spyware, gebruiken windows, enz enz, maar ze hebben enkel schrik van Whatsapp, aka gans deze Signial Kafka. Dan zie ik echt het nut niet in om die paar berichten dat ze over Signal versturen te beschermen, terwijl 99% van hun data te grabbelen is via andere manieren.
mjtdevries @Verwijderd17 januari 2025 10:12
Je moet jezelf letterlijk afsluiten van het internet.
Hoe is simpelweg Signal installeren omdat je ouders dat gebruiken "jezelf afsluiten van het internet"??

Jouw redenatie is: Ik weet niet hoe ik mijn privacy 100% kan beschermen, dus ik doe ik geen enkele moeite meer om mijn privacy te beschermen. Ook niet in situaties waarin het heel simpel is.

Het klinkt mij eerder als een smoes in de oren.
Verwijderd @mjtdevries17 januari 2025 13:39
Hoe is simpelweg Signal installeren omdat je ouders dat gebruiken "jezelf afsluiten van het internet"??

Jouw redenatie is: Ik weet niet hoe ik mijn privacy 100% kan beschermen, dus ik doe ik geen enkele moeite meer om mijn privacy te beschermen. Ook niet in situaties waarin het heel simpel is.

Het klinkt mij eerder als een smoes in de oren.
En daarom vind ik het de moeite niet waard om te redeneren met mensen online. Je kan zo zien dat je niet de moeite deed om te lezen wat ik schreef.

Laat me herhalen: Je hebt geen nut om je privacy proberen te beschermen op 1 platform, wanneer je een dozijn andere gebruikt waar je wel je privacy lekt (en zelf in grotere maten dan dat ene platform). Simpel as dat.

En men argument van afsluiten internet is letterlijk: Je kan geen programma meer gebruiken zonder dat er ergens iets lekt. En het is niet enkel je PC, of Smartphone, maar zelf je slimmeTV, je slimmeFridge, je slimmeOven, bla bla... privacy de deur uit zodra je zoiets hebt, want men kan letterlijk achterhalen wanneer je thuis bent enz via die spullen. Het maakt niet uit hoe voorzichtig je bent, want het zit overal. De enige echte privacy oplossing is letterlijk jezelf afsluiten van het internet, SNAPPIE???? En zelf dan nog, zie de Auto's deze dagen, met ingebouwde 4G connecties dat data doorsturen en updates doen (en waar Tesla werknemers letterlijk mensen bespioneerde via de cameras op de auto in hun garages).

M.a.w, kom niet af met die onzin dat je deze dagen je privacy nog kan beschermen. Het grappig is, hoe meer je probeert je privacy te beschermen, hoe meer je eigenlijk opvalt.

Ik ben 1000000% tegen al deze privacy invasie rommel maar ik vind het ook onzin dat men ouders afkomen met hun signal waar ze maximaal 1 bericht om de week op sturen, vs hun gmail waar ze constant op zitten te mailen.

En hou nu op met je onzin van wat ik schreef om te vormen naar wat gij wilt horen / argumenteren. Is altijd hetzelfde met die kinderachtige "ik moet argumenten winnen".
mcmd @emeralda16 januari 2025 13:07
Ben zelf een tevreden Signal gebruiker en heb geen WhatsApp, maar er zijn natuurlijk wel degelijk verschillen, zoals dynamische lokatie en makkelijk maken van een backup van de chat, inclusief media.
Jensw19 @iqcgubon16 januari 2025 11:45
Daarvoor heb je gewoon Youtube Shorts, Instagram / Facebook Reels, Snapchat's Reels.. snap dit dus ook niet
Sunny @Jensw1916 januari 2025 11:53
Je mist het punt van de gebruikers...

Meta heeft miljarden geïnvesteerd door tegen Tiktok te lobbyen. natuurlijk om die gebruikers hun kant op te krijgen. Dit is inderdaad een soort van Petty protest actie - blijf maar lobbyen en verspillen want mensen willen niet naar meta en JUIST daarom kiezen ze expliciet zelfs een Chinese app.
Jensw19 @Sunny16 januari 2025 11:57
Ah op die manier, ja nee dat had ik niet door. Moet inderdaad ook wel goeie content hebben (zoals op Tiktok) om gebruikers te winnen.. Heb vooral ook het idee dat mensen liever China hebben dan de controlerende overheid, gezien hoeveel onze overheden van ons weten (en bijv kijkende naar hoeveel mensen in Nederland zelf al Temu / Shein / Aliexpress / Alibaba etc gebruiken)
Maar als je inderdaad als bedrijf probeert mensen te stelen dan werkt t averechts.. dat snap ik dan ook wel. Ook aangezien mensen liever China data geven dan Facebook..
swoutr @Sunny16 januari 2025 13:23
Ik denk niet dat gebruikers "niet naar META" willen. Deze gebruikers staan hier geen seconde bij stil. Waarom zou je uberhaupt je hele hebben en houden dag en nacht de wereld in slingeren. Deze gebruikers staan echt niet stil bij wat gebeurd er met hun content.

