'TikTok overweegt app in VS volledig te blokkeren'

TikTok zou de app vanaf zondag willen blokkeren voor Amerikaanse gebruikers, zo melden diverse media. Gebruikers zouden dan bij het opstarten een scherm zien met informatie over het verbod, dat maandag in moet gaan.

TikTok kan daardoor makkelijk door als het verbod zou worden opgeheven, meldt The Information. Ook persbureau Reuters hoorde van dit plan. Het kan nog zijn dat het Amerikaanse hooggerechtshof het verbod blokkeert met een uitspraak. Als dat niet gebeurt, loopt de deadline voor TikTok maandag af. Die deadline staat in een wet die vorig jaar van kracht werd. TikTok moet volgens die wet of zijn Amerikaanse activiteiten verkopen aan een partij uit de VS of er komt een verbod. Dat verbod houdt in dat de app niet langer in de Apple App Store en Google Play Store mag staan.

Er ging eerder deze week een gerucht over een mogelijke verkoop van TikTok aan Elon Musk. ByteDance deed dat gerucht af als 'fictie'. Het lijkt erop dat moederbedrijf ByteDance en de Chinese regering liever de app laten blokkeren dan te verkopen aan een Amerikaanse partij. De Amerikaanse wetgevers maken zich zorgen over de verzameling van data door een Chinees bedrijf en de mogelijkheid om via het algoritme van TikTok de publieke opinie en verkiezingen te beïnvloeden. Dat gebeurde onlangs in Roemenië, waar naar verluidt Rusland via TikTok een relatief onbekende kandidaat bij de presidentsverkiezingen pushte, waarna die de meeste stemmen haalde. Roemenië heeft die verkiezingen ongeldig verklaard en de Europese Commissie onderzoekt TikTok.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-01-2025 17:10
143 • submitter: wildhagen

15-01-2025 • 17:10

143

Submitter: wildhagen

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Reacties (143)

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Loft 15 januari 2025 17:15
Naast de discussie in VS. Tijd om wat minder naief te handelen in de EU
Verbieden die app, zeker na gedrag in Roemenie. Minimaal verbieden op alle telefoons van overheids/zorg/politie/brandweer/... enz. Tevens verbieden voor kinderen En graag ook het beleid van Australie en bij voorstel van Indonesie volgen.

Leuk die AVG/GDPR, nu er nog naar handelen. Niet eerst praten, en termijnen stellen. Handelen, boetes, verbod en dan praten we wel wanneer men de app verbeterd heeft en voldoet aan de wet. En al helemaal als die data in China, Rusland of dergelijke staten terrecht komt.

[Reactie gewijzigd door Loft op 15 januari 2025 17:16]

Manderlay1 @Loft15 januari 2025 17:21
Dus dan ook alles van meta verbieden?
Loft @Manderlay115 januari 2025 17:43
Niet verbieden, maar harder aanpakken.

Meta is een schoolvoorbeeld van bewust en onbewust dingen fout doen, data breaches, data verkopen terwijl dat destijds niet geoorloofd was, niet voldoen aan GDPR en niet voldoen aan andere wetgeving.. Niet willen meewerken aan verbeteringen, dan ook nog ontkennen dat ze fout zaten en dan ook de boetes aanvechten, traineren en begetaliseren.

Zuckerberg die in de senaat ontwijkende antwoorden geeft en simpelweg niet toegeeft dat er iets fout is geweest.

Fouten maken kan, man up! Handel er naar, verbeter het, betaal de boete en dan weer verder. Dat is ongeveer alles wat Meta niet is ;)
Codeandreams @Manderlay115 januari 2025 17:26
Graag, daarin is inmiddels ook gebleken dat het geen toegevoegde waarde heeft voor de samenleving
Janusch @Codeandreams15 januari 2025 17:28
Er zijn een hoop bedrijven die inmiddels leunen op social media voor het aanprijzen van hun producten.
Tintel
@Janusch15 januari 2025 17:38
Ja, adverteren dus.... alsof dat nergens anders mogelijk is.... :?

En ook hun bedrijfspagina/site kan daar natuurlijk zijn ondergebracht maar ja, dat is echt geen reden om het daar maar te laten doorgaan.
Yariva Moderator internet & netwerken @Janusch15 januari 2025 17:41
Je heb natuurlijk gelijk, je kan de stekker niet zomaar ergens uit trekken. Al helemaal niet zonder goed EU alternatief. Anders gaat het treintje gewoon door van Facebook -> Instagram -> Tiktok -> ...?

Maar vergis je niet, die bedrijven die er nu zo afhankelijk van zijn hebben dit voor een deel wel vrijwillig gedaan. Net zoals je een account kan aanmaken, kan je deze ook weer verwijderen.

Neemt niet weg dat wanneer jij de enige bloemenzaak bent op de hoek en de 6 bloemenzaken in de buurt wel op Facebook blijven jij jezelf weg concurreert. Daarom: eerst iets degelijks opzetten in de EU en daarna pas die externe diensten verbieden.
Triblade_8472 @Yariva15 januari 2025 17:59
Ik geloof er dus echt totaal niks van dat concurrerende bedrijven zonder social media amper een bestaan kan opbouwen.

De enige bedrijven die ik zie vertrekken zijn grote ketens zoals de blokker en even geleden de v&d. De kleinere gaan aan te hoge huren onderdoor.

Niemand vertrekt/concurreert zich weg door een gebrek aan social media. Kolder.

Dit is puur marketing banen in standhouden 2.0. Slim gespeeld, dat zeker. Maar je zal echt 0,0 merken van de concurrentiepositie van bedrijven als social media spontaan verdwijnt.
drdelta @Triblade_847215 januari 2025 19:39
Zowel Blokker en V&D zijn failliet, beiden zaten op Facebook. Dus ik snap je vergelijking niet helemaal.
Triblade_8472 @drdelta15 januari 2025 22:19
De reden dat ze failliet gaan is niet dat ze wel- of niet op social media zitten, maar hun eigen economische omstandigheden. De vergelijking is dat ik wel (grote) bedrijven failliet zie gaan die wél op social media zitten en géén bedrijven die er niet op zitten. Het slaat dus nergens op dat een EU-social media blokkade 'die ene bloemenzaak' kan laten wegconcurreren door anderen die er wel gebruik van kunnen maken ongeacht hoeveel zaken er zitten.

Het punt is dat zelfs als zit je wél op de socials, je alsnog failliet kan gaan. Het heeft er gewoon niks mee te maken. Gezond (financieel) beleid heeft niks met social media te maken. Het kan wellicht ietjes helpen, maar als je er 100% mee stopt dan gaat je bedrijf echt niet ten onder.

