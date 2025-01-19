ByteDance haalt TikTok offline in VS na ingang verbod

ByteDance heeft TikTok offline gehaald in de VS. Amerikaanse gebruikers krijgen bij het opstarten een pop-up te zien met informatie over het verbod. Daarin geeft het bedrijf ook aan dat de aankomende president Trump zal werken aan een oplossing om TikTok weer beschikbaar te maken.

"In de VS is een wet in werking getreden waardoor TikTok wordt verboden. Dat houdt helaas in dat je TikTok niet langer kunt gebruiken", staat er in het bericht dat Amerikaanse gebruikers sinds zaterdagavond te zien krijgen als ze de app openen. De app is ook door Google en Apple uit de Amerikaanse Play Store en Apple Store gehaald en de webversie van TikTok is eveneens niet meer toegankelijk.

ByteDance gaf eerder al aan dat het de app volledig zou blokkeren als de regering-Biden niet voor 19 januari met een oplossing zou komen. Die regering deed dat dreigement zaterdag af als een 'stunt'. TikTok hoeft volgens de wet niet op zwart te gaan in de VS; wel mogen appwinkels het platform niet meer aanbieden. Een functionaris van het Witte Huis gaf bovendien al aan dat de handhaving van de wet in handen van de regering-Trump ligt, waardoor er 'geen reden' zou zijn dat welk bedrijf dan ook zondag al actie onderneemt. Volgens TikTok bood die verklaring echter 'niet voldoende duidelijkheid en zekerheid' aan dienstverleners, die hoge boetes riskeren als ze zich niet aan de wet houden.

TikTok-verbod

Trump wil TikTok-wet 'waarschijnlijk' uitstellen

In het bericht laat ByteDance wel weten dat 'president Trump heeft aangegeven dat hij met ons wil werken aan een oplossing om TikTok weer beschikbaar te maken zodra hij aantreedt'. Ook in een interne memo die The Verge heeft ingezien, laat het moederbedrijf weten te verwachten dat de app na de inauguratie van Trump op 20 januari, snel weer online kan.

Hoewel Trump in zijn eerste termijn nog voor een TikTok-verbod was, gaf hij tijdens zijn afgelopen campagneperiode juist aan het platform te willen redden. Eerst probeerde hij het Hooggerechtshof te overtuigen de ban uit te stellen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Afgelopen week zei de aanstaande president dat hij de invoering van de wet 'waarschijnlijk' met 90 dagen wil gaan uitstellen. Daarvoor zou hij naar verluidt maandag al een bevel willen uitvaardigen.

Wet die zorgde voor TikTok-verbod ging vorig jaar in

Het verbod van TikTok is het gevolg van een wet die vorig jaar van kracht werd. Volgens die wet mogen populaire apps die door een 'buitenlandse tegenstander' worden beheerd, niet langer in de VS worden aangeboden. De Amerikaanse wetgevers vrezen dat het Chinese moederbedrijf van TikTok gegevens van gebruikers deelt met de Chinese overheid. Ook zeggen politici bewijs te hebben dat TikTok zijn algoritmes aanpast om de publieke opinie en verkiezingen te beïnvloeden.

TikTok moest volgens die wet voor 19 januari zijn Amerikaanse activiteiten verkopen aan een partij uit de VS. Gebeurt dat niet, dan mogen appwinkels het socialemediaplatform niet meer aanbieden. Apple en Google riskeren een boete van 5000 dollar voor iedere gebruiker die na ingang van het verbod de app via hun winkels downloadt. Overigens is TikTok niet de enige app die door deze wet verboden is. Ook onder andere de TikTok-videobewerkingstool CapCut, socialmedia-app Lemon8 en verzamelkaartspel Marvel Snap, allemaal eveneens van ByteDance, zijn nu geblokkeerd in de VS.

Perplexity AI zou willen fuseren met Amerikaanse TikTok-tak

ByteDance heeft de afgelopen maanden vooral geprobeerd om het verbod aan te vechten, tot het Hooggerechtshof aan toe, maar de wet en deadline werden in stand gehouden. In een verkoop van zijn Amerikaanse activiteiten heeft het moederbedrijf nog weinig interesse getoond. Wel hebben verschillende gegadigden zich gemeld.

Zaterdag zou Perplexity AI bijvoorbeeld een bod hebben gedaan voor een fusie met TikTok U.S. Een anonieme bron heeft aan CNBC laten weten dat daar een apart bedrijf uit zou moeten ontstaan, waarbij de 'meeste investeerders' hun aandelen kunnen behouden en Perplexity 'meer video's' tot zijn beschikking krijgt. De bron verwacht dat deze deal een grote kans van slagen heeft, omdat het niet gaat om een verkoop.

Daarnaast hebben verschillende Amerikaanse miljardairs, waaronder Shark Tank-investeerder Kevin O’Leary, eerder deze maand een gezamenlijk voorstel ingediend voor de koop van TikToks Amerikaanse activa. Ook kwam er onlangs een gerucht naar buiten dat Elon Musk gesprekken heeft gevoerd over een mogelijke overname, maar ByteDance deed dat bericht af als 'fictie'.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 19-01-2025 10:15
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19-01-2025 • 10:15

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19 jan 2025

TikTok op zwart in VS

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Fermion 19 januari 2025 11:57
Volgens die wet mogen populaire apps die door een 'buitenlandse tegenstander' worden beheerd, niet langer in de VS worden aangeboden.
De Verenigde Staten presenteren zichzelf als het toonbeeld van vrijheid en democratie. Maar met de ban op TikTok laten ze zien dat ze niet schromen om informatie en technologie te censureren als het hen uitkomt.

De officiële reden? Nationale veiligheid. De werkelijke reden? Geld en geopolitieke belangen. TikTok zou te veel data verzamelen, maar waarom blijven apps als Temu, AliExpress en Banggood, die net zo goed bergen aan gebruikersdata opslaan, gewoon beschikbaar? Waarom blijft Facebook, dat in het verleden meerdere privacyschandalen kende, onaangetast?

Dit gaat niet over privacy, maar over macht. De VS willen Chinese technologiebedrijven weren om hun eigen economische belangen te beschermen. En wat nog erger is: wij in Europa nemen deze redenering kritiekloos over. Straks zijn wij het volgende doelwit van dit soort economische oorlogsvoering.

Door dit soort bans verliest het Westen geloofwaardigheid als kampioen van vrijheid. Want vrijheid betekent niet alleen dat je zelf kiest welke apps je gebruikt, maar ook waar je je informatie vandaan haalt.

Met het verbannen van TikTok beperken de VS bewust de toegang tot een ander perspectief, een die niet door Silicon Valley wordt gefilterd. Als we dat principe loslaten, verschillen we dan nog echt van de regimes waar we ons tegen afzetten?
koekoe @Fermion19 januari 2025 12:37
Je maakt een belangrijk punt over vrijheid en censuur, maar de TikTok-ban moet in een bredere context worden gezien.

Trump is een zakenman en heeft dit in zijn eerste termijn mogelijk deels gedaan omdat het anti-China sentiment toen erg sterk was en het gebruikt kon worden in de onderhandelingen met China. Nu is TikTok zo groot dat een aanzienlijk deel van zijn kiespubliek actief is op het platform. In een democratie betekent stemmen werven vaak people pleasing, ongeacht de bredere impact.

Toch zijn er redenen waarom dit TikTok-verbod gerechtvaardigd kan zijn:
Wederkerigheid (reciprocity) Puur vanuit zakelijke overwegingen, is het rechtvaardig dat wij hier Chinese platformen toelaten maar onze Europese apps daar geen schijn van kans hebben ? Oke, westerse bedrijven hebben daar wel fabrieken maar die moeten opgericht worden samen met een lokale partner incl IP overdracht.