Likes zijn veel belangrijker, ze kiezen wat populair is, niet iets wat wel of niet goed omgaat met hun privacy.
Wickedmen030 @swoutr16 januari 2025 13:50
Rednote is populair?
Sunny @swoutr16 januari 2025 15:57
Vraag me af of je wel TikTok gebruikt? Het gaat niet om iedereen die daar content maakt he? Een groot deel consumeert voornamelijk die content.

Wist je dat Meta two 7,6 miljard USD heeft gelobbied om o.a. TikTok gebanned krijgen? Denk je dat de gebruikers dan doodleuk maar hun platform gaan gebruiken? Overigens dezelfde platform die in 2020 verkiezingen misinformatie spreidde.

Alsof ze bij Meta beter zijn in privacy, het bedrijf dat volgens mij een van de eerste waren die klaagde over Apples privacy veranderingen in 2022.
iqcgubon @Sunny16 januari 2025 13:41
Zo had ik het nog niet bekeken. Duidelijk!
WhatsappHack
@Jensw1916 januari 2025 11:56
Het lijkt, en ik gok dat dit ook deels een Chinese campagne is ;), er ook om te gaan dat mensen dus juist niet naar de Amerikaanse platforms willen omdat die hebben gelobbied voor een verbod op TikTok/het willen overkopen. Een beetje in de zin van: we gaan ze niet belonen voor het helpen afnemen van "ons" platform om poen op te verdienen.

Ik denk dat dit verzet uiteindelijk staakt. Zeker als RedNot niet lekker werkt of ook verboden wordt. Uiteindelijk is geld het belangrijkst voor de "content creators" met veel volgers. Die willen z.s.m. een community opnieuw opbouwen. Op zich is een relletje waarbij RedNot dan ook verboden wordt mooi voor ze, dan kunnen ze doen alsof ze geen andere keuze hebben en hebben ze intussen nog meer volgers verzameld over de public outrage heen.
laurxp @Jensw1916 januari 2025 14:47
Die zijn een vervanger voor TikTok op dezelfde manier dat 4chan een vervanger is voor Gathering of Tweakers. Functioneel redelijk hetzelfde, maar een compleet andere community.
namelessness @Jensw1916 januari 2025 18:35
je vergeet dat veel content in META , IG of FB content is dat gejat is Chinese social media (XHS / RedNote) door indiers of indiaase bots. die verdienen hiermee geld.
waarom is dan niet handiger om zelf op XHS rond te neuzen. Content is first hand. en geen fake news, en opgelucht, geen ADS. geen enkele AD.
skimine @iqcgubon16 januari 2025 12:09
Van wat ik heb gelezen is het deels een middelvinger-actie. Beetje in de zin van "wij zijn boos dat je ons platform verbiedt omdat het Chinees is dus nu gaan we naar een ander Chinees platform", maar dan verpakt in memes e.d.
bantoo @iqcgubon16 januari 2025 12:17
Als ik persoonlijk tiktok open is 100% van de content niet in het Nederlands en de helft ook niet in het Engels. Voor veel dingen maakt het geen hol uit wat voor taal iemand spreekt.
amigob2 @iqcgubon16 januari 2025 13:20
Begrijpen jullie niet dat data in China tegenover je land van herkomst ook veel meer privacy geeft. Voor de normale Amerikaan Europeaan, heeft China helemaal niks aan die data, En dat is wel anders met data in de US of EU.
Je kunt in de US en EU bijna niet meer anoniem op social media zitten.
Nou met TikTok gaat dat wel, want zo wel in de US en EU kunnen ze niet bij die data
Alleen China kan daar bij.
danieldk @amigob216 januari 2025 14:05
Even los van alle privacy-overwegingen van het geven aan data aan een Chinese app, maakt het gebruik van Chinese apps ze wel heel erg makkelijk om de publieke opinie e.d. hier te beïnvloeden door wat algoritmische tweaks.

Verder is de data van een gemiddelde burger misschien interessant, maar die van politici, belangrijke mensen in het bedrijfsleven, etc. wel.

Tenslotte lijkt het me dat de Chinese overheid wat iOS/Android sandbox escapes achter de hand heeft. Dus ze kunnen hun apps ook als vector proberen te gebruiken als het bijv. tot een militair conflict komt om onze infrastructuur plat te leggen.
laurxp @danieldk16 januari 2025 14:51
Even los van alle privacy-overwegingen van het geven aan data aan een Chinese app, maakt het gebruik van Chinese apps ze wel heel erg makkelijk om de publieke opinie e.d. hier te beïnvloeden door wat algoritmische tweaks.
Oké, dus? Amerikaanse bedrijven doen precies hetzelfde, zie bijvoorbeeld de invloed die de eigenaar van X uitoefent op de aankomende Duitse verkiezingen.
Verder is de data van een gemiddelde burger misschien interessant, maar die van politici, belangrijke mensen in het bedrijfsleven, etc. wel.
Uiteraard, en dat is precies de reden waarom zulke mensen op geen enkele social media app zouden moeten zitten. Laat de wekelijkse PR-post gewoon lekker door je assistent doen.
PrometheusOW @magerhert16 januari 2025 14:27
n/a zag @ niet
PearlChoco 16 januari 2025 11:57
Kan iemand mij uitleggen waarom Bytedance nog liever heel zijn Amerikaanse TikTok afdeling opdoekt, dan te verkopen aan een Amerikaans bedrijf?