Je hoeft als EU geen social media op te tuigen voor je de Amerikaanse (en Chinese) versies blokkeert. Onze concurrentiepositie hangt daar niet van af.
drdelta @Triblade_847216 januari 2025 08:01
Juist.

Ik denk dat je daarmee onderschat hoeveel invloed en belang online sociale netwerken hebben voor de verkoop van Europese goederen en diensten, zowel lokaal als export.

Maar goed, om alleen daarom de monopolie van andere buitenlandse bedrijven in stand te houden..
William_H @Triblade_847216 januari 2025 18:09
Social media misschien niet, maar geen (goede) online aanwezigheid hebben (en daar kan social media onderdeel van zijn) is wel een recept om tegenwoordig failliet te gaan.
MPIU8686 @Yariva15 januari 2025 18:02
Dit gaat momenteel over verslavingen onder de bevolking, die kunnen hun account niet meer zelf verwijderen .. maar inderdaad, met een alternatief zou men kunnen overstappen naar iets anders.

Dus van Tiktok naar Loops
bzzzt @Yariva15 januari 2025 19:15
Een bloemenzaak verkoopt primair aan de eigen buurt. Je moet wel iets heel bijzonders hebben om klanten meer dan een paar kilometer te trekken.
Facebook kan je prima zonder, al is het waarschijnlijk wel handig voor incidentele bezoekers dat je in de bedrijfsindices van Google en concurrenten staat (zodat je bedrijf bv ook in navigatie apps te zien is)

Bedenk dat voor Facebook populair was er ook al prima bruikbaar internet was.
StefanJanssen @Yariva15 januari 2025 19:20
Al helemaal niet zonder goed EU alternatief.
Zolang je de stekker er niet uittrekt zullen de alternatieven niet het publiek krijgen waardoor het geen alternatieven kunnen worden. Dat heet het netwerk effect.

Facebook => friendica
Twitter => mastodon
Instagram => pixelfed
Tiktok => Loops
En dit zijn dan alleen enkele van de vele alternatieven.
Garret1410 @StefanJanssen15 januari 2025 20:11
Waarom zou je alternatieven willen. Het gaat erom dat social media verslavend is, dus niet goed en bedrijven data verzamelen dus een alternatief heeft geen zin want ook die zullen data verzamelen.
StefanJanssen @Garret141015 januari 2025 22:38
Al die alternatieven hebben geen algoritmes die je dingen voorkauwt (het gene wat verslavend is), daarnaast zitten er geen for profit bedrijven achter maar stichtingen.

Mastodon is net zo verslavend als een RSS feed.
willieverhoef @Janusch15 januari 2025 17:40
Maar heeft het toegevoegde waarde, waarschijnlijk alleen voor het kapitalisme, niet voor hoe wij ideaal over de mens denken.
Annihilism @Janusch15 januari 2025 19:45
Dan moeten ze maar naar wat anders uitwijken. Ik heb zelf ook een bedrijf (waaronder 1 webshop) en heb nog nooit social media nodig gehad om het te promoten.

Als ze google gaan verbieden zoek ik daar ook wel weer wat anders voor. Waar een wil is, is een weg... als je zo zwaar leunt op social media en je bedrijf gaat kapot als één platform wegvalt dan heb je in mijn mening geen gezond business model. Zijn genoeg andere platformen en jou concurrentie heeft dan exact hetzelfde probleem als jou.
Jorah_Newstone @Janusch15 januari 2025 18:59
Dan maar ouderwets reclame inkopen in bushokjes toch?
magician2000 @Janusch15 januari 2025 23:31
Mooi zo, die gaan dan vanzelf failliet door hun enorm domme keuze om van één platform afhankelijk te zijn. Wat is er mis met een eigen website zodat je altijd een vindbaarheid hebt? Een herkenning voor je klanten, hoe die je verder ook gevonden hebben?

Het is dit soort domme, simplistische keuzes die keihard afgestraft mogen worden met een faillisement.
Manderlay1 @Codeandreams15 januari 2025 17:33
Heb je daar bewijzen van? Of juist uw mening?
JPK1960 @Codeandreams15 januari 2025 17:50
Eens, deze rommel kost de samenleving veel, direct en indirect. In tijd en gezondheid. In dit verband kan bijvoorbeeld worden verwezen naar de huidige generatie jongeren die aan ideaalbeelden dienen te voldoen, bubbelvorming, haatzaaierij en influencers die vaak onzin verkopen. Kortom: Facebook brengt meer ellende dan toegevoegde waarde.
Vroeger was lang niet alles beter maar de afwezigheid van sociale media destijds is achteraf beschouwd een zegen.
graey @JPK196015 januari 2025 19:06
Grappig, ik als 35+er zit op TikTok in mijn vrije tijd, met leeftijdsgenoten, en krijg juist veel positieve zelfbeeld-content voorbij die juist tegen het hele Instagram-health influencer gedonder in gaat. Wholesome en hoopvolle content lijkt het daar juist beter te doen, als je er interesse voor hebt.
Manderlay1 @JPK196016 januari 2025 13:12
Ideaal beelden bestonden al voor social media
JPK1960 @Manderlay116 januari 2025 13:39
Nooit zo expliciet en in zulke hoeveelheden zoals nu het geval is. Beïnvloeding is ook van alle tijden maar daarvoor geldt hetzelfde. En haatzaaien.
Figuren als Trump en Zuckerberg zouden zonder sociale media weinig tot geen platform hebben.
Voor Facebook, Twitter en vergelijkbare rommel geldt hetzelfde als cocaïne. Wordt er mee gestopt dan hebben de producenten niets meer om op terug te vallen. Het is juist daarom merkwaardig te constateren dat een enorme meerderheid er mee bezig blijft zonder zich te realiseren dat die media een oorzaak zijn voor veel ellende.
Manderlay1 @JPK196016 januari 2025 20:56
Ellende was er ook al voor sociale media. De middeleeuwen en dergelijke waren geen leuke tijden.
moonlander @Codeandreams15 januari 2025 17:54
Voor veel mensen wel. Je kan niet alleen naar jezelf kijken of oordelen hoe jij het ervaart. Als je denkt dat kids er niks te zoeken hebben dan moet je de ouders aanspreken.
Odie007 @Codeandreams15 januari 2025 21:37
Haha! Groot gelijk. Die algoritmisch gestuurde neurotransmitter verstorende rommel kan beter op de schop! Nihil toegevoegde waarde voor de samenleving!
Verwijderd @Manderlay115 januari 2025 19:22
Tiktok, X, META...ja ban maar.... Liefst vandaag nog.
gimbal @Verwijderd15 januari 2025 21:37
Het probleem is dat het anderen de vrijheid geeft net zo rot te worden. Hak een hoofd af, er komen er twee voor terug. Je wil kwaad niet vernietigen... je moet het opsluiten.
Kevinp @Manderlay115 januari 2025 21:21
En google en mogelijk apple.