Je verwijst naar Censuur in de VS, maar negeert een veel belangrijker punt: veel westerse apps zoals Facebook, Google en Twitter zijn al jarenlang verboden in China. Dit is niet vanwege privacyoverwegingen, maar vanwege de wens om strikte controle over informatie te behouden en buitenlandse invloed te beperken. China’s “Great Firewall” is daar een schoolvoorbeeld van. Indien we in Europa of de US binnenlandse bedrijven zouden censureren ben ik 100% akkoord, dat is problematisch, maar het blokkeren van bedrijven uit landen met fundamenteel andere waarden is een ander vraagstuk. Stel je bijvoorbeeld voor dat Rusland hier een TikTok-achtig platform had, dan was de hulp aan Oekraïne waarschijnlijk niet zo vanzelfsprekend. Verder denkend: Rusland heeft bovendien nauwe banden met China…

Democratische waarden en nationale veiligheid TikTok’s methoden voor dataverzameling zijn niet uniek, maar de toegang van de Chinese overheid tot deze gegevens brengt specifieke risico’s met zich mee. In China is de National Intelligence Law van kracht, die bedrijven verplicht om samen te werken met de inlichtingendiensten. De kernvraag is: hoe waarborgen we een eerlijke en veilige digitale ruimte zonder onze waarden te compromitteren? Democratische staten proberen deze balans te vinden via transparante besluitvorming en onafhankelijke rechtspraak – iets wat ontbreekt in autoritaire regimes.


Je noemt terecht dat andere Chinese apps ongestoord opereren in de VS. Dit heeft te maken met het risico dat ze vormen. Temu etc zijn e-commerceplatforms die in tegenstelling tot sociale media geen directe invloed kunnen hebben op informatieverspreiding of opinie vorming.

[Reactie gewijzigd door koekoe op 19 januari 2025 15:09]

Fermion @koekoe19 januari 2025 13:31
Je brengt interessante punten naar voren, maar ik denk dat er belangrijke nuances ontbreken.

1. Wederkerigheid en censuur
Het klopt dat China westerse apps blokkeert en dat er een ongelijk speelveld is. Maar is het de juiste reactie om als democratie dezelfde praktijken toe te passen? Als het Westen zich profileert als vrij en open, is het dan niet juist om openheid te behouden en te laten zien dat we anders handelen dan autoritaire regimes? Bovendien, als wederkerigheid een argument is, waarom zien we geen bredere sancties op Chinese technologiebedrijven zoals Huawei of Alibaba, maar juist op een app die vooral door jongeren wordt gebruikt?

2. Democratische waarden en nationale veiligheid
De National Intelligence Law in China is zorgwekkend, maar het Westen verzamelt zelf ook massaal data via NSA-programma’s zoals PRISM. Bovendien, als het risico werkelijk zo groot is, waarom wordt er geen objectief onderzoek gepresenteerd met concreet bewijs dat TikTok misbruikt wordt voor spionage? Democratische staten zouden transparant moeten zijn in hun besluitvorming, maar de TikTok-ban lijkt meer gebaseerd op geopolitieke belangen dan op harde feiten.

3. Informatieverstoring vs. e-commerce
Je stelt dat e-commerceplatforms zoals Temu minder risico vormen dan TikTok, omdat ze geen directe invloed hebben op opinievorming. Maar deze platforms verzamelen ook enorme hoeveelheden gebruikersdata en beïnvloeden consumentengedrag op ongekende schaal. Waarom wordt desinformatie als bedreiging gezien, maar economische beïnvloeding niet? Waarom is het wél oké dat westerse sociale media onze informatie sturen, maar niet als een Chinees platform dat doet?

Kortom, als de ban werkelijk draait om nationale veiligheid en democratische waarden, waarom wordt er dan geen bredere discussie gevoerd over álle buitenlandse invloeden, inclusief die van Amerikaanse en westerse techbedrijven?

Het voelt hypocriet om een platform als TikTok te verbieden terwijl andere bedrijven, met vergelijkbare dataverzamelingspraktijken, ongemoeid blijven.

Edit 2:

Ik geloof dat we in Nederland de vrijheid hebben om te zeggen wat we willen, maar tegelijkertijd moeten we als mensen sterk genoeg staan om de informatie die we ontvangen goed te kunnen destilleren en zelf te beoordelen. Het is niet de taak van de overheid om te bepalen wat wij wel of niet te zien krijgen; wij dragen de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn en te zorgen dat de informatie die we ontvangen in de juiste context wordt geplaatst. Tegelijkertijd is het een zorg dat veel mensen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, moeite hebben om informatie op de juiste waarde te schatten. In dat geval zou de overheid, in plaats van te censureren, een verantwoordelijkheid hebben om de waarheid op een transparante en toegankelijke manier te presenteren, zodat mensen beter in staat zijn weloverwogen keuzes te maken.

De ban op TikTok lijkt vooral een poging om controle over de informatiestroom en daarmee over de bevolking te behouden. Het is een reactie van de overheid die, in plaats van mensen te vertrouwen op hun eigen beoordelingsvermogen, ervoor kiest om de toegang tot bepaalde informatie te beperken. Dit wijst er volgens mij op dat de overheid er kennelijk niet in slaagt om zelf een betrouwbare, transparante en eerlijke informatievoorziening op te zetten die mensen in staat stelt om weloverwogen keuzes te maken. In plaats van censuur zou de overheid zich moeten richten op het verbeteren van haar eigen communicatie en het aanbieden van eerlijke informatie, zodat burgers zelf in staat zijn om de waarheid te onderscheiden.

[Reactie gewijzigd door Fermion op 19 januari 2025 13:58]

watabstract @Fermion19 januari 2025 16:10
"De ban op TikTok lijkt vooral een poging om controle over de informatiestroom en daarmee over de bevolking te behouden. Het is een reactie van de overheid die, in plaats van mensen te vertrouwen op hun eigen beoordelingsvermogen, ervoor kiest om de toegang tot bepaalde informatie te beperken."

Het is vooral een poging om de mis- en desinformatiestroom te beperken. Dergelijke informatie ondermijnt de vrije samenleving. Mensen staan opeens niet meer achter wetenschap en de logica in het algemeen en volgen steeds meer mensen met een verborgen agenda. Zeker als je daarin opgroeit, ben je een makkelijke prooi voor de populisten en andere 'influencers' van deze wereld. Kijk bijv maar eens naar Suriname en de steun voor (wijlen) Bouterse onder met name veel jongeren daar. Of uiteraard de VS die een inmiddels veroordeelde burger tot president hebben herkozen. Tijdens covid werden goedbedoelende artsen en wetenschappers met de dood bedreigd. Als er iets is gebleken dan is het wel dat je het beoordelingsvermogen van mensen juist níet kunt vertrouwen. Er zijn bijzonder weinig mensen in staat om bronnen gedegen af te wegen en daar correcte conclusies uit te trekken. Een dergelijke skill moet je oefenen en niet iedereen heeft daar aanleg voor. Dat is niet erg maar je kunt het ook niet negeren.

'Vroeguh' had je de standaard nieuwsbronnen (tv, kranten, tijdschriften) die dergelijke selectie al vakkundig uitvoerden en het kaf van het koren scheidden. Dat proces valt nu voor een groot deel weg met alle gevolgen van dien. Mensen verzuipen in de overdaad aan informatie. Ik vind het als iemand die op een blauwe maandag nog wat gestudeerd heeft soms al lastig om ergens kaas van te maken. Laat staan Henk en Ingrid op de hoek die in elke social media modegril worden meegesleurd. Ik zou er dus niet rouwig om zijn als de grote hap van social media aan banden wordt gelegd. Dat zou een deel van de polarisatie in de maatschappij ook meteen oplossen.
SwaggyEggs @Fermion19 januari 2025 13:59
De ban op TikTok lijkt vooral een poging om controle over de informatiestroom en daarmee over de bevolking te behouden.
En dus voor de nationale veiligheid... Je ziet China te veel door een westerse bril waarin vrijheid-blijheid, misschien ook regelgeving, het allerbelangrijkste is. Die naïviteit mag toch wel eens verleden tijd worden. De feiten tonen al aan dat TikTok illegaal verkiezingen beïnvloedt (Roemenië) en individuen bespioneert (Emily Baker-White).

Het gaat bij de TikTok ban dus niet alleen om de dataverzameling, maar ook wat ze daarmee doen en welke aansprakelijkheid ze hierin hebben (geen, want ze zijn beschermd door een totalitaire staat).
Ted_W @SwaggyEggs19 januari 2025 14:38
De vraag is heeft TikTok zelf de verkiezingen beïnvloed en individuen bespioneert of zijn het andere partijen die TikTok hebben gebruikt/misbruikt om dit te doen? Waarom is dit belangrijk? Omdat we dan alleen het symptoom bestrijden en niet de oorzaak aanpakken. Want was als al dit nu naar FB of X of wat dan ook verplaatst? Dat social media invloed heeft op mensen staat vast, genoeg voorbeelden in de reacties hier, maar waar leg je de grens? Daar is nog helemaal geen consensus over.
SwaggyEggs @Ted_W19 januari 2025 17:42
FB en X zijn niet in handen van vijandelijke entiteiten, zo simpel is het en zo is die wet ook gemaakt. Als TikTok in het bezit is van een Amerikaanse tent en er verandert niks aan de content dan al is aan de wet voldaan. Je denkt een stap verder die natuurlijk wel terecht is, maar verder niet relevant is in dit specifieke geval.