Bij verkoop kunnen ze er nog tenminste een groot financieel voordeel aan doen, terwijl ze bij een volledige opdoeking met helemaal niets achterblijven. Dit lijkt een bijzonder onrationele keuze.

[Reactie gewijzigd door PearlChoco op 16 januari 2025 11:58]

Omegium @PearlChoco16 januari 2025 12:13
Hun echte waarde ligt in het algorithme. Dat willen ze niet verkopen, want dan worden ze door hun eigen oud dochter weggeconcurreerd.

Maar zonder het algorithme is tik tok niet zoveel waard.

En waarschijnlijk gokken ze erop dat de blokkade genoeg tumult geeft dat de amerikaanse regering overstag gaat.
banggun @Omegium16 januari 2025 13:50
Ik vraag me eerlijk gezegd of het algoritme nou echt zo geweldig is. Ik denk toch dat de allergrootste factor het publiek zelf is en tiktok is nu immers een van de grootste spelers en groeit nog altijd flink. Ook bij X is er aardige legloop/migratie nu Musk het roer heeft overgenomen maar de alternatieve platformen zijn bij lange na nog niet in de buurt van het aantal gebruikers wat X heeft en het is maar zeer de vraag of een nieuw platform nog zo veel adoptie krijgt. Daar zit jarenlange marketing strategie en campagnes achter die vermoedelijk op dit moment niet meer zo goed zullen werken zoals ze dat toen deden. Zeker met alle huidige kritiek over social media zul je het als nieuwe speler denk ik toch een stuk lastiger hebben hoe goed je algoritme/moderatie etc dan ook mag zijn.

Rednote of beter gezegd (Mao's) little red book (de officiele chinese naam, die refereert naar het boekje uit Mao's tijd) waar dit platform (rednote is een snelle nieuwe westerse naam die mensen iets minder verdacht voor het platform willen maken) zal denk ik ook moeite hebben daadwerkelijk alle gebruikers van TikTok over te nemen zeker gezien de logische opvolger van Rednote eigenlijk Douyin had moeten zijn. Maar je hier als buitenlander uberhaupt niet mag voor registreren is Rednote nu een soort loophole waarmee je als buitenlander toch deel kunt nemen op een Chinees platform. Veel chinese apps hebben verplicht registratie op basis van chinees telefoon nummer of paspoort zodat ze de censuur makkelijker in stand kunnen houden. Hoe Rednote stand houdt is maar zeer de vraag ik verwacht dat het platform veel moeite gaat hebben met bezoekers die niet bekend zijn met de chinese taal danwel de lokale wetten/censuur die er plaatsvind.

[Reactie gewijzigd door banggun op 16 januari 2025 13:51]

Omegium @banggun16 januari 2025 14:12
Instragram en Youtube hebben ook een enorm publiek. Maar toch zag TikTok kans om mensen net even langer vast te houden door ze het goede filmpje voor te schotelen.
banggun @Omegium16 januari 2025 16:33
Dat zou best kunnen echter hebben zowel Instagram als YouTube meer gebruikers dan TikTok momenteel. Daarnaast zijn beide platformen met name YouTube behoorlijk wijd geïntegreerd met het internet. Zelfs vele bedrijven hebben filmpjes via YouTube embedded op eigen website. Zowel Instagram als gelukkig TikTok zijn nog niet zo diep geïntegreerd en zo verreikend.

Daarnaast denk ik ook wel dat zowel TikTok als Instagram zich meer focussen op jongeren. Als een wat oudere IT'er voel ik me juist niet zo aangetrokken tot een druk platform als instagram als TikTok en ga je toch ook wel storen op de verslavende (zinloze) death scrolling algoritme.

Een persoonlijke sidenote is dat ik juist direct een negatief gevoel heb wanneer ik het TikTok watermerk in een filmpje zie twijfel ook al gauw over de kwaliteit van de content die wordt getoond.
Tielenaar @Omegium16 januari 2025 13:13
Niet helemaal waar, de reels en shorts algoritmes komen goed genoeg in de buurt om gebruikers aan hun scherm te laten plakken.
Even aan ChatGPT gevraagd:
"Is It Too Complicated to Copy?
Not really. The principles of TikTok's algorithm are well-documented:
Collaborative filtering: Suggesting content based on what similar users like.
Content-based filtering: Analyzing the content itself (e.g., music, captions).
Deep learning models: Processing massive datasets to predict engagement.
The barrier to copying TikTok is more about resources, data availability, and user retention strategies, not raw technical complexity."
Omegium @Tielenaar16 januari 2025 13:24
Je vraagt een AI of het moeilijk is om een andere AI te kopieren?

> The barrier to copying TikTok is more about resources, data availability, and user retention strategies

Zowel instagram, youtube en twitter hebben geprobeerd om het short video model over te nemen, en geen was zo successvol als TikTok. Terwijl deze drie partijen over zat resources en data beschikken.

Bij dit soort algorithmes gaat het er niet om wat je moet doen, maar de details over hoe je het doet. In `Collaborative filtering: Suggesting content based on what similar users like.`, heeft ChatGPT verzuimd om uit te leggen wat "like" precies is en hoe je het meet. Want dat is het moeilijke gedeelte.