Om nog maar te zwijgen over amazon die SIDN host(of is dat uiteindelijk niet door gegaan).

Anyhow ja graag. Maar we zijn in Europa niet in staat om makkelijk tegengas te geven.
PearlChoco @Manderlay115 januari 2025 21:47
Inderdaad ja.
tiswat @Manderlay116 januari 2025 07:40
Betere richtlijnen stellen. Verbod onder een bepaalde leeftijd, richtlijnen over nieuws dat wordt gepubliceerd etc.
Manderlay1 @tiswat16 januari 2025 13:10
Dus censuur?
HKS-Skyline @Loft15 januari 2025 17:21
Wat is het toch fijn om in een land te leven waar mensen nogsteeds een gezond verstand gebruiken en niet klakkeloos apps en websites blokkeren uit politieke motivatie zonder dat er gegronde redenen voor zijn.
Loft @HKS-Skyline15 januari 2025 17:48
Als dat zo zou zijn kun je veel meer legaliseren. Wapens, drugs, alles wat min of meer verboden is...
Onder het mom van, men heeft gezond verstand.

a) helaas is dat niet zo. (zie wappies, zie anti vaxxers, zie andere completdenkers en omvolking denkers)

b) TikTok heeft bewezen een aantal dingen fout te doen. O.a verkiezingen Roemenie laat ingegrepen, desinformatie wordt amper weggehaald, en nog wel paar meer kleine en grote dingen.
Het gaat telkens de fout in. Dus aanpakken.

Niet verbieden omdat iets niet een politieke kleur heeft (heb ik nooit geschreven/beweerd). Aanpakken omdat het niet aan de wet houdt. In EU zijn we soft geworden en wordt er te veel gepraat en dergelijke bedrijven pas na 4e, 5e overtredingen aangepakt.
Garret1410 @Loft15 januari 2025 21:05
Je noemt nu van alles op wat echt fysieke schade oplevert en dat kun je niet vergelijken met ‘meningen’ of informatie waarbij je verstandelijk moet afwegen wat goed of slecht is. Daarin moet een juiste transparante informatie voorziening de doorslag geven dus met bewijsvoering of goede discussies die zoveel mogelijk neutraal zijn.

Je 2e punt gaat over informatie waar jij een andere mening over hebt. Waarheid is niet altijd zwart/wit en wanneer is iets waarheid. Vaak heeft het te maken met je wereldbeeld en opvoeding. Als de informatie niet goed is dan denk ik weer dat je met juiste onafhankelijke informatie moet komen en dat de meeste mensen dat wel oppikken. Er zijn bijvoorbeeld genoeg discussies over alien’s maar er zijn weinig mensen die dat geloven net als de platte aarde.

Dat er op TikTok desinformatie te zien is klopt maar dit geldt voor het hele wereld wijde web en ook hier weer hetzelfde want hoe ga je dat regelen. Het is vaak een meerderheid die de logaritme beïnvloed en dus welke filmpjes viraal gaan. Of is het zo dat TikTok dit bewust doet want als dat zo dan moet er bewijs komen en dan kan je TikTok verbieden.

Ik ben ook tegen desinformatie maar ik zou niet weten wat de oplossing is. Bij erkende nieuwszenders , talkshows of andere media kun je ook onvolledige informatie horen dus wie bepaalt wat waar is. Ik denk dat ik weer bij het vorige punt uit kom dat goed neutrale informatie de sleutel is.
Ik denk daarom ook dat een ‘community note’ beter is dan censureren.

Politiek onbevooroordeeld blijven kun je ook niet in dit soort situaties. Wetenschap kun je ook niet blind vanuit gaan want dat verandert door voortschrijdend inzicht.
Wat waarheid is zullen we nooit uitkomen maar de discussie is belangrijk en dat is iets wat we jaren niet gedaan hebben.

Persoonlijk gebruik ik geen TikTok want ik heb iets tegen apps die teveel informatie verzamelen en uit China komen. Geldt ook voor Temu en zo maar dit alles is meer een onderbuik gevoel.
Dit geldt trouwens voor alle bedrijven of apps die data verzamelen. Helaas heb je tegenwoordig veel Google apps nodig en wat mij betreft mag dat ook aangepakt worden maar als ik moet kiezen dan liever geen informatie naar China.
Loft @Garret141015 januari 2025 21:36
Helemaal mee eens....
Ik heb gewoond in Azie, Africa en nu weer EU. Waarheid is zeker niet zwart/wit.