[Reactie gewijzigd door SwaggyEggs op 19 januari 2025 17:43]

Stukfruit @Ted_W20 januari 2025 04:15
Daar hoeft ook geen concensus over te zijn? Het is al duidelijk dat TikTok (en X, en Facebook) desinformatie toestaat en zelfs toejuicht (looking at you, Zuck!).

Dat maakt het een middel voor misbruik op grote schaal. De grens ligt bij feiten en die worden altijd gebaseerd op duidelijke bronnen.
Terracotta @Fermion19 januari 2025 14:18
Het gevaar zit hem in twee elementen die je negeert:
1) de chinese grondwet zegt dat chinese bedrijven met de chinese overheid moeten samenwerken als die er om vraagt. Of die samenwerking nu al bestaat of niet alsmede of zo'n bestaande samenwerken kan bewezen worden is irrelevant. Het is belangrijk vanwege punt 2:
2) onze overheden hebben inderdaad niet te kiezen wat wij te zien krijgen, maar waarom zou je die macht dan wel aan externe overheidsorganen geven? Vanwege punt 1, is het net belangrijk dat bedrijven die onder overheidstoezicht staan van landen die ons echt niet zo vriendelijk gezind zijn, te weren.

Recht op vrije meningsuiting wil zeggen dat jij als burger van een EU land niet gerechtelijk gestraft kan worden voor je mening. het geeft aan een buitenlandse mogendheid niet het recht om te kiezen welke meningen een megafoon krijgen en welke snel weggefilterd worden. Gelukkig is de EU daar nu al mee bezig om het algoritme van X te kunnen inzien (waar dezelfde problematiek geldt voor de EU als bij TikTok).

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 19 januari 2025 14:20]

n4m3l355 @Fermion19 januari 2025 14:50
1. Is lang geaccepteerd omdat China een ontwikkelings land was (en nog steeds is) maar is het onredelijk om ergens een lijn te trekken? China heeft meerdere zaken bij de WTO liggen omtrend het afsluiten van hun markt en legt de uitspraken altijd naast zich neer. Wettelijk is het niet eens houdbaar wat China doet, dus nogmaals, wanneer zeggen we genoeg is genoeg? Dit is niet alleen beperkt zoals sommige aanhalen tot social media platformen maar zo'n beetje alles wat je in China denkt te gaan doen, gaat niet gebeuren of gebeurd op ongelijke voet.

2. Hoezo is er objectief bewijs nodig wanneer we van doen hebben met een Chinees bedrijf? Ik heb toevallig ook in China een bedrijf en we hebben sinds een jaar of 3 nu een medewerker van de Partij, niet omdat ik het wil, maar men wilt toch graag zien wat ik doe met mijn 90 man. Het is ook niet eens dat we iets gevoeligs doen, de staat heeft hun vinger in de pap. Ook zijn wij verplicht om gebruikers data op specifieke servers op te slaan (van Alibaba) conform specifieke methodes zodat zij daar met hun vingers weer in de pap kunnen. Het is ook al meermaals aangetoond dat Chinese mederwerkers meekijken. Verwacht je dat je van Beijing een briefje krijgt waarin staat dat zij ons bespioneren? Maar eigenlijk hoeft dat niet eens, grote bedrijven moeten in hun memorandum delen opnemen van de Partij waar zij zich dienen te conformeren aan de wensen en eisen van de Partij.

3. Beiden zijn niet wenselijk, maar we moeten ergens beginnen. Overigens is deze wet niet specfiek voor Tiktok alleen en kan redbook een idem reactie op termijn verwachten. Tiktok is op dit moment de grootste en krijgt dan ook de meeste aandacht.

De ban van tiktok is inderdaad een poging om controle over informatiestroom te krijgen, let wel in de brede zin en specifiek omdat dit soort platforms alom bekend zijn dat zij veel content delen die specifiek erop gericht is om onze democratie omver te werpen, de maatschappij te verstoren, om mensen op te jagen. Dat de VS daar nu een eind aan maakt is op z'n minst wenselijk, strafrechtelijke zaken naar Douyin medewerkers is zeker terecht.

Wat overigens bijzonder is Douyin, Redbook, bilibili enz. heel netjes weten te functioneren binnen China en dat daar dan ook bijna nooit sprake is van content die gedeeld wordt die tegen de lokale regels ingaat. Dus waarom is het zo moeilijk om haatdragende, onzinverkopende uitlatingen in het Westen te stoppen? Het is helemaal niet zo moeilijk, immers de CEO is hoofdelijk verantwoordelijk voor wat er mis gaat binnen China, maar in het Westen zien we bedrijven als bedrijf en stellen we zelden CEO's verantwoordelijk voor misstanden.
Zarhrezz @Fermion19 januari 2025 14:58
Ik geloof dat we in Nederland de vrijheid hebben om te zeggen wat we willen, maar tegelijkertijd moeten we als mensen sterk genoeg staan om de informatie die we ontvangen goed te kunnen destilleren en zelf te beoordelen. Het is niet de taak van de overheid om te bepalen wat wij wel of niet te zien krijgen; wij dragen de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn en te zorgen dat de informatie die we ontvangen in de juiste context wordt geplaatst. Tegelijkertijd is het een zorg dat veel mensen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, moeite hebben om informatie op de juiste waarde te schatten. In dat geval zou de overheid, in plaats van te censureren, een verantwoordelijkheid hebben om de waarheid op een transparante en toegankelijke manier te presenteren, zodat mensen beter in staat zijn weloverwogen keuzes te maken.

De ban op TikTok lijkt vooral een poging om controle over de informatiestroom en daarmee over de bevolking te behouden. Het is een reactie van de overheid die, in plaats van mensen te vertrouwen op hun eigen beoordelingsvermogen, ervoor kiest om de toegang tot bepaalde informatie te beperken. Dit wijst er volgens mij op dat de overheid er kennelijk niet in slaagt om zelf een betrouwbare, transparante en eerlijke informatievoorziening op te zetten die mensen in staat stelt om weloverwogen keuzes te maken. In plaats van censuur zou de overheid zich moeten richten op het verbeteren van haar eigen communicatie en het aanbieden van eerlijke informatie, zodat burgers zelf in staat zijn om de waarheid te onderscheiden.
Ik heb het wel eens met wat je hier stelt, maar ik ben bang dat "wat de overheid zou moeten doen" geen haalbaar scenario is.

Highlight 1: Waarom hebben mensen er moeite mee om informatie op waarde te schatten?
Een belangrijke factor is beïnvloeding door bedrijven met commerciële en / of politieke belangen die de knapste koppen ruim boven overheidssalarisschalen betalen om de gebruikers op hun platform in de hun gewenste richting te duwen. De overheid kan wel genuanceerde informatie aanbieden, maar de platformen schotelen de gebruikers datgene voor dat de grootste kans heeft geaccepteerd te worden door de betreffende gebruiker.
Er is hier geen sprake van een eerlijk speelveld. De realiteit is dat de meeste burgers niet redelijkerwijs in staat zijn de informatie die zij voorgeschoteld krijgen op waarde / waarheid te schatten en dat de overheid hier niets naast / tegenover kan zetten om dat te veranderen. Althans niet zonder dezelfde mate van beïnvloeding toe te passen en dat lijkt me een erger kwaad dan een beperking van de informatievrijheid.

Highlight 2: In heel veel gevallen is er best betrouwbare informatie vanuit de overheid of onafhankelijke journalistiek beschikbaar. De overheid kan dat wel, maar het is niet wenselijk dat de overheid de burgers dwingt (alleen) naar die bronnen te gaan. De "social media" zijn er op gemaakt de gebruikers op hun platform te houden. Wederom de knapste koppen en grootste budgetten om dat te bewerkstelligen. Deze platformen hebben er geen belang bij dat hun gebruikers op een andere website even gaan fact-checken en de hele trukendoos gaat dus open om dat te voorkomen. Hoe ga je als overheid de communicatie naar de burgers doen, als die burgers door "social media" worden vastgehouden zonder een stuk dwang in die communicatie? Ook hier dus weer een dilemma; als je wil dat de burger de betrouwbare informatie te zien krijgt, moet je de grip van "social media" platformen op de burgers ongedaan maken. Beperkingen opleggen is daarvoor de enige optie.
Chrosser @Fermion19 januari 2025 15:37
Ik ben het eens met je opmerkingen, alleen zien we de afgelopen jaren dat het wantrouwen in de overheid toeneemt (terecht of onterecht laat ik even in het midden). Steeds vaker wordt objectieve informatie afgedaan als linkse lulkoek of een mening.