Neem bijvoorbeeld een navigatiesysteem. Het basisalgorithme is simpel. Dijkstra's. Iedere computer science student kent het, en je kunt het implementeren in 20 regels code. De moeilijkheid ligt in de data, en het gewicht van de verschillende parameters.
Tielenaar @Omegium16 januari 2025 15:33
ChatGPT kan mooi dingen samenvatten in leesbare taal, dan hoef ik niet uren op zoek naar bronnen die hetzelfde zeggen.

"While the algorithm itself might remain a trade secret, competitors can and have implemented similar approaches, but TikTok’s first-mover advantage and network effects give it a lasting edge."

Daarom. Ze waren gewoon eerder. Zo complex is dat algoritme echt niet hoor.
1234567y @Tielenaar17 januari 2025 00:11
Nee, je hebt de reactie van Omegium niet gelezen of niet begrepen.

maar los daarvan, als we een AI een vraag willen stellen dan doen we dat zelf wel. dit is een plek voor het geven van eigen opinies.
Tielenaar @1234567y17 januari 2025 14:58
Jij bepaalt of ik iets heb gelezen of begrepen?
Wat een ongelofelijk onaardige reactie.
Aiii @PearlChoco16 januari 2025 12:30
Met niets blijven ze niet achter, want ze hebben nog een hele wereldwijde markt naast Amerika, samen goed voor 75% van de omzet uit TikTok. En juist daarom hebben ze niet veel zin om hun algoritme te verkopen aan een concurrent die het vervolgens kan gebruiken in concurrerende apps in hun non-VS markten.

Daarnaast heeft China het zelf ook gewoon verboden, dus dan houdt het al snel op natuurlijk.

https://www.theguardian.c...hut-down-tiktok-than-sell
Finger @PearlChoco16 januari 2025 13:23
Omdat de regering van China aandeelhouder is.
PrimusIP @PearlChoco16 januari 2025 13:30
Ik kan er wel redenen voor verzinnen...

- Het is maar de vraag of de Trump regering het uiteindelijk echt gaat verbieden. Dus dan kan even wachten wel voordeel hebben.
- Het is niet in het belang om een concurent extra machtig te gaan maken. Je verliest niet alleen je marktaandeel, maar je geeft een ander dat marktaandeel. En zou die dan stoppen bij de landsgrenzen, of stappen andere landen dan ook over naar de Amerikaanse versie?
- Dit is gedwongen verkoop. Je wilt niet dat deze manier van politiek bedrijven precedent geeft. Ik vraag mij heel sterk af of een Meta, een X, een Google, Apple of een Amazone dit omgekeerd in China wel zouden hebben gedaan als ze in die positie waren geweest. En wat de VS overheid daar van gevonden zou hebben.
- Vanuit China bekeken ziet het er niet verkeerd uit als het Chineze Rednote Tiktok vervangt. Dan zijn ze weer terug naar de oude situatie. En als VS beleid zo snel gaat als toen met Tiktok, dan zingen ze de rit wel uit.
Het doet me denken aan Huwaei. Die heeft de VS toch eventjes flink aangepakt! En ondertussen loopt men rond met Lenovo laptops en Xiaomi/Redmi devices.
banggun @PrimusIP16 januari 2025 17:01
Dit is gedwongen verkoop. Je wilt niet dat deze manier van politiek bedrijven precedent geeft. Ik vraag mij heel sterk af of een Meta, een X, een Google, Apple of een Amazone dit omgekeerd in China wel zouden hebben gedaan als ze in die positie waren geweest. En wat de VS overheid daar van gevonden zou hebben.
Hoef je niet veel af te vragen Google, Meta en X zijn al verbannen in China. Maar verder interessant punt je zou inderdaad willen dat de overheid bepaald. Anderzijds zie ik echter graag dat sociale media afneemt. Ik pak even Amazon, Apple en wellicht ook Google niet mee gezien die grotendeels niet aan social doen (wellicht google een beetje geen idee die heeft te veel subproducten om te volgen). Als dit via de overheid gebeurd ben ik inmiddels wel een klein beetje voor. Er lijkt namelijk helemaal niks te gebeuren om social media te stoppen/remmen het wordt alleen maar meer. Daarbij sta ik open voor elk ander alternatief maar als het de overheid is die er een einde aan maakt (in ieder geval in de huidige vorm) vind ik dat prima....
pOZOR jED 16 januari 2025 11:39
Hahaha, net zo hard naar de volgende Chinese app rennen... mensen zijn hardleers!
Z80 @pOZOR jED16 januari 2025 11:42
Blijkbaar hebben de inwoners van de USA geen vertrouwe in de software van eigen bodem.
Dan maar ergens anders shoppen.
WhatsappHack
@Z8016 januari 2025 11:54
Het is niet eens perse dat ze er geen vertrouwen in hebben, een opmerking die ik opvallend vaak langs zie komen is: "META heeft gelobbied voor een TikTok verbod, dus we gaan niet naar META platforms". Vanuit content creators die hun inkomsten verliezen kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen, maar uiteindelijk "breken" die waarschijnlijk ook wel en is het nu louter om populariteitsredenen - want ik heb niet bepaald het idee dat geld voor hen van ondergeschikt belang is, als straks de gebruikers (= het geld) toch bij META zit dan gaan ze meteen overstag. ;)
firest0rm @WhatsappHack16 januari 2025 13:13
Perfect moment voor een Europese social media alternatief die wel gewoon netjes om gaat met je data.

