'TikTok overweegt app in VS volledig te blokkeren'

TikTok zou de app vanaf zondag willen blokkeren voor Amerikaanse gebruikers, zo melden diverse media. Gebruikers zouden dan bij het opstarten een scherm zien met informatie over het verbod, dat maandag in moet gaan.

TikTok kan daardoor makkelijk door als het verbod zou worden opgeheven, meldt The Information. Ook persbureau Reuters hoorde van dit plan. Het kan nog zijn dat het Amerikaanse hooggerechtshof het verbod blokkeert met een uitspraak. Als dat niet gebeurt, loopt de deadline voor TikTok maandag af. Die deadline staat in een wet die vorig jaar van kracht werd. TikTok moet volgens die wet of zijn Amerikaanse activiteiten verkopen aan een partij uit de VS of er komt een verbod. Dat verbod houdt in dat de app niet langer in de Apple App Store en Google Play Store mag staan.

Er ging eerder deze week een gerucht over een mogelijke verkoop van TikTok aan Elon Musk. ByteDance deed dat gerucht af als 'fictie'. Het lijkt erop dat moederbedrijf ByteDance en de Chinese regering liever de app laten blokkeren dan te verkopen aan een Amerikaanse partij. De Amerikaanse wetgevers maken zich zorgen over de verzameling van data door een Chinees bedrijf en de mogelijkheid om via het algoritme van TikTok de publieke opinie en verkiezingen te beïnvloeden. Dat gebeurde onlangs in Roemenië, waar naar verluidt Rusland via TikTok een relatief onbekende kandidaat bij de presidentsverkiezingen pushte, waarna die de meeste stemmen haalde. Roemenië heeft die verkiezingen ongeldig verklaard en de Europese Commissie onderzoekt TikTok.