Een beeld dat grotendeels door social media is ontstaan afgelopen jaren. De vraag is dan ook of de overheid überhaupt in staat is om de bevolking in voldoende mate te kunnen voorlichten met de enorme macht die bedrijven als Facebook, X en ook TikTok hebben. Voor mijn gevoel verschuift de discussie langzaam van censuur naar wat vinden we ethisch eigenlijk acceptabel met z'n allen.

Wat mij betreft mogen we daar met Europa wel een betere en duidelijkere lijn over afspreken.
snaped1968 @Fermion19 januari 2025 13:53
Al die redenen die u noemt zijn wellicht waar. Maar feit is dat de mens zich nerveuzer maakt voor de vliegreis, dan de reis met de auto er naar toe. Terwijl men tijdens de vliegreis minder kans maakt om te sterven dan tijdens de reis met de auto. M.a.w. emotie is wat het verbod op tiktok drijft.
Evanesco @Fermion19 januari 2025 13:30
Dit gaat niet over privacy, maar over macht. De VS willen Chinese technologiebedrijven weren om hun eigen economische belangen te beschermen. En wat nog erger is: wij in Europa nemen deze redenering kritiekloos over. Straks zijn wij het volgende doelwit van dit soort economische oorlogsvoering.
Ik denk dat het nogal naïef is als je denkt dat dit verbod alleen om geld en macht gaat. Het is al meermaals bewezen dat social media aan alle kanten misbruikt worden om de publieke opinie te beïnvloeden. Ergens anders hier in de comments werd al benoemd dat verkiezingen, ik dacht in Georgië, opnieuw moesten vanwege bewezen externe beïnvloeding.

Misschien verschillen we daarin op sommige vlakken inderdaad niet van de regimes waartegen we ons afzetten. De vraag is of dat erg is. Want de ultieme vrijheid is dat we alles maar laten gebeuren, want dat is vrijheid? Soms is ingrijpen door onze overheid noodzakelijk als het onze democratische waarden (en daarmee onze vrijheid) bedreigt. Tenzij je een autoritair regime ala Putin of China wel ziet zitten in Nederland?

[Reactie gewijzigd door Evanesco op 19 januari 2025 13:31]

Fermion @Evanesco19 januari 2025 15:31
Wie bepaalt uiteindelijk de koers? Voor wie is de democratie? Is het voor de mensen die de rechten en vrijheden koesteren die het biedt, of is het een systeem dat wordt gemanipuleerd door degenen met de macht of het nu politiek of economisch is? De vraag is of we als samenleving bereid zijn te accepteren dat de democratie niet langer in dienst staat van de mensen, maar van andere krachten.

Maar komt het niet ook over als een zwaktebod, wanneer we onze democratische waarden steeds meer opgeven voor externe invloeden?
Evanesco @Fermion19 januari 2025 19:38
Het wordt nu wel erg filosofisch, maar laat ik het anders zeggen: de democratie en vrijheid zoals we die nu kennen vind ik het beschermen waard. En als dit betekent dat we af en toe een klein deel van die vrijheid inleveren om te voorkomen dat regimes die daar laten we zeggen "minder mee hebben" hier proberen verandering in te brengen, dan vind ik dat geen probleem. Zoals zo'n Tiktok verbod. De wereld wordt echt niet slechter zonder Tiktok.
laptopleon @Fermion19 januari 2025 15:11
Door dit soort bans verliest het Westen geloofwaardigheid als kampioen van vrijheid. Want vrijheid betekent niet alleen dat je zelf kiest welke apps je gebruikt, maar ook waar je je informatie vandaan haalt.
Doe nou niet alsof de gemiddelde tiktokker ook maar een flauw benul heeft van het algoritme waardoor hij / zij bespeeld wordt. Welke info allemaal verzameld wordt.

Kinderen laat je niet 100% doen waar ze zin in hebben 'want vrijheid'.
blackdragon @Fermion19 januari 2025 17:13
over de verenigde staten gingen het meer om geld en tiktok overkopen maar het verbieden van tiktok lost de verenigde staten niks mee op dat de chinezen moeten doen wat de amerikanen willen waarom zou je tiktok verbannen in de verenigde staten als de verenigde staten meer dan 60-70% van de bedrijven in hun bezit hebben cartoons anime strips games en het tv wat heeft het voor zin.


ik gebruik zelf geen tiktok er staan wel wat fragmenten op tiktok die leuk blijven maar om het in europa te verbieden gaat wel erg ver en zelfs met het maken filmpjes dat dan niet overal gewaardeert word.

tiktok zou gewoon moeten blijven bestaan ook al is het niks voor ons volwassenen enzovoort maar jongeren blijven het nog gebruiken


in een van de landen in azie is tiktok al verboden sinds 2020
phoenix2149 @Fermion19 januari 2025 19:43
De primaire reden dat TikTok op zwart gaat is niet censuur, maar het controle willen hebben over waarde data naartoe gaat.

Zoals ik het begreep wil de regering dat de data in USA blijft en (denkt) dat als de Amerikaanse tak verkocht wordt aan een locale entiteit dat teweeg brengt.

De eigenaar van TikTok wil dat niet en kan blijkbaar niet genoeg garanderen dat de data in de USA blijft en wordt daarom geblokkeerd.

Zo is hoe ik het begrijp. Dus censuur is niet de intentie, maar bescherming van de Amerikaanse privacy. En dat laatste betwijfel ik of dat nu echt de reden is, want als ik ergens aan twijfel is het wel dat de Amerikaanse regering dit voor de privacy/haar burgers doet. Zal vast wel een andere agenda achter zitten. Zeker toen duidelijk was dat Musk als koper werd aangedragen.
N1ls @Fermion20 januari 2025 00:39
Goede theorie. je krijgt van mij een plusje +
SillieWous @Majestici19 januari 2025 14:09
infrastructuur die aan het vervallen is
Waar komt dit nieuwe debiele argument vandaan? Er is een ding dat we hier onmiskenbaar goed geregeld hebben, infrastructuur. Op elk gebied is de infra hier goed.

De rest van je debiele argumenten ga ik niet op in.
sympa @Majestici19 januari 2025 17:00
Ik denk dat mensen fundamenteel makkelijk te beïnvloeden zijn. Wie 100 of 1000 keer iets hoort - of het nou is over allochtonen "die niet werken" of over een politicus "die alleen maar aan zichzelf denkt" gaat daar onderbewust toch een registratie van maken.
En als het dan om een beslissing gaat speelt dat mee. "Was wat mee, ik doe die ander wel, daar heb ik geen slecht gevoel bij".
Majestici @sympa19 januari 2025 20:55
Ik lees hieruit dat je een beetje het 'free will' illusie aanhaalt? Dat je keuzes altijd gebaseerd zijn op je verleden en geen coin toss? Dat klopt, dat is ook een illusie, en als je dan herhaaldelijk (media, opleiding) een bepaalde ideologie aangehaald wordt dan zal dit onherroepelijk je mening beïnvloeden.

Hetgeen ik zelf ook bedoel, als je geen grip hebt op de media waarmee je bevolking 24/7 aan blootgesteld wordt, dan worden ze van je afgeweekt en gemanipuleerd. Zie de zoveel arabische lente's. Allemaal georganiseerd door de Amerikaanse/Israelische overheden, niet in het bestzijn van de bevolking.