Waar blijft de EU met de subsidies hiervoor?
drakiesoft @firest0rm16 januari 2025 14:19
We hadden Hyves. Omzeep geholpen door TMG
computerjunky @firest0rm16 januari 2025 14:21
Subsidie voor hetgeen dat de samenleving compleet egoïstisch en onuitstaanbaar gemaakt heeft afgelopen 10 jaar. Nog even. Er zijn wel betere dingen waar we geld aan uit kunnen geven als sociale media die mensen anti sociaal maken.
firest0rm @computerjunky16 januari 2025 22:47
Een Europees alternatief is niet het zelfde als X/Twitter of Meta. Dus vergelijk het daar aub niet mee.
Verder is antisociaal een beetje onzin, we zijn juist socialer geworden. Communicatie gaat wat betreft echt veel makkelijker dan vroeger in 1980...

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 16 januari 2025 22:49]

WhatsappHack
@firest0rm16 januari 2025 15:49
Daar is minder geld mee te verdienen, dus gaat het er waarschijnlijk niet komen. De EU heeft ook een slecht investeringsklimaat voor dit soort zaken - om meerdere redenen.

Er zijn trouwens al alternatieven he? Ook opensource. Alleen daar komen de gebruikers niet. ;( Wat mij betreft gaan we lekker terug naar onderwerp-specifieke community fora. Heerlijk, stuk overzichtelijker ook. Alleen voor korte filmpjes, wat nu de hype is - en case in point, helaas weer ondergeschikt. Maar ook daar zijn opensource alternatieven voor. Pest is alleen de gebruiksvriendelijkheid die heel vaak ontbreekt en mensen ervan houden om zoveel mogelijk op één plek te hebben (en voor "content creators" zoveel mogelijk volgers vergaren op één plek.)
firest0rm @WhatsappHack16 januari 2025 22:44
Als een media platform gesubsidieerd word dan hoeft het niet perse meer geld te verdienen. Het idee moet zijn om de EU bevolking te voorzien van een social media platform dat veilig te gebruiken is. Het platform wat jij beschrijfd voldoet bij lange na niet aan de wensen. Het lijkt mij juist veel gezonder als we die data binnen Europa houden.

China is dit ook prima gelukt met Wechat en TikTok etc.
Dat wij dat niet kunnen is in mijn optiek niet echt onderbouwd op feiten, dit kunnen wij prima maar we geven te snel op.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 16 januari 2025 22:45]

skimine @Z8016 januari 2025 11:56
Ik denk dat de meeste gebruikers helemaal niet bezig zijn met waar een app vandaan komt. Volgens mij gaat het veel meer om wat de app allemaal kan, wie deze gebruikt en de 'hype' eromheen.
Xfade @skimine16 januari 2025 12:03
Volgens mij meer om het "online" zijn op Social Media. Verslaving.
skimine @Xfade16 januari 2025 12:11
Die verslaving/afhankelijkheid speelt zeker mee. Maar het ging hier specifiek over waarom ze die voeden met een andere Chinese app ipv een alternatief uit de VS.
watercoolertje @Z8016 januari 2025 12:08
Hoezo hebben die Amerikaanse apps ook cijfers gepubliceerd waardoor je het kan vergelijken?

Misschien heeft YT (Shorts) wel 5 miljoen mensen erbij (denk het niet maar daar gaat het niet om). Zonder dat te weten kan je de uitspraak die jij doet helemaal niet maken, het is niks meer dan een gok, dat er alleen mensen naar dat platform zijn gegaan...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 16 januari 2025 12:10]

MrR0b3rt @pOZOR jED16 januari 2025 11:56
Het lijkt erop dat een deel ook simpelweg heel erg recalcitrant is. Wat we overigens vaker zien van mensen uit de VS, ze willen niet dat de overheid hun vertelt wat ze wel en niet mogen.

Ik ga er vanuit dat het retoriek is, maar ik er al meerdere horen roepen dat als ze RedNote dan ook gaan verbieden dat ze hun browsergeschiedenis elke ochtend willen printen en deponeren bij het Chinese consulaat :+ maar het geeft denk ik wel aan hoe er naar dit verbod gekeken wordt.

Zelf zit ik niet diep genoeg in de materie, maar er wordt in mijn beleving steeds gezegd "omwille van nationale veiligheid", maar de aard van de dreiging is officieel nooit duidelijk gemaakt volgens mij (we kunnen een educated guess doen, maar voor zover ik weet is dat dus nog nooit officieel bevestigd).