Mijn standpunt echter. EU is te soft geworden, te veel praten en te veel termijnen waarin men alsnog ergens aan moet voldoen. Men moet van mij simpelweg harder optreden tegen bedrijven die fouten maken. Tiktok is daar 1 van
William_H @Loft16 januari 2025 18:06
Dat komt omdat men in Europa er vanuit gaatdat iedereen zich aan regels en afspraken houdt. Je ziet het ook met diplomatie. Putin negeerde gewoon Macron met Oekraïne, terwijl die laatste dacht dat hij de wereld aan het redden was. Soms werkt alleen het recht van de sterkste/slimste, en in dit geval is dat gewoon verbieden.
Loft @William_H16 januari 2025 18:15
Ja, mee eens. EU is te naief en zal aan de bak moeten willen een rol blijven spelen. Ach... minder is een kleinere bescheidener rol wel eens goed ;)
theobril @HKS-Skyline15 januari 2025 18:44
Je hebt wat mij betreft helemaal gelijk, en het is heer raar dat je status 0 krijgt, terwijl je reactie wel relevant is. Heel bijzonder, dat wegmodden van niet eens onware, maar onwelgevallige meningen hier zo enthousiast gedaan wordt. Door mensen die volgens zichzelf weten wat goed is voor anderen, en geen enkele moeite hebben om dingen voor anderen te verbieden. Dat hele concept vrijheid, dat blijkt steeds minder gangbaar. Wij weten wat goed en slecht voor u is, en zullen niet acepteren dat u er een andere mening op na houdt. En als u het nog niet door heeft: wij zijn de good guys /S
Loft @theobril15 januari 2025 21:32
Vrijheid is een zeer groot goed. En juist dat moeten we verdedigen. echter.. Met vrijheid komt verantwoordelijkheid, en juist dat neemt tiktok niet. Sterker nog.. het maakt er misbruik van.
deboerpp @Loft16 januari 2025 16:25
Wat een onzinnige statement die elke verantwoordelijkheid bij het individu wegneem. Je bent zelf verantwoordelijk voor de content die je ziet. Ik heb zelf al geexpirementeerd met het algoritme , en het werkt vrij snel, al blijf ik af en toe nog steeds 'snollen' voorbij zien komen, en dan is het zaak om zo snel mogelijk door te scrollen, dan blijven ze weer minstens een week weg. En net zoals met de Roemeense verkiezingen 'schandaal' , er zou Russische inmenging zijn geweest op Tiktok ? Wat? Staan de Russen achter iemand met een pistool in het stemhokje ? Nee ? Nou dan. Wat een hele verbetering zou kunnen zijn voor de hele wereld : een nieuw verplicht vak op school genaamd 'zelfreflectie'' .Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes en gevoel.
Loft @deboerpp16 januari 2025 17:53
Ja, dat laatste ben ik helemaal met je eens.!
Ik ben een super groot voorstander van vrijheid, vrijheid van meningsuiting. Maar ook: Als er ergens misbruikt gemaakt wordt dat niet alleen maar met praten, uitstellen, ultimatum stellen en het nog eens proberen. Straffen is soms gewoon beter. In geval tiktok, (en andere partijen) niet lager praten, aanpakken
William_H @deboerpp16 januari 2025 18:03
In jou redenering zou reclame niet werken. Misschien ben jij er niet gevoelig voor, ik ook niet helemaal. Maar de meeste mensen wel. Een TikTok, of een product van Meta etc. zijn net reclameblokken. Rusland, maar ook China weten heel goed hoe dat soort platformen werken en maken er gebruik van. Of misbruik, hangt af van wie je het vraagt.

Dus beweren dat mensen niet beïnvloed kunnen worden door dingen die ze zien, zoals via een TikTok, is naïef.
drdelta @theobril15 januari 2025 19:45
Dat komt omdat het bewust ietsjes lager waarderen van comments vrijwel geen impact heeft op de mogelijkheid te modereren. Enkele hoge plusjes wegen “meer” dan ontzettend veel plus ééntjes. Maar goed, dat is het systeem waar we hier mee moeten werken.
Verwijderd @HKS-Skyline15 januari 2025 17:30
Gelukkig zijn er wel genoeg gegronde redenen (beïnvloeding van verkiezingen, desinformatie, kapotmaken van de jeugd) en is het niet te omzeilen zoals een alcohol- of sigarettenverbod.
Z80 @Verwijderd15 januari 2025 21:08
Over welke app heb je het nu? Je noemt exact alle punten van de "sociale media" op.
Kies er 1 uit om te blokkeren, en je zou ze allemaal moeten blokkeren volgend die regels.
Maar ja. Dat gaat niet gebeuren.
Megalodon86 @HKS-Skyline15 januari 2025 17:27
In welk land woon jij dan?
smiba @Loft15 januari 2025 18:29
Je schreeuwt over allemaal commotie, maar TikTok houd zich gewoon aan Europese wetgevingen hoor. Je data word ook gewoon in Europa opgeslagen.

Ik denk dat je onderschat hoe veel gebruikers TikTok heeft, ik ken bijna niemand van mijn leeftijd die het niet gebruikt. Dat er hier en daar wat akkevietjes ontstaan is denk ik iets wat gebeurt ongeacht het platform. Ik denk dat je soortgelijk commentaar vast ook nog wel in de tijd van Hyves had.

Naar mijn idee is de voornaamste reden waarom Amerika geen fan is van TikTok, is omdat het juist de bevolking nieuws voorschotelt dat de overheid niet kan controleren. Zo kan je op TikTok best wel kritische videos vinden over de oorlog met Israel, iets wat niet in lijn is met wat de overheid daar wil.

[Reactie gewijzigd door smiba op 15 januari 2025 18:31]

Bender @smiba15 januari 2025 19:52
De europese wetgeving stelt ook dat nepinformatie tegengegaan moet worden, daar doet TikTok vrijwel niks aan.

Ik ben actief TikTok gebruiker, maar de hoeveelheid nepnieuws en bots op TikTok is bizar groot.
Kevinp @Bender15 januari 2025 21:22
De hoeveelheid politiek positief nieuws op andere platformen is ook bizar groot.

Vooral omtrent Isreal is de US social media erg pro isreal. Waar tiktok veel meer pro Gaza is.

Zonder oordeel te geven welke beter is is het wel duidelijk dat met beide iets mis is.
Bender @Kevinp15 januari 2025 22:41
Dat TikTok veel pro gaza is vraag ik me dus af, want ik zie juist daar bizar veel bots die pro Gaza zijn.
(en dan heb ik het over de opzichte bots, want uiteraard zitten er ook echte mensen tussen maar die zijn zo beperkt ten opzichte van de bots..)

Welke je vast ook wel van Pro Israel hebt, maar die lijken niet op mijn timeline te komen.
Raphaelo @Bender16 januari 2025 09:04
Staat het op TikTok erbij wie wel of geen bot is?
Bender @Raphaelo16 januari 2025 09:55
Nee.
Maar op basis van de content, profielfoto en veelal dezelfde tekst maakt dit overduidelijk.
Beetje als de mensenlijke foto's door AI van 5 jaar geleden, je gaat patronen er in herkennen.
Loft @smiba15 januari 2025 20:18
Ik schreeuw niet ;)

Hoeveel gebruikers tiktok heeft is geen maatgeving of het zich aan de wet houdt.
Hoeveel mensen jij kent in jouw omgeving die tikTok gebruiken, is geen maatgeving of tiktok zich aan de wet houdt.

Het enige dat ik zeg, harder aanpakken als tiktok zich niet aan de wet houdt. Data misbruik, misinformatie amper tegen gaan en data lokatie is niet op orde. Dat je data in EU opslaat, is geen geen belofte dat het niet ergens anders ook staat. EU is naief, straag en soft.

Je haalt er allerlei andere zaken bij die ik niet genoemd hebt. Best leuk, maar in VS heeft de rechter al beslist dat het niet okay is wat TikTik doet (en ze hadden maanden de tijd om het op te lossen) en Trump wil tiktok juist toch toestaan omdat het hem geholpen zou hebben.
PRR @Loft15 januari 2025 17:28
Censuur op alles! Behalve de juiste meningen!
vlaaing peerd @PRR16 januari 2025 11:15
Je commentaar is een mooi voorbeeld dat het niet hoeft. We kunnen onwelgevallige meningen via een tweakers.net button onzichtbaar maken en zo de heersende mening laten prevaleren.