Veelal zijn ze er na hun "revolutie" slechter aan toe dan ervoor.
Arjan P @Majestici19 januari 2025 14:01
Wat hebben wij met onze vrijheid en democratie de afgelopen 50 jaar gedaan? Moreel verval, infrastructuur die aan het vervallen is, meer criminaliteit, randstad dat in Bagdad is veranderd, we leren onze kinderen onzin op school, standaarden die wegglippen, industrie dat verdwenen is, zorg, nutsbedrijven en voedselvoorziening die geprivatiseerd worden, torenhoge inflatie... etc. Ik ben pas in mijn 30'er jaren en ik kan me nog de tijd herinneren dat we een touwtje uit de deur konden hangen.
Wat een triest wereldbeeld, en wat een onzin. Ik kan je vertellen dat toen jij geboren werd er ook dertigers waren die zich weemoedig het 'touwtje uit de deur' nog konden herinneren. Moreel verval is ook van alle tijden (die nozems met dat lange haar in de jaren 50!), net als zogenaamd toenemende criminaliteit (die in werkelijkheid is afgenomen), industrieën verdwijnen door alle decennia heen, kinderen kregen in de fifties ook zgn 'onzin' op school, voedselvoorzienig is altijd een private aangelegenheid geweest (of wil je de boterberg terug?), etc, etc.. Ik wens je een reality-check toe.
Waarom zien we hier absolute vrijheid als het summum van politieke evolutie? Tuurlijk, kritiek moet er kunnen zijn, anders kun je machtsmisbruik krijgen, maar absolute vrijheid waarin iedereen maar moet kunnen roepen wat ze willen? Nee ben ik het niet mee eens. Dan krijg je Big Brother (het televisieprogramma), porno, en politieke polarisatie.
Veel succes met je emigratie naar China.
Ted_W @Arjan P19 januari 2025 14:46
Waarom altijd die flauwe opmerking als iemand kritiek heeft op 'onze' westerse systeem, dat ze dan maar naar China of Rusland moeten vertrekken? Ja, vrijheid en democratie doen veel dingen goed, maar is niet perfect. Als iemand daar iets over zegt, ook al ben je het niet mee eens, dan moet het toch kunnen? Of houdt vrijheid van mening op als iemand het ergens niet mee eens is?
Majestici @Ted_W19 januari 2025 20:48
Omdat deze mensen nooit tegenstrijdige argumenten lezen. Cognitieve dissonantie etc.
PatrickH89 @Ted_W19 januari 2025 21:36
Heb je de reactie ook gelezen? Zinnige discussie kun je niet voeren met iemand die zo'n beeld heeft, zijn 'waarheid' is gewoon anders dan de onze.
Ted_W @PatrickH8920 januari 2025 07:18
Ja heb ik gelezen en ik ben het er ook niet mee eens, maar daarvoor hoef ik hem niet naar China te sturen toch? Het is een mening. Als ik het niet eens ben met jouw mening, dan hoef ik jou toch niet naar Siberië te sturen?
PatrickH89 @Ted_W20 januari 2025 07:29
Nee, ik bedoel niet dat de reactie dan geoorloofd is, maar dat ik wel enigszins begrijp dat de discussie daarna van de rails af is.
heian 19 januari 2025 10:20
Kunnen ze het niet bereiken via een VPN op de telefoon?
wildhagen
@heian19 januari 2025 10:23
In theorie kan dat wel, maar de experts denken dat relatief weinig mensen dat zullen doen omdat ze het teveel gedoe vinden.

Daarnaast zullen veel mensen niet eens weten wat een VPN is. Niet iedereen is een techneut of IT-specialist natuurlijk.

Nu.nl had hier gisteren een mooi achtergrondartikel over: Wegen TikTok en 160 miljoen Amerikanen scheiden: 'Omzeilen te veel gedoe'.
Stukfruit @wildhagen19 januari 2025 10:44
Wel jammer dat in dat artikel weer de uitspraken van een oude bekende worden aangehaald:
De China-techdeskundige vindt de ophef over TikTok in Amerika zelf overdreven. "Het is bangmakerij. Ze gaan ervan uit dat China meekijkt, maar er is geen enkel bewijs. Het lijkt mij heel erg onwaarschijnlijk dat China geïnteresseerd is in welke kattenfilmpjes jij kijkt op TikTok."
Dat is niet hoe het werkt. We hebben in de afgelopen jaren prima kunnen zien hoe bijvoorbeeld hele verkiezingen worden beïnvloed met onrealistische resultaten.

Heel vervelend om steeds die misinformatie te zien. Mis- en desinformatie werkt gewoon. En sommigen doen er gewillig aan mee door het te bagatelliseren.
Highlands @Stukfruit19 januari 2025 10:55
Het is begrijpelijk dat TikTok wordt gesloten, want het is veel meer dan een app voor kattenfilmpjes. Sociale media zijn al vaker ingezet voor verkiezingsmanipulatie en desinformatie, zoals:
1. VS 2016 - Russische inmenging.
2. Brexit 2016 - Cambridge Analytica.
3. Brazilië 2018 - WhatsApp-desinformatie.
4. India 2019 - Religieuze spanningen.
5. Filipijnen 2022 - Marcos-revisie.
6. Roemenië 2024 - TikTok-campagnes.
7. VS 2024 - Betaalde influencers.

Deze voorbeelden laten zien dat platforms zoals TikTok niet onschuldig zijn, zeker niet als ze in handen zijn van een macht zoals China, die herhaaldelijk data en beïnvloeding als wapen inzet.
Fermion @Highlands19 januari 2025 12:59
Brexit 2016 - Cambridge Analytica.
Dat was Facebook, Mark Zuckerberg.
Maar jouw lijst leest of TikTok met alles mee te maken heeft.
Ik heb je lijst aangevuld met wat context, dat geeft meer duidelijkheid aan jouw verhaal.

Edit: het complete verhaal:
Waar Tiktok geen groot belang bij had.

1. VS 2016 - Russische inmenging → Facebook, Twitter, YouTube
Russische trollen en bots gebruikten sociale media om desinformatie en verdeeldheid te zaaien.

2. Brexit 2016 - Cambridge Analytica → Facebook
Onrechtmatig verkregen Facebook-data werden gebruikt om gerichte politieke advertenties te verspreiden.

3. Brazilië 2018 - WhatsApp-desinformatie → WhatsApp
Grootschalige verspreiding van nepnieuws via groepschats beïnvloedde de verkiezingen.

4. India 2019 - Religieuze spanningen → Facebook, WhatsApp, Twitter
Sociale media werden ingezet om haatzaaiende berichten en nepnieuws te verspreiden.

5. Filipijnen 2022 - Marcos-revisie → YouTube, Facebook, TikTok
Sociale media werden gebruikt om het imago van de Marcos-familie te herstellen en historische feiten te herschrijven.

6. Roemenië 2024 - TikTok-campagnes → TikTok
Politieke campagnes gebruikten TikTok om snel en gericht propaganda te verspreiden.

7. VS 2024 - Betaalde influencers → TikTok, Instagram, YouTube
Politieke partijen en belangengroepen gebruikten influencers om via gesponsorde content kiezers te beïnvloeden.

[Reactie gewijzigd door Fermion op 19 januari 2025 13:26]

Highlands @Fermion19 januari 2025 13:15
Volgens mij was mijn stellingname heel duidelijk, blijkt toch niet zo te zijn …..

“ Sociale media zijn al vaker ingezet voor verkiezingsmanipulatie en desinformatie, zoals:”

Ik stel zeker niet dat TikTok alleen Verantwoordelijk is voor manipulatie. Daarom juist laat ik zien dat andere platformen net zo riskant zijn.

Alleen gelet op de verbinding met China en de Chinese communistische partij maakt het voor mij nog een tandje griezeliger

Jammer dat je deze nuance niet begrepen had
Fermion @Highlands19 januari 2025 16:06
Ik begrijp je punt, en ik ben het met je eens dat elk media platform dezelfde zorg verdient als TikTok. Het is inderdaad belangrijk dat we kritisch kijken naar alle platforms, niet alleen naar TikTok. Het lijkt echter dat TikTok nu in de schijnwerpers staat, terwijl de risico’s van andere platforms vaak over het hoofd worden gezien. De focus ligt nu op TikTok, maar de bredere kwestie van invloed en manipulatie via sociale media blijft relevant voor alle platforms.
sympa @Fermion19 januari 2025 17:07
En ook het inkopen bij influencers. Dat zie je met het verkopen van spullen, maar het gebeurt ook met politieke standpunten.
"Wilt u een van deze standpunten verkondigen, we horen wel welke bij uw uitzending past".
Terracotta @Fermion19 januari 2025 18:56
Daarom dat de EU aan X gevraagd heeft hun algoritme te verduidelijken, ze kijken ook met argusogen naar wat meta doet etc.... TikTok is een specialeke daar de CCP duidelijk gemaakt heeft dat Chinese bedrijven per definitie een verlengde zijn van de Chinese staat. iets wat niet kan gezegd worden van westerse landen waar een Microsoft bvb alle juridische middelen aanwendt tegen onterechte vragen tot Disclosure van informatie over hun klanten, ook al is het de Amerikaanse staat die het vraagt.
Rogers @Highlands19 januari 2025 12:08
Ben geen fan van social media en vind het verbod goed, maar die inmenging wordt steeds gebracht alsof één partij dat doet en daardoor wint. Terwijl alle partijen adverteren op social media en nep informatie verspreiden (als ik kijk naar X).