Daarmee trekken veel mensen ook parallellen met autoritaire overheden, zoals China en Noord-Korea. Want "Autoritaire overheden blokeren websites en apps".
PrimusIP @pOZOR jED16 januari 2025 13:02
Ik weet niet of het 'hardleers' is, ik denk dat het veel mensen gewoon niet zoveel boeit.
Cowamundo @pOZOR jED16 januari 2025 11:57
Ik zag de naam RedNote hier laatst al in de reacties voorbij komen als nieuw en *HOT* social media app.
Toen ik het opzocht en alles in het chinees zag vroeg ik me direct al af waarom je hier naartoe zou willen gaan. Is de FOMO dan echt zo groot dat mensen zonder nadenken al hun privé uit handen geven?
lenwar
@Cowamundo16 januari 2025 12:26
Is de FOMO dan echt zo groot dat mensen zonder nadenken al hun privé uit handen geven?
De FOMO wel. Het andere is denk ik voor vele te abstract.

Iedereen die Google-diensten gebruikt doet hier aan mee.

Het is te abstract. Wat Google doet, komt neer op: "Er lopen heel dag een paar mensen met je mee, die heel de dag opschrijven wat je allemaal doet. Wanneer en wat je eet, wanneer en hoe je seks hebt, wanneer je naar de plee gaat, wanneer je naar je werk gaat, naar de winkel gaat en wat je daar koopt. Alles." Alleen dan digitale vorm daarvan. Als er heel de dag iemand achter je aan loopt, is dat vervelend en voelt dat invasief. Google doet dit 'onzichtbaar'. Je ziet niet dat alles wat je doet door Google wordt opgenomen en opgeslagen.

Kijk naar jezelf. Gebruik je zelf Google-diensten, wetend dat er een bedrijf achter zit dat dit bewust doet? Je hebt niets van Google 'nodig'. Voor alles wat Google heeft (behalve Youtube, want iedereen gooit z'n spul daarop) zijn er (goede) alternatieven.

Ik neem nu Google als voorbeeld, maar ze zijn niet uniek hierin, voor het geval.

Ditzelfde geldt voor al die social media (in de vorm van Facebook/TikTok/Instagram/X/TikTok/Snapchat/enz/enz). Het businessmodel is veel te abstract. Het is allemaal onzichtbaar. Los van of het een Chinees, Amerikaans of Italiaans bedrijf is.
watercoolertje @Cowamundo16 januari 2025 12:11
Is de FOMO dan echt zo groot dat mensen zonder nadenken al hun privé uit handen geven?
Dat deden ze toch al met TikTok (en ook de Amerikaanse alternatieven)? Dus daar is het antwoord volmondig JA op. Uiteraard geldt dat lang niet voor iedereen, maar vooral die op dat soort social media zet.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 16 januari 2025 12:12]

Taipau666 @Cowamundo16 januari 2025 12:37
Het algoritme drukt op tiktok ook wel heel erg de rednote door. He who controls the algorithm...
laurxp @Cowamundo16 januari 2025 14:53
Er zijn blijkbaar instellingen om de interface-taal te veranderen naar Engels, en het algoritme zal je ongetwijfeld snel meer Engelse content geven naarmate je daar mee interact.
Is de FOMO dan echt zo groot dat mensen zonder nadenken al hun privé uit handen geven?
Ja, anders zouden Facebook / Twitter / Instagram / Youtube niet bestaan.
BRAINLESS01 @bmwgozer16 januari 2025 12:55
Jij hebt de waarschuwingen gemist? https://nos.nl/artikel/25...budgetwebshops-zoals-temu

Beetje raar dat een app waar je spullen kan kopen toegang nodig heeft tot je camera, microfoon en de optie om apps te installeren, nietwaar?
Jensw19 @BRAINLESS0116 januari 2025 13:16
Maar tegelijkertijd, tenminste wat ik bij AliExpress zie is dat de camera en microfoon alleen hoeven bij product reviews/bewijzen sturen gerelateerd aan garantie (productfout etc) maar dat ie dan indd bij opstarten erom vraagt, zie ik alleen bij Temu voorkomen, aliexpress niet, en aliexpress ook alleen dus als je per se videos/fotos wilt uploaden

Die.. apps installeren.. da's een ander verhaal, maar ook dit zie ik niet bij AliExpress terug. Vind het dan ook mooi om te zien dat nieuwsmedia zoals dat artikel zeggen "Pas op met Chinese webshops" maar dan eigenlijk alleen Temu als richting nemen.. Maar goed, zoals bij deze RedNote, je kan waarschuwen en blokkeren wat je wil, uiteindelijk is het toch aan de gebruiker om iets te gebruiken of niet (Zie bijv lootboxen die overal verboden zijn in games in NL&BE maar toch met een duitse/generieke VPN weer beschikbaar zijn, en dan toch je eigen keuze is)
BRAINLESS01 @Jensw1916 januari 2025 14:05
Er zijn natuurlijk veel meer Chinese webshops dan AliExpress en Temu, misschien komen de problemen van Temu veel vaker voor? Ik heb de AliExpress app, maar dat is zover ik weet de enige Chinese app op mijn telefoon.