Censuur is niet nodig bij sterk sociaal conformisme, kom je er toch door dan kunnen we je framen, een appél op de meerderheid doen, of je anderswijs terug in je hokje stoppen (niet persoonlijk aan je gericht overigens).
Luchtbakker @Loft15 januari 2025 19:20
Je kan verbieden wat je wilt. Zonder effectieve handhaving heeft zo'n verbod 0 zin.
Roel1966 15 januari 2025 19:06
Even onafhankelijk ervan dat Tiktok in handen is van een Chinees bedrijf vind ik dat die hele social media eens flink aangepakt moet worden. Heb eigenlijk ook nooit het nut van al die korte filmpjes begrepen en kijk er dan ook zo goed als nooit naar. Kan mij er alleen maar om ergeren dat b.v. ook Youtube dan met die shorts is begonnen en je dat dan ook zo opgedrongen word.
Bender @Roel196615 januari 2025 19:54
Maar dat jij het nut niet ziet, wil toch niet zeggen dat er geen nut is?
Ik denk dat veel mensen Tweakers ook nutteloos vinden, want ze snappen er niks van. Wil niet zeggen dat we dat moeten verbieden.

TikTok bied ook brede inzichten aan nieuws van verschillende inzichten, juist ideaal als je een breed beeld wil hebben van situatie.
Wil zeker niet zeggen dat het heilig is met misinformatie, maar om het nou te verbieden ipv het probleem aan te pakken...
Sandwalker @Bender16 januari 2025 09:13
De indicaties dat kinderen worden geschaad door die korte filmpjes (overprikkeld,
korte concentratieboog) en dat de inhoud niet direct bijdraagt aan de ontwikkeling is denk ik een goede reden om eens de stofkam te halen door wat aan kinderen getoond mag worden.
Ik denk dat de “Berokken geen schade” voor dit soort vermaak op moet gaan dus zodra er voldoende indicaties zijn dat het slecht is voor de doelgroep is wat mij betreft verbieden een reeele optie..
Bender @Sandwalker16 januari 2025 09:58
Met kinderen heb je een argument, maar gaan we nu iets verbieden voor volwassenen omdat het voor kinderen slecht is?
Dat lijkt me niet de bedoeling,
banggun @Bender16 januari 2025 09:56
En het probleem en verschil hierbij met bijvoorbeeld een tweakers is dat de content die er wordt geplaatst een redactie is vs een algoritme waarvan niemand precies weet hoe deze nu precies werkt of het hoe dan ook dus erg makkelijk is om je te verschuilen achter het algoritme wat het achterliggende probleem is van de content.

Logischerwijs is het dan ook weer zo dat geen enkel platform zijn algoritme compleet wilt blootstellen dit is echter het "geheime" ingredient die elk platforrm uniek maakt. Dit is al jarenlang het probleem met alle social media en zoals al vaker genoemd zijn deze ontwikkeld om de gebruiker te prikkelen danwel dus content te leveren die jij interessant vind ipv juist andere invalshoeken. Als entertainment wellicht niks mis mee maar als platform voor serieuze informatie danwel nieuwsverspreiding een zeer problematisch en slecht platform daar er nauwelijks mogelijkheid is om iemand op de content aan te spreken met een oneindig scala aan influencers en een systeem waarvan niemand precies weet hoe alle content wordt verdeeld.

Dat mensen TikTok leuk en makkelijk vinden is logisch en begrijpelijk immers is het ontwikkeld om jou een fijne ervaring te geven. Nieuws of informatie echter moet niet worden geleverd op basis van dit soort algoritmes. Op het moment dat jij een filmpje over armoede in land x,y,z wegswiped leert TikTok hiervan en zal het ook steeds minder soortgelijke content zien ergo het past zich aan je eigen bubbel die veel mensen onbewust creeeren.

[Reactie gewijzigd door banggun op 16 januari 2025 09:59]

Bender @banggun16 januari 2025 10:06
De nieuwsberichten ja, maar niet de topics en de reacties op deze topics en het nieuws.
Ik zie ook hier gebruikers voorbij komen die naar echt dubieuze websites linken als het gaat om informatie.

Maar volgens mij is het doel dus om bedrijven te dwingen wat te doen aan nepinformatie, en moet niet het doel zijn om media te gaan verbieden want dan hebben we een veel groter probleem.
banggun @Bender16 januari 2025 11:20
Of verbannen de juiste oplossing is weet ik ook niet zeker. Sterker nog TikTok is nog nauwelijks verboden en nu staat Xiaohongshu (een ander chinees social media) al als #1 in de Apple App Store op dit moment. Wat dat betreft is China niet bepaald subtiel in het niet laten blijken dat ze maar al te graag meedoen in het sociaal media feest. Anderzijds zou ik TikTok totaal niet missen en elk social media platform minder is wat mij betreft een stap in de goede richting.

Ik denk dat alle social media zijn oorspronkelijke doel ver voorbij is waar het ooit allemaal begon met iedereen een stem te geven en mensen met elkaar te verbinden. Je zou bijna kunnen stellen dat social media inmiddels een grotere rol heeft mensen tegen elkaar te laten vechten dan verbinden. Daarnaast speelt het nu een veel te grote rol in verspreiding met (mis)informatie nieuws etc. Vooropgesteld dat dat alle social media tot zover commerciële doelen heeft of in het geval van de Chinese alternatieven zelfs afhankelijk kan zijn van de overheid kan de agenda behoorlijk gekleurd zijn. Ondertussen kunnen deze bedrijven altijd maar pretenderen het gewoon een "onschuldig" algoritme is die bepaalde content wellicht nooit toont en andere content juist prominent naar voren brengt. Om nepinformatie tegen te gaan is denk ik de eerste stap om deze content te verbannen op platformen waarvan op zijn minst publiek inzichtelijk is hoe het algoritme werkt, danwel dergelijke content hier helemaal van weg te sturen.