Tijdens onze laatste verkiezingen had D66 en VVD gigantisch veel zendtijd op TV terwijl je andere partijen niet zag, is dat wel ok?

Die hele politiek is helaas steeds meer marketing geworden dan campagne voeren op inhoud.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 19 januari 2025 12:14]

Highlands @Rogers19 januari 2025 12:18
Terecht punt, maar het verschil met de publieke omroep is transparantie; controleerbare algoritmes.

Ik zou daarbij onze eigen (kreupele) overheid niet vergelijken met die van China.
Exhonor @Rogers19 januari 2025 12:35
Het grote verschil is dat de buitenlandse inmenging vrijwel uitsluitend gebeurd in het voordeel van één soort partij.

Alle partijen adverteren op social media, maar er zijn maar een paar partijen en politieke kandidaten waar Rusland op aast om de macht te krijgen.
Maurits van Baerle @Highlands19 januari 2025 11:44
De beïnvloeding van het Brexit referendum wordt over het algemeen gezien als een soort test run voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen vijf maanden later dus ik zou nummer 1 en 2 omdraaien.
Highlands @Maurits van Baerle19 januari 2025 11:49
True, al ging mij vooral om aan te tonen dat sociale media misbruikt kunnen worden én worden. In handen van een vijand (Rusland/ China maar ook India/ Iran/ Noord Korea) nog griezeliger.

Het is vreemd dat zovelen, zelfs hier niet het gevaar zien.

Waarbij ik nadrukkelijk niet alleen naar China kijk, maar daar gaat het nu over in dit artikel.
CorrieK @Highlands20 januari 2025 05:56
De aanname dat velen het niet zien, ook hier op Tweakers niet, is onjuist. Het is eerder de vraag wat er tegen te doen is, met een moedeloos makend antwoord, dat het enorm lastig te bestrijden is, de desinformatie en beïnvloeding. Musk is zo rijk, en de Amerikaanse bevolking zo verblind, dat het een hele klus is om nog iets van waarheid te vinden, of nog belangrijker... de heus aan te leren skills om het kaf van het koren te scheiden. Ik hoop dat filosofie verplicht wordt op de middelbare school, dat is bij uitstek het vak om waarheid in welke vorm dan ook te onderzoeken (maar of het sterk genoeg is?)

Ik ga zelf binnenkort de short media op om een tegenreactie te initiëren, met het doel waarheid te verspreiden over mens en aarde. We zullen zien hoever ik kom!
Highlands @CorrieK20 januari 2025 19:49
Staaf die uitspraak eens? Ik bedoel het gros van de maatschappij heeft geen idee. Zien de risico’s van opgeven van privacy al niet, laat staan manipulatie….
CorrieK @Highlands20 januari 2025 23:21
Welke uitspraak wil je gestaafd zien?
Highlands @CorrieK20 januari 2025 23:32
“ De aanname dat velen het niet zien, ook hier op Tweakers niet, is onjuist”

Laat ik betogen dat de gemiddelde Nederlander niet slimmer of dommer is dan de gemiddelde Roemeen. En die zijn er met open ogen ingetuind sterker nog ik denk dat de gemiddelde Nederlander bijzonder arrogant is en denkt slimmer te zijn dan de algoritmes.
CorrieK @Highlands21 januari 2025 00:50
Nou ja, het hangt natuurlijk om het woordje 'velen'... betekent dat de meerderheid? Of eenderde? Waar het de focus legt, bevindt zich de waarheid in deze. Hier op Tweakers is de discussie levendig, op LinkedIn kan je niet om de kritiek op de oligarchie en hun uitdijende macht heen. En veel van de 'simpelere volgers' zien het volgens mij ook wel, maar houden gewoon van macht (en volgen van de rijkste, omdat het kopen van Trump als cryptomunt ze zelf even wat rijker maakt, dus wie houden ze voor de gek om het niet te doen).

Maar wellicht is mijn opmerking wat te sterk geweest, als in: ik wilde vooral toe naar meer discussie over de aanpak van het toch door velen nu wel gesignaleerde probleem. Biden heeft er over in zijn toespraak, dat is best een breed bereik. Alleen wat zijn de gevolgen (desastreus als je niet oppast), dus interessantere vraag is: wat valt er dan tegen te beginnen?

In mijn andere reactie op jou, stel ik voor jongeren meer te trainen. Dat doe je af als onzinnig, of wellicht zeg ik het nu wat te denigrerend, maar zo kwam het wel over. Ik zelf coördineer onder andere excursies in Rotterdam rondom de filosoof Erasmus, waarbij ook een onderdeel in de Bibliotheek plaatsvindt waar het interpreteren van beelden in (sociale) media aan bod komt. Een nuttige, eye openende bezigheid die wellicht niet alles oplost, maar kleine beetjes helpen. Zo ook mijn voorstel tot verplicht filosofie op school, waar je nog een beetje logica krijgt en niet-opportunistisch argumenteren. Als je een ieder van jongsaf de tools aanreikt, wordt het iets beter.

Verder ga ik zelf ook de short social media op, met een tegengeluid gebaseerd op wetenschap, over het ontstaan van het universum en andere deterministische verhalen die belangrijk zijn. Wellicht kun je in een wereld zonder masochistische religie minder een verhaal van onderdrukking van vrouwen en emoties en kwetsbaarheid branden, omdat er dan geen grotere vader is die dit alles geschapen heeft als onderdeel van de mannelijke identiteit. Verder deel ik het relaas van diverse mensen dat we hoger moeten belasten. Gewoon 70%+ voor alles boven de idiotie. Dan kunnen ze net zo lang vluchten naar landen waar ze niet willen wonen, totdat er geen plek op aarde meer veilig is voor bizar veel verdienende losers verslaafd aan geld en hun eigen macht. Deze verslaving wordt kortom door velen wel gezien, zeker hier op Tweakers...

[Reactie gewijzigd door CorrieK op 21 januari 2025 00:53]

Coolstart @Highlands19 januari 2025 12:10
Het probleem is dat je dat via elk platform kan doen. Je betaal gewoon influencers om uw boodschap de wereld in te sturen zonder de kandidaat bij naam te noemen, maar wel zijn stantpunt herhalen. Dan huur je een legertje in dat met 100 tegelijk zich achter de boodschap scharen. ‘ “Eindelijk iemand die zegt waar het op staat”.

Dat maakt het erg ondoorzichtig en moeilijk te spotten als het in uw feed komt. Tegelijk knalt het algoritme en komt op uw feed.

De Roemeense pro-Russische presidentskandidaat Calin Georgescu heeft dat met hulp van Moskou gedaan: Resultaat: Een onbekende figuur haalt hoge scores en ‘wint’ de verkiezingen.

En wat mij nog opvalt is dat indien er rellen zijn in Frankrijk. Die rellen niet bestaan op Instagram maar Tiktok staat er vol van. Of dat goed of slecht is laat ik in het midden maar de filters op IG staan wel iets strakker afgesteld.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 19 januari 2025 19:30]

mad_max234 @Coolstart19 januari 2025 13:01
Dat is min of meer wat Rusland heeft gedaan met Tenet Media. Ze hebben een aantal Amerikaanse influencers betaald om hun volgers te hersenspoelen met Russische propaganda. Die influencers hebben nu allemaal nieuwe volgers gekregen, van de FBI.