AliExpress lijkt zich redelijk aan de regels te houden, maar die zullen ook wel een profiel opbouwen. Ik kan niet inschatten of dat ook voor verkeerde doeleinden gebruikt kan worden, of zelfs actief gedaan wordt.
Jensw19 @BRAINLESS0116 januari 2025 14:13
Klopt, maar dat kan ik ook eigenlijk wel zeggen over die spaaracties voor korting, accounts bij tanken, boodschappen etc.. zo bouw je ook een profiel op, sure tis geen China maar.. Privacy is echt niet meer heb ik t idee, zelfs in onze eigen maatschappij
BRAINLESS01 @Jensw1916 januari 2025 14:29
Klopt hoor, Albert Heijn doet exact hetzelfde met hun bonus kaart.
Jensw19 @BRAINLESS0116 januari 2025 14:40
Jumbo ook, Lidl ook, Bouwmarkten...
Ik snap dus niet waarom we ons zorgen maken om China maar t hier bij onze eigen dingen t wel moeten accepteren, zie maar bijvoorbeeld de rechtzaak tegen Google.. zo kunnen we zowat iedereen aanklagen toch? Ergens moet geld rollen, anders maken ze geen winsten en wij geen kortingen..? Digitale markt lijkt t wel, onze data als ruilmiddel..
emeralda @pOZOR jED16 januari 2025 12:19
Het lijkt me beter om influencers te verbieden. Ik constateer dat Andrew Tate geen Chinees is.

Maar je kunt je favoriete vrouwen hater of complot gekkie straks in een Amerikaanse video app vinden.
gimbal @pOZOR jED16 januari 2025 17:18
"Verslaafd", wil ik het zelf noemen. Geen fundament voor het maken van weloverwogen keuzes.
SpoekGTi @pOZOR jED16 januari 2025 18:39
Hahaha aannemen dat China maar evil is maar wel zonder prolemen Europese data bij meta parkeren want ja Amerikanen zijn wel te vertrouwen
1234567y @pOZOR jED16 januari 2025 23:57
? deze opmerking snap ik niet. de gebruikers van TikTok waren vaak prima tevreden, die hebben zelf niet voor een verbod gekozen? Welke les zouden ze moeten leren?
Jacco011 16 januari 2025 11:39
En daarna gaan we dit hele riedeltje opnieuw krijgen maar dan met RedNote. Het gaat de USA alleen maar om het feit dat het bedrijf niet in Amerikaanse handen is maar van China. Dat maakt het voor de USA moeilijker om aan de data te komen en ze kunnen het algoritme niet zelf sturen.
Jazco2nd @Jacco01116 januari 2025 11:56
Behalve dan dat Bytedance voor zover ik weet ook daadwerkelijk op de VS markt heeft gericht met een kantoor daar. Terwijl Rednote daar niks heeft. Rednote verbieden kan dus alleen door App/Play Store en ISPs te eisen dat ze het blokkeren.
Geen probleem voor Rednote. Ze hebben 0 US based groei doelstellingen gehad.
The Zep Man
@Jacco01116 januari 2025 12:38
Dat valt nog te bezien. Het zijn 700,000 van 170 miljoen(!) TikTok-gebruikers. Dat is een druppel uit de emmer.
PrimusIP @Jacco01116 januari 2025 13:58
Gedeeltelijk. En voor dat deel ook nog wel terecht van de VS. China heeft niet de Amerikaanse regelgeving hoe je met data omgaat, je kunt ook niet controlleren hoe ze er mee omgaan en het heeft ook een risico als een ander land dergelijke invloed/toegang heeft over de data van je burgers. Zeker een land met die invloed in de wereld en niet je bondgenoot is. En laten we het omdraaien, het is niet zo dat omgekeerd China wel apps vanuit de VS altijd toelaat. Google en Meta zijn geblokeerd.
En om het dichter bij huis te brengen: de EU vertrouwd ook niet iedereen. En tot voor kort vertrouwde de EU de VS ook niet genoeg. Daar was toen het zogenaamde "Data Privacy Framework" voor nodig. Dat wordt ook wel eens vergeten.

Voor het andere gedeelte speelt er natuurlijk ook gewoon een handelsoorlog. China is een concurent met een steeds maar meer groeiend marktaandeel. Dat maakt de discussie ook troebel. Want naast de zorgen om privacy, of zorgen over manipulatie speelt er ook gewoon economische belangen. Dat maakt dat in ieder geval voor mij dat ik naar de VS een beetje achterdochtig ben welke andere belangen er nog meer meespelen en welke stiekem hier het belangrijste is.
Minoesh 16 januari 2025 12:17
Ik ben zelf niet van de sociale media en zeker niet tiktok, dat gezegd hebbende lijkt me rondneuzen op een echt Chinees social media platform best interessant. Kun je eens kijken wat daar hip is en allemaal rondgaat. Moet ik misschien toch eens overwegen met nep naam en vpn.
smiba @Minoesh16 januari 2025 12:34
Je kan gewoon Rednote nu downloaden en gebruiken hoor, geen VPN voor nodig.

Sommige Chinese websites moet je een chinees telefoonnummer voor hebben, maar sommige kan je ook weer redelijk vrij bekijken.
VPNs zijn niet echt een ding, geofencing doen de meeste websites niet heel actief aan en het is belangrijker om een chinees telefoonnummer of ID te hebben.