Daarnaast vind ik comments onder tweakers artikels wel heel wat anders dan verspreiding van media zoals dat gaat op TikTok immers je mag ervanuitgaan dat de comments in veel gevallen gewoon de mening van individuen zijn daarmee is er een duidelijke lijn tussen de mening van "professionals" en het gewone volk.
Roel1966 @Bender15 januari 2025 19:56
TikTok bied ook brede inzichten aan nieuws van verschillende inzichten, juist ideaal als je een breed beeld wil hebben van situatie.
Vraag me werkelijk af hoe je binnen 1 kort filmpje dan een breed inzicht kan krijgen van iets, maar daarvoor word Tiktok ook in hoofdzaak niet voor gebruikt.
Bender @Roel196615 januari 2025 20:23
Daarom volg je mensen, je krijgt niet 1 kort filmpje te zien.
Je krijgt heel veel korte filmpjes met heel veel invalshoeken te zien.

En dan soms zijn er langere (3 minuten+) met verdieping over onderwerpen, zonder dat daar een corporate aan te pas heeft hoeven komen.

Je moet alleen in staat zijn om te kunnen filteren welke informatie geloofwaardig is, maar je hebt zoveel invalshoeken dat het makkelijker wordt om te bepalen wat aannemelijk is.
Blaat Moderator Harde Waren @Bender16 januari 2025 07:34
Twijfelachtig. Het hele algoritme achter tiktok staat erom bekend dat het juist affirmerend werkt, omdat een mens geneigd is langer te kijken naar filmpjes die stroken met hun gedachten.

Zelfs als het puur om entertainment gaat is tiktok een twijfelachtig platform. Dankzij tiktok lijkt een halve generatie een dopamineverslaving te hebben.

Ik zie eerlijk gezegd meer kwaad dan goed in tiktok.
Bender @Blaat16 januari 2025 09:57
De tunnel waar je naar verwijst zie je ook op YouTube, terwijl dat voorheen juist als alternatief geboden wordt.
Ja het klopt natuurlijk dat je meer content te zien krijgt welke aansluit bij je kijkgedrag, logisch ook want waarom zou ik make-up tutorials willen zien.

Iedere vorm van media kan kwaad, als je niet in staat bent om te kunnen onderschijden wat geloofwaardig is.
Of het nu TikTok, YouTube, Lineaire TV of Tweakers is.
Roel1966 @Bender15 januari 2025 21:15
Niet mijn ding in elk geval, ik verheug mij veel meer op Youtube video's die b.v. 2 uur lang zijn, heerlijk, gewoon veel gedetaileerder.
Bender @Roel196615 januari 2025 22:40
Ik vind 2 uur veel te langdradig, youtube videos van 20 minuten doen het erg goed omdat het just to the point is.

Echter bij nieuws zit je helemaal niet te wachten op 20 minuten over hetzelfde onderwerp, want er is niet 20 minuten wat nieuws te melden zonder te gaan herhalen.
De aardbezig in LA is een mooi voorbeeld, een aantal keer per dag 30 seconde levert veel interessanter luister/kijk plezier en informatie op dan een aantal keer 20 minuten want dat zal voornamelijk herhaling zijn.
(waarbij je prima een keer in de week een uur aan informatie met diepgang kan hebben).
Roel1966 @Bender15 januari 2025 22:53
Ik vind 2 uur veel te langdradig,
Ligt natuurlijk aan het onderwerp maar ik doel dan dus vooral op b.v. auto kanalen. Gewoon lekker kijken naar hoe iemand dan aan het sleutelen is en dan dingen verteld wat hij doet.
Echter bij nieuws zit je helemaal niet te wachten op 20 minuten over hetzelfde onderwerp, want er is niet 20 minuten wat nieuws te melden zonder te gaan herhalen.
Dat is weer heel iets anders maar daarvoor heb ik b.v. Tiktok echt niet nodig. Ik luister nog gewoon naar de radio en je daar wel elk uur het laatste nieuws hoort.
De aardbezig in LA is een mooi voorbeeld, een aantal keer per dag 30 seconde levert veel interessanter luister/kijk plezier en informatie op dan een aantal keer 20 minuten
Ligt eraan, ik vind dan b.v. uitleg en achtergronden veel interessanter en hoef niet persé dan de hele tijd live beelden te zien.
Bender @Roel196615 januari 2025 23:48
Dat is weer heel iets anders maar daarvoor heb ik b.v. Tiktok echt niet nodig. Ik luister nog gewoon naar de radio en je daar wel elk uur het laatste nieuws hoort.
Maar dat nieuws is juist heel eenzijdig en beperkt, daarvoor gebruik ik dus social media
Roel1966 @Bender16 januari 2025 16:21
Nou ik luister altijd naar de Duitse radio die niet commercieel is dus neutraal.
Bender @Roel196617 januari 2025 10:29
De NOS is ook niet commercieel, dat wil niet zeggen dat het neutraal is.
Geld ook voor de Duitse radio.
Roel1966 @Bender17 januari 2025 19:24
De Duitse radio zit anders in elkaar dan hier in NL en je hier dus alleen dan de NOS hebt die niet commercieel is. Daarentegen heb je in Duitsland b.v. NDR, WDR, SWR etc.. dus elke deelstaat heeft zijn eigen niet commerciele radio. Hele andere opzet dus waardoor je wel een neutraler nieuws kan vormen dan dat je maar 1 nieuwsstation heb zoals NOS.
Bender @Roel196617 januari 2025 20:09
In Nederland heeft iedere provincie ook een eigen omroep, dat maakt ze niet neutraal.

De gedachtegang dat een Omroep neutraal is omdat het niet commercieel is is fout.
Publieke omroepen hebben maar 1 klant en dat is de overheid, wie betaald bepaald.

Een omroep zal niet zo snel iets zeggen over de wens dat er minder ambtenaren moeten zijn en minder subsidies.. de omroepen zijn ambtenaren en worden betaald door subsidies. En niemand gaat zichzelf in de voet schieten.
vanthome @Roel196616 januari 2025 09:55
Dan heb je denk ik nooit TikTok gebruikt? Langste filmpje is volgens mij een uur. Er zijn heel veel verschillende accounts die allemaal andere content plaatsen, net als YouTube.
MrFax @Bender16 januari 2025 05:06
TikTok bied ook brede inzichten aan nieuws van verschillende inzichten, juist ideaal als je een breed beeld wil hebben van situatie.
Zodra jij een filmpje liked van iets, dan krijg je vaak alleen nog maar content te zien vanuit 1 perspectief, en dat is het probleem met algoritmes.
Bender @MrFax16 januari 2025 09:58
Dat is absoluut niet het geval.
Je krijgt inderdaad meer content te zien over dat onderwerp, maar niet dezelfde invalshoek.

Als jij Pro Oekraine content gaat volgen, krijg je het onderwerp oorlog met rusland zeker meer te zien. En daarbij dus ook Pro Russische content.
Sebastian1313 @Roel196616 januari 2025 06:01
Is wel een aardige communistische gedachten om iets te verbieden omdat het u niet aanstaat. Ik denk dat u in het verkeerde land opereert op dit moment.
idls 15 januari 2025 17:39
Ik ben de "manipulatie" verhalen ondertussen wel beu... Traditionele media laten ook een gekleurd verhaal zien en "blokkeren" ook heel wat politici... Mensen moeten wel meer bewust worden van het feit dat je continue gemanipuleerd wordt en dat je zelf opzoekwerk moet doen op verschillende bronnen om tot een genuanceerd beeld te komen.

Maar dat het establishment continue bepaald wat misinformatie is vind ik te ver gaan, want die vinden tegenstrijdige opinies al snel "misinformatie".

Ik zie het ook hier op tweakers, een -1 wordt al snel gegeven als je niet eens bent met de mening van een ander, wat helemaal niet de bedoeling is.
n4m3l355 @idls15 januari 2025 23:52
Er is een wezenlijk verschil tussen binnenlandse media dat misschien gekleurd is, of buitenlandse media dat moedwillig de souvereiniteit van andere landen aantast. Specifiek TikTok weten we dat Chinese overheids medewerkers meekijken, dat anti westerse propaganda wordt gestuwd, dat pro-chinese postings blijven bestaan en soms zelfs verkiezingen worden beïnvloed, dat moeten we toch nergens willen.

Overigens hoe het binnen Nederland eraan toe gaat is helemaal niet relevant, dit gaat over TikTok.
MPIU8686 @idls15 januari 2025 18:31
Ik ben de "manipulatie" verhalen ondertussen wel beu... Traditionele media laten ook een gekleurd verhaal zien en "blokkeren" ook heel wat politici... Mensen moeten wel meer bewust worden van het feit dat je continue gemanipuleerd wordt en dat je zelf opzoekwerk moet doen op verschillende bronnen om tot een genuanceerd beeld te komen.

Maar dat het establishment continue bepaald wat misinformatie is vind ik te ver gaan, want die vinden tegenstrijdige opinies al snel "misinformatie".

Ik zie het ook hier op tweakers, een -1 wordt al snel gegeven als je niet eens bent met de mening van een ander, wat helemaal niet de bedoeling is.
Inderdaad, zeker als het pro-democratisch is binnen de USA is de media (hier in Vlaanderen toch) er als eerst bij deze te steunen .. zelfe met de oorlog in Oekraïne zie je ook telkens eenzijdige verslaggeving, wordt vermeld dan ook eens hoe die oorlog begonnen is. Bepaalde politici die het niet zo nauw nemen met de regels en wat geld wegsteken worden ineens niet meer genoemd of zo min mogelijk, zelfde met bepaalde daderprofielen. Ook vergroten zij van bepaalde poitici altijd een bepaalde uitspraak waarvan zij het onderliggende geheel helemaal niet vermelden .. dit doen zij meestal bij politici van de niet traditionele partijen of bijvoorbeeld met een bepaalde republikein die over 5 dagen president wordt.

En het is net om die reden dat je bepaalde namen hier beter niet uitspreekt of bepaalde standpunten inneemt of dit wordt weggemod. Soms gebeurt zelfs nog erger zoals ik overlaatst had, niet enkel een comment werd weggemod, blijkbaar werd er naar mijn profiel gekeken op wat ik nog allemaal had gereageerd en ook die meningen terwijl ze relevant waren of informatie bijdroegen werden ook gewoon weggemod. Zelfs mijn productreviews werden aangevallen .. en dit gewoon omdat je het niet eens bent met iemand anders zijn visie of mening ? Gaat wel ver bij sommigen ..
mhaket @MPIU868616 januari 2025 12:43
Mijn ervaring is dat mensen die veel klagen over het feit dat hun posts weggemod worden, ook zeer weinig zelfreflectie hebben en ook veel moeite hebben om met kritiek om te gaan. Dat terwijl ze juist zelf heel kritisch zijn op iedereen om zich heen.
MPIU8686 @mhaket16 januari 2025 15:59
U doelt waarschijnlijk op de mensen die op mening wegmodden en niet op de gedupeerden in dit geval .. ?

Want op mening wegmodden terwijl een reactie niet tegen de regels is op tweakers of iemand anders zijn productreviews vervolgens aanvallen lijkt me niet de bedoeling te zijn.
mhaket @MPIU868617 januari 2025 08:42
Dat laatste lijkt me inderdaad niet de bedoeling. Of je reactie wel of niet terecht lage moderatie krijgt kan ik niet beoordelen. Overigens kan een reactie prima laag beoordeeld worden terwijl hij niet tegen de regels van het forum in gaat. Maar daar komt in mijn ogen zelfreflectie weer in de hoek kijken...
thibaultvdb @idls15 januari 2025 20:01
Stemmen is tyrannie met goede PR. Ik ben hier mijn comment modrechten verloren omdat mijn rating op een gemiddelde van 0.49 staat en je moet 0.5 hebben, in de tweakers.net wereld heb ik bijgevolg minder rechten dan de gemiddelde tweaker omdat ik een controversieele mening draag (voluntarist).

1 partij die aangeeft wat misinformatie is vind ik dan ook helemaal niet kunnen, het is nogal een slippery slope.

[Reactie gewijzigd door thibaultvdb op 15 januari 2025 20:03]

banggun @idls16 januari 2025 10:13
Ja hebt daar wel gelijk in. Anderzijds hoe veel mensen gaan dagelijks de straat op een vragen complete vreemdelingen om hun mening of informatie te geven over een bepaald onderwerp.

Deze platformen zijn ontwikkeld om iedereen een stem te geven ongeacht of deze "influencers/content creators" daadwerkelijk zijn opgeleid of daadwerkelijk professionals zijn op dit gebied. Sterker nog veelal kun je enorm geld verdienen op TikTok als jij een populair persoon bent om een bepaald bericht te verpreiden zelfs al weet je van het gevraagde onderwerp helemaal niks af. En hier zit een enorm probleem mensen met een groot publiek zijn makkelijk te manipuleren en over te halen om bepaalde content te delen.Je gaat er maar vanuit dat de persoon die jij volgt daadwerkelijk goede intenties heeft en niet gewoon simpeweg geld willen verdienen (wat uiteraard het grootste aandeel is op social media). Dit gaat van onschuldige advertenties tot politiek gemotiveerde berichten.

Nu kun je zeggen ja dat geld voor de pers/media net zo. Echter is het wel zo dat misinformatie makkelijker is tegen te gaan wanneer je een beperkt aantal content verspreiders hebt ipv dat iedereen ineens in hetzelfde speelveld zit. Hiermee krijg je dus de gigantische chaos en dus ook de basis voor zeer makkelijke verspreiding van misinformatie.
Katanatje 15 januari 2025 17:20
Hypothetisch: stel in België of Nederland komt een nieuw bedrijf BeNeTok die super populair wordt. En dan zou een niet-Eu-gezind land kandidaten pushen via BeNeTok. Dan heb je toch hetzelfde probleem? Je pusht gewoon via de platformen die op dat moment populair zijn, ongeacht of dat platform van Eu/US/CN/... komt?
Bender @Katanatje15 januari 2025 17:22
Binnen de EU zou het bedrijf achter de app gedwongen worden om misinformatie tegen te gaan. Iets wat bij TikTok totaal niet speelt (wat ook zichtbaar is aan de content helaas).
pvcholten @Katanatje15 januari 2025 17:24
En platform heeft enorm veel invloed op wat de gebruiker te zien krijgt.

Zie bijvoorbeeld X: als je daar een tweet met het woord 'bluesky' post, krijgen veel minder mensen het te zien. Elon Musk komt juist vaker bovenaan te staan.
Verwijderd @Katanatje15 januari 2025 19:26
BeNeTokkies
Tintel
@Katanatje15 januari 2025 17:42
En dan zou een niet-Eu-gezind land kandidaten pushen via BeNeTok.
Maar hoe zou dat land dan druk kunnen uitoefenen op BeNeTok? Omkoping is het enige en dat geeft vrijwel altijd mooie sporen...

En vervolgens bij het uitlekken van deze ongewenste activiteiten kan gewoon dat (lokale) bedrijf worden aangeklaagd.
drakiesoft @Katanatje15 januari 2025 18:38
Benetok? We hadden gewoon hyves, maar dat is de nek omgedraaid door TMG
computerjunky 15 januari 2025 17:42
Please Europa ook! En Instagram en Facebook shorts en Youtube shorts ook. De wereld zal er beter van worden.
Bender @computerjunky15 januari 2025 18:23
Waarom Europa ook?
En waarom zou de wereld er beter van worden?
computerjunky @Bender15 januari 2025 19:26
Als je kijkt naar de aandacht span van kinderen en jong volwassenen en de hoeveelheid misinformatie op deze platformen te zien is dan zijn er genoeg redenen te noemen waarom we dit als samenleving niet zouden moeten willen.
Het heeft niets goeds gebracht.

Het heeft balken potentie en jad het bij informatief feitelijk en humor gebleven had het geen probleem geweest maar het wordt overduidelijk voor voor de samenleving schadelijke onzin gebruikt.
Bender @computerjunky15 januari 2025 19:49
Als het probleem misinformatie is, is het toch geen serieuze oplossing om media dan maar volledig te verbieden?
Volgens mij is dus platformen dwingen tot het managen van misinformatie de oplossing.

En hoe zo brengt het niks goeds?
Ik en vele andere gebruiken social media als bron van informatie van over de hele wereld, zoals jij Tweakers waarschijnlijk ook gebruikt voor technieuws.
Chrono Trigger @Bender15 januari 2025 23:43
Het probleem daarmee is dat er een trechter beweging komt van gebruikers naar de populairste platformen. Die zijn niet altijd het meest waarheidsgetrouw en houden ervan te polariseren. Dat creëert immers traffic -> omzet. De andere partijen krimpen en sterven uit en bovendien betaalt de hoogste bieder wat het narratief is. Dat heeft vervelende effecten omdat social media zo effectief is daar bewegend beeld psychologisch gezien moeilijk te negeren is. Garantie op aandacht is er dus, en met genoeg tijd kan je met die aandacht ook de waardes schapen van je kijkpopulatie. Daar ligt de nadruk nu enorm op excessieve consumptie (uit China o.a.)

Ik ben het eens met computerjunky. De maatschappelijke impact is groot. Groter dan alcohol en tabak bij elkaar en de schaal ervan merken we als we problemen beginnen te ontdekken bij de komende generaties die we nu nog niet zien. Dat is een enorm risico wat te weinig aandacht krijgt.

[Reactie gewijzigd door Chrono Trigger op 15 januari 2025 23:46]

bursche 15 januari 2025 17:28
Wat een zegen zou dat zijn voor de VS! Hopelijk doen ze het ook in de EU
JWL92 @bursche15 januari 2025 17:35
Als we dan Facebook en X ook verbieden.
bursche @JWL9215 januari 2025 21:38
Gaarne
Chrono Trigger @bursche15 januari 2025 23:47
Liever vandaag dan morgen wat mij betreft
mOrPhie 15 januari 2025 17:33
Tja, verbieden. Zet je maar schrap voor chinese social media apps Whack-A-Mole, want het volgende alternatief staat zo klaar. Ik denk dat we beter na kunnen denken over het verdienmodel van dergelijke apps en dat we als gebruiker van de netwerken weer zelf de klant moeten worden, in plaats van onderdeel van het product. Reclame zal altijd een goed verdienmodel blijven, maar als de systemen voor gepersonaliseerde advertenties misbruikt kunnen worden voor politieke doelen, dan moet je dergelijke systemen verbieden, niet de apps die ze inzetten.
JWL92 @mOrPhie15 januari 2025 17:35
want het volgende alternatief staat zo al klaar.
zie bericht van @Rob Voets
Tintel
@mOrPhie15 januari 2025 17:46
Ach ja - hoe meer alternatieven hoe beter de versnippering.

En het verdienmodel leidt daar ook enorm onder en dat is goed; want dankzij dat verdienmodel zijn die apps zou enorm slecht voor de gebruiker. Adverteerders willen gezien worden en om die blij te houden / erbij te krijgen, wordt zo enorm hard gewerkt aan het verslavende effect.

In feite is social media niet eens evil - het optimaliseert de winst [wel ten koste van alle ethische, maatschappelijke en morele bezwaren]. Dus misschien toch wel beetje kwaadaardig.
Rob Voets 15 januari 2025 17:26
Op naar Xiaohongshu.

https://www.vrt.be/vrtnws...verbod-duwt-amerikanen-r/
bones 15 januari 2025 17:36
Mooie eerste stap voor een betere wereld. Nu nog blokkade in de EU en ook een wereldwijde OF ban.
eazyq 15 januari 2025 17:39
USA is toch massaal aan het overstappen naar rednote wat ook Chinees is.

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