Hoe denk je dat influencers de mensen bereiken? Juist, op social media. Zonder social media zijn er geen influencers. Ze kunnen natuurlijk hun eigen websites oprichten, maar die kunnen makkelijk offline gehaald worden. Daarnaast is het veel lastiger om bezoekers te trekken als je geen andere platforms hebt om jezelf eerst te promoten, zoals social media.
blorf @Highlands19 januari 2025 13:54
De grap is dat ze zelf down zijn gegaan. Het was voor de VS de bedoeling dat ze er eeuwig omheen gingen draaien zonder iets te doen. Dit hadden ze niet verwacht.
Het mooiste zou zijn als het straks ook alweer werkt voordat het "verbod" is opgeheven. Waarschijnlijk wel. 8-)
QyRoZ @Highlands19 januari 2025 11:22
De invloed van Facebook daarop was veel groter. Wanneer wordt dat geblokkeerd?
Highlands @QyRoZ19 januari 2025 11:31
Prima discussie, maar wel een andere want dat is niet in beheer van een vijandige overheid
bursche @Highlands19 januari 2025 11:48
Voor ons als Europeanen inmiddels wel steeds meer. Dus wat mij betreft alle VS sociale media hier blokkeren.
Highlands @bursche19 januari 2025 11:55
De zorgen over Trump en Musk zijn begrijpelijk, maar het fenomeen is niet nieuw. Mediamagnaten zoals Rupert Murdoch (Fox News, Wall Street Journal) en eerdere eigenaren van CNN kleuren al decennia het nieuws om politieke agenda’s te pushen. Het verschil ligt in snelheid en schaal: wat vroeger via kranten ging, gebeurt nu instant via sociale media. Trump en Musk bewegen simpelweg in een systeem dat al jaren door machtige spelers wordt gedomineerd.
bursche @Highlands19 januari 2025 12:26
Het fenomeen is niet nieuw inderdaad. Maar de situatie is nu wel degelijk anders en ook zorgelijker.
Twee punten noem je al terecht: snelheid en schaal. Maar een derde punt is vermogen en macht. Het vermogen, de middelen en de macht die een persoon als Musk nu heeft is ongekend.
Hij kan de EU chanteren op tal van manieren. Bijvoorbeeld door Starlink boven Oekraïne uit te zetten, X inzetten om de politiek te beïnvloeden en zijn stempel drukken bij Trump wanneer er vanuit de EU strengere richtlijnen dreigen te komen naar Amerikaanse techbedrijven (deze week nog gebeurd).
Ondertussen kan hij viespeuken in Europese aangelegenheden, zonder dat 'we' hier nog echte repercussies tegenover durven te zetten.
Dat is een mate van invloed die een Murdoch nooit heeft gekend.
Highlands @bursche19 januari 2025 12:51
je hebt zeker een punt, maar relativering is hier ook belangrijk. Er zijn immers meerdere ‘vage invloeden’, zoals die van Soros, XR-miljonairs, en zelfs onze eigen politici die vaak hun versie van de waarheid via media verspreiden. De macht en invloed van enkelen is een zorgelijk onderwerp, maar het lijkt me een deels ander vraagstuk dan het beperken van TikTok. TikTok draait meer om nationale veiligheid en dataverzameling, terwijl de bredere discussie over concentratie van macht (zoals bij Musk) raakt aan limitarisme en hoe we mondiale invloed reguleren. Die discussie zou ik zeker interessant vinden om verder te voeren.
SprockerJock @Highlands19 januari 2025 12:27
De krant werd niet gelezen door kinderen....

Impact op onze kinderen wordt echt nog gigantisch onderschat.
Highlands @SprockerJock19 januari 2025 12:53
Volkomen eens. Kinderen zijn veel vatbaarder voor beïnvloeding dan volwassenen, en de impact van sociale media wordt zwaar onderschat. Beperking tot 18 jaar, zoals steeds meer landen overwegen, lijkt me een verstandige stap.
Goldwing1973 @Highlands19 januari 2025 13:06
Zelfs volwassenen zijn (te) beïnvloedbaar, beter zou zijn om social media in z'n geheel af te schaffen of minimaal het gebruik van algoritmes te verbieden.
Highlands @Goldwing197319 januari 2025 13:16
Ha ha, en dat ben ik stiekem ook wel met je eens. Hoewel zelf nog steeds op Facebook om evenementen te volgen.
blorf @Highlands19 januari 2025 16:22
Dit is pleiten voor centraal gecontroleerd computergebruik. Behoorlijk twijfelachtig. Pro-censuur, in feite. Het internet staat al vanaf het begin vol met content die ongeschikt is voor minderjarigen. Dat kan het probleem niet echt zijn.
Highlands @blorf19 januari 2025 19:36
Mja, dus maar laten??
blorf @Highlands19 januari 2025 23:48
Misschien maken iets realistischere prioriteiten en geen betuttel-drang je wat geloofwaardiger.
Highlands @blorf20 januari 2025 19:50
Aaah betuttelen …. Haha dat is echt geloofwaardig ja.
CorrieK @Highlands20 januari 2025 06:05
Zie mijn eerdere reactie op jou: jongste medemensen trainen in plaats van de media verbieden. Wel controleren, niet verbieden, wel trainen, niet verblinden.
Highlands @CorrieK20 januari 2025 19:52
Trainen ja. Dezelfde mensen die amper kunnen lezen of schrijven. En gaan we trainen? Hoe dan?

Overigens ben ik geen voorstander van dingen verbieden, wel reguleren.
Highlands @bursche19 januari 2025 11:51
Als je op Amerika doelt, En in het bijzonder Trump dan is dat volgens mij inmiddels wel gerelativeerd. Ook op de NOS bijvoorbeeld.

Als je bedoelt dat wij sowieso ons moeten wapenen tegen algoritmes, dan ben ik dat natuurlijk zo maar met je eens.
Mgear @Highlands19 januari 2025 11:51
Wellicht minstens gevaarlijk, een groot platform wat de belangen van haar aandeelhouders of eigenaren dient. We zien nu dat diverse partijen door hun grote mediamacht met navenante financiële belangen dit ge(mis)bruiken om hun financiële belangen te dienen. Niet eerder in de geschiedenis hebben mensen met zoveel bezit zoveel invloed proberen uit te oefenen op overheidsbeleid.
Highlands @Mgear19 januari 2025 11:56
Je punt is terecht, maar het idee dat dit nieuw is, klopt niet helemaal. Denk aan magnaten zoals William Randolph Hearst of Rupert Murdoch, die al decennia media inzetten om politieke en financiële belangen te dienen. Het verschil nu is de schaal en snelheid waarmee sociale media dit mogelijk maken. Wat vroeger maanden duurde via kranten, kan nu in seconden wereldwijd invloed hebben. De machtsconcentratie is niet nieuw, maar de tools zijn krachtiger geworden.
tw_gotcha @Mgear19 januari 2025 13:20
eh, je hebt gelijk maar dat is de definitie van alle platformen, al vanaf vlak na de oprichting
Fred6er @Highlands19 januari 2025 12:16
Zoals elk ander social media platform.
Maar alleen tiktok is de boosdoener natuurlijk.
Highlands @Fred6er19 januari 2025 12:22
Ja, want onder controle van China dat itt tot Amerika geen bondgenoot is (sterker nog, werkt samen met Rusland/ Iran etc.).

Laat onverlet dat ook andere socials veel meer ingeperkt moeten worden.
Cobalt @Highlands19 januari 2025 13:19
Heb je TikTok al eens geprobeerd te gebruiken voor een langere periode?

Het is duizend keer beter dan Facebook. Op Facebook zijn 99% van de post ads of fake news/hollywood roddels stories om klicks te krijgen voor ads. Dan dan 1% is, als je geluk hebt een post van iemand die je volgt of een van je vrienden.

Amerikaanse senatoren handelen in Meta aandelen. De data werd al opgeslagen bij Oracle in Amerika. Dus er wordt een heel andere spelletje gespeeld.
Highlands @Cobalt19 januari 2025 13:21
Nee, ik heb sowieso meestal een hekel aan allerlei stomme filmpjes. Ik gebruik Facebook eigenlijk alleen nog maar voor het volgen van leuke festivals en feestjes en dat gaat prima.
Vlizzjeffrey @RedHeroDude19 januari 2025 11:13
Daarom won een tiktokker de roemeense verkiezingen? Zo onschuldig is het niet.
Zenomyscus @Vlizzjeffrey19 januari 2025 12:26
Dat ansich is misschien niet zo'n probleem. Of je nu bekend wordt via een debat op de NPO of op TikTok is niet zo'n ramp. Echter moet bijvoorbeeld een NPO zich strikt aan regels houden, waar een platform als TikTok dat niet doet en mogelijk ook nog eens bewust beinvloed. Het is alleen heel erg lastig om te bewijzen of TikTok zich er mee heeft bemoeid, of dat iemand zelfstandig veel mensen bereikt heeft via TikTok. Het feit dat je dat nooit gaat weten is al gevaarlijk genoeg.
david-v @Zenomyscus19 januari 2025 12:44
Dat ansich is misschien niet zo'n probleem. Of je nu bekend wordt via een debat op de NPO of op TikTok is niet zo'n ramp
Dus je vindt het geen ramp als een buitenlandse overheid de Nederlandse verkiezingen via tiktok of andere sociale media beïnvloed door een bepaalde vrij onbekende kandidaat met allerlei algoritmes en nep informatie zo ver te krijgen dat deze de voorverkiezingen wint.