Hier is een lijstje met vergelijkingen met westerse apps, en de Chinese equivalent er van. Niet alle zijn te gebruiken zonder verificatie dus, maar velen wel: https://i.imgur.com/3y7voiF.jpeg
Minoesh @smiba16 januari 2025 12:41
Dankjewel voor de informatie!
JRShield 16 januari 2025 12:22
Los van de bezwaren tegen een Chinese app op je telefoon (al heb ik bijvoorbeeld ook AP's van TP-link thuis, maar soit), is dit wel een hele mooie ontwikkeling als je kijkt naar de blootstelling aan andere culturen. De Chinezen en Amerikanen zijn nu vrijwel ongefilterd met elkaar in contact en komen er achter dat de mensen uit het andere land ook gewoon mensen zijn, net als zij. Dit heeft de mogelijkheid de hete angel uit het US/China handelsconfilct the halen. Misschien wat rooskleurig gedacht, maar er zitten niet alleen maar negatieve gevolgen aan deze exodus.
Verwijderd @JRShield16 januari 2025 14:13
Helemaal mee eens. Gemiddelde jongeren zijn al een stuk opener dan wat het politiek en media doet denken. Huidige politiek en nog bij veel ''ouderen'' is nog steeds wij vs. zij verhaal, beetje koude wereld oorlog mentaliteit. Laatste jaren laat NOS en het politiek al doorschemeren dat het wereld verdeeld is in Amerika/EU vs. de rest. Identiteitspolitiek ipv. problemen aanpakken.

We zien het al met rusland/oekraine oorlog, het midden oosten conflict, joodse rellen in amsterdam, opblazen van gasleiding noord europa, ázielzoekers in NL, censuren van bepaalde media in NL, verbannen van tiktok (ander groot medium vs. eigen mediums), etc. Alles wordt gemeten met 2 maten en mensen zien het is hypocriet. Dingen zoals 'vrijheid', 'democratie', 'privacy', etc. is puur een middel om mensen bang te maken en zich zo achter het land te zetten zodat je bevolking je idealen steunt. We weten als bij oorlog en dienstplicht, niemand wilt vechten omdat mensen inmiddels wel door hebben dat het gewoon gaat om stukje olie, grond, aandeelhouders van wapenindustrie, etc.

Het is juist mooi van mensen bij elkaar komen, laten we hopen dat rednote een goed begin is.
Crp 16 januari 2025 14:03
Dit komt ook door de vele propoganda die er over verspreid word door ¿China?. Mensen worden ook overgehaald door de vele berichten op social media.
Ik zie in een korte tijd veel berichten er over op X. En voornamelijk berichten over hoeveel beter de app wel niet is. En dat mensen door de app in contact komen met Chinezen en zo de ' echte feiten' krijgen te horen ipv die hun is verteld door 'het westen'. Het valt op omdat veel van deze 'Amerikaanse' accounts de app Xiaohongshu noemen ipv RedNote en overdreven positief er over zijn en de Chinese overheid.
LoboVR @Crp16 januari 2025 17:11
Denk dat ze vergeten dat de overheid van china veel erger is dan hun eigen land of ze hebben dat gewoon niet door hoe erg/streng sommige regels daar zijn
Crp @LoboVR16 januari 2025 18:02
Ik denk ook dat veel doorsnee mensen de propoganda niet kunnen herkennen en er in trappen. De ‘Winnie de Poeh’ fanclub zal er in ieder geval niet welkom op zijn ;)
LoboVR 16 januari 2025 17:08
Wat trouwens erg opvallend is dat een groot deel van deze mensen nu ook chinees is gaan leren op duolingo om beter te kunnen communiceren met de chinezen op de app, duolingo meld een stijging van ~260% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar...
gimbal @LoboVR16 januari 2025 17:20
Ik wens ze veel succes. Ik vind het al moeilijk genoeg om Spaans te leren en dat is nog een alfabet wat ik begrijp!
Dubbeldrank 16 januari 2025 11:43
Natuurlijk heel leuk zo'n protestactie, en China is ook vast heel blij met de nieuw verkregen data. Grappig en dom tegelijkertijd.
WhatsappHack
@Dubbeldrank16 januari 2025 11:57
Ja. Van domme filmpjes delen naar verzoeken om je BSN te delen. Totaal niet verdacht.
amigob2 @WhatsappHack16 januari 2025 13:23
BSN nummer die ze niet kunnen check ?
beerse 16 januari 2025 12:51
What's in a name.
Volgens mij blijkt hier uit dat ze in de VS het expliciet op tiktok gemunt hebben en niet op 'social media uit China'. Een veeg teken.

Overigens redelijk vergelijkbaar met hoe microsoft in haar operating systeem applicaties blokkeert. Voor bepaalde registry instellingen mag je dat niet met 'reg.exe' doen. Een workaround hier: kopieer 'reg.exe' naar 'reg1.exe' en gebruik dat voor de registry instelling...

[update/toevoeging] Het had mooi geweest als TikTok niet op de naam was verboden maar op de manier van werken of zo iets, zodat de opvolgers er ook meteen onder vallen en dus zo geweerd kunnen worden.

Vergelijk het met sigaretten: Daar worden niet de dunhills of marlborrows verboden maar de tabak. Helaas heeft dat de vapes geïntroduceerd, het had naast de tabak ook meteen de nicotine moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door beerse op 16 januari 2025 22:57]

Finger @beerse16 januari 2025 13:25
Waarschijnlijk omdat de Chinese regering aandeelhouder is. Ik weet overigens niet of dat niet bij die andere grote apps ook zo is.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.