Het gaat niet om de reguliere acties van een candidaat zelf via social media, debatten en journalistiek, maar om de inmenging van een ander land.
Teun! @david-v19 januari 2025 14:21
Lastig onderwerp vind ik. Dat dit problematisch is zullen velen het over eens zijn, denk ik. Aan de andere kant, als een overheid "inmenging" kan roepen, verkiezingen ongeldig kan verklaren zonder daadwerkelijk publieke en transparante bewijzen te leveren, vind ik ook problematisch.

In principe hebben die mensen gewoon legaal hun stem uitgebracht (ook al is het misschien om/met de verkeerde redenen).

En laten we eerlijk zijn, politici liegen het volk ook regelmatig voor, dus je zou zelfs kunnen beargumenteren dat ze een koekje van eigen deeg krijgen (helaas zal dit voor de populatie ook negatieve effecten hebben).
Powerblast @Zenomyscus19 januari 2025 14:36
Ik denk dat de recente situatie in Roemenië juist getoond heeft dat het spul nog veel meer invloed kan betekenen dan we al dachten. Het wordt mijn inziens dringend tijd om hier wat aan te doen, want er blijkt een grote groep van mensen te zijn die te gemakkelijk door slechts één bron beïnvloed kan worden. En daar schuilt juist het gevaar, niet het feit dat ze misschien en ander idee over de zaak hebben (dat is juist democratie dat niet iedereen dezelfde mening moet hebben), maar dat de info maar uit één bron komt die zit te zwammen. Als die bron dan ook nog door een buitenlandse entiteit gesteund wordt ben je helemaal klaar.

Je krijgt een beetje dezelfde situatie als met de Brexit, de helft wist eigenlijk niet waarvoor hij stemde maar ging uit van politieker x of y die zei dat Europa goed of slecht was. Zijn ze uit de EU, begint het gezeur van de vissers en landbouwers. Ja maar mijn subsidies krijg ik toch nog wel he. Euh, nee die kwamen van Europa. Goed geïnformeerd mag iedereen zijn mening hebben, maar daar wringt het schoentje met die zogenaamde "influencers".

Ze hebben letterlijk niet meer door dat dit meestal is omdat ze er zelf goed mee zijn (betaald of ander voordeel). Waar is de tijd dat je voor jezelf leerde denken.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 19 januari 2025 14:43]

sympa @Zenomyscus19 januari 2025 17:12
Het probleem is dat iemand het debat ontloopt via deze communicatiewijze. Dat er geen weerwoord is, dat de boodschap helemaal aangepast kan zijn (een leugen speciaal voor elke luisteraar).
Guus Graspop @Vlizzjeffrey19 januari 2025 16:19
En wie won de verkiezingen in Ukraine ? Wat was zijn achtergrond ? Andere middelen, zelfde resultaat.

Ik blijf de fixatie van mensen op Tiktok, Rusland en China fascinerend vinden. Ondertussen doen onze westerse politici er alles aan om de EU de afgrond in te gooien.
RedHeroDude @Vlizzjeffrey21 januari 2025 06:47
Dat is niet door Russische desinfo, dat is omdat het een zeer populair platform is. Mensen kijken een stuk minder normale mainstream media voor hun nieuws- en entertainment consumptie omdat ze dat zat zijn. Dat deze normale media, die meestal ook nog eens staatsgefundeerd is, hierover klaagt is niet verbazingwekkend, ze kunnen niet tegen hun verlies.

Als je kijkt naar Harris, die heeft gewoon om de haverklap bekende mensen ingehuurd om haar te promoten via mainstream platformen. Maar ook zij heeft flink wat tiktokkers en andere influencers betaald om haar te promoten via social media. En omdat ze niet heeft gewonnen heeft ze nu een gigantsiche schuld omdat ze haar beloftes niet kan waarmaken naar diegenen die haar hebben gefinancierd.

Punt is gewoon dat er door de mainstream media en regeringen alleen hierover geklaagd wordt als de resultaten hen niet aanstaan en dan schuiven ze het meteen af op Russische desinformatie zonder enig bewijs, zetten ze de kranten en mainstream nieuwsmedia ermee vol en denken de meesten die dat volgen ook meteen dat dat waar is, ook al blijkt later dat het gewoon bij elkaar gelogen is. Rusland heeft niet genoeg geld om bij elke verkiezingscampagne in westerse landen honderden tot duizenden mensen om te kopen en alle processen te manipuleren tot een overwinning. Als er al sprake van manipulatie is, is dat op zeer kleine schaal. Als je een beetje nadenkt besef je dat dat gewoon onmogelijk is.
iAR @RedHeroDude19 januari 2025 11:14
Wellicht handig om met bronnen te komen waaruit dat blijkt aangezien @Highlands met nogal wat voorbeelden komt.
Overigens was Georgie vorig jaar ook slachtoffer, toch?
Highlands @iAR19 januari 2025 11:36
https://edmo.eu/publicati...s/?utm_source=chatgpt.com
Powerblast @RedHeroDude19 januari 2025 11:24
Moest je bronnen aangeven zou je uitspraak geloofwaardig zijn, maar gezien deze ontbreken kan ik jouw uitspraak ook enkel onder dezelfde noemer plaatsen die je zelf aangeeft: "misinformatie". Je gelooft uiteindelijk ook gewoon wat je wil geloven (niks verkeerd mee).

Maar als een tiktokker bijvoorbeeld in Roemenië de verkiezingen wint uit het niets, terwijl hij een week ervoor nog nergens bekend was en hij is ineens super bekend op Tiktok, dan ga je mij niet wijsmaken dat Tiktok er helemaal voor niks tussenzit. Dit klinkt eerlijk gezegd een beetje als een flat earth believer te proberen te overtuigen van het tegenovergestelde, daar begin ik niet aan.
Highlands @RedHeroDude19 januari 2025 11:31
Droom lekker door, er is sprake van beïnvloeding en niet alleen door TikTok. Wat dit zo eng maakt is dat TikTok in dienst staat van de Chinese overheid en dat is zeker geen vriend van ons. Ik sta dus volledig achter het dicht gooien.

[Reactie gewijzigd door Highlands op 19 januari 2025 12:22]

Turrican1980 @RedHeroDude19 januari 2025 11:24
Username checks out😂
Henk1827 @Stukfruit19 januari 2025 13:08
Dhr Ed Sanders is een sluwe vos. Hij doet net alsof het grote probleem is dat China meekijkt en weet welke filmpjes de Amerikanen kijken.

Het probleem is dat China controleert welke filmpjes de Amerikanen te zien krijgen. Filmpjes die de mensen bang, onzeker maken, opjutten en verdelen.

Zoals al eerder op T.net door meerderen besproken lijkt Ed Sanders verdacht veel Chinese praktijken goed te praten.
Powerblast @Stukfruit19 januari 2025 11:56
Ik denk eerlijk gezegd dat we terug moeten naar de basis en de bevolking op een juiste manier van info voorzien, zodat ze zelf tot de conclusie komen dat wat ze zien op dergelijke platform daarom niet te waarheid is, of het in ieder geval in vraag durven te stellen. Maar hoe begin je daar aan natuurlijk als meer dan de helft ondertussen verslaafd is aan social media en niet meer het onderscheid kan of wil maken. Of in ieder geval niet meer alles in vraag kan/durft te stellen. "Influencer x" zegt dit dus het zal wel waar zijn merk ik vooral bij de jeugd tegenwoordig.

Ik ben van nature uit zeer wantrouwig en stel dus letterlijk alles in vraag tot ik uit meerdere bronnen ongeveer hetzelfde hoor, maar dat lijkt in niet meer de standaard te zijn. Ik ben in mijn tijd op de schoolbanken in ieder geval aangeleerd om vragen te durven stellen.
n4m3l355 @Stukfruit19 januari 2025 13:04
Een China Tech deskundige die niet begrijpt dat bedrijven in China delen van de Partij hun memorandum moeten opnemen, dat ze verplicht worden groot maar ook klein (ik ook met 70 man) Partij leden moeten aannemen, dat de Partij zonder blikken of blozen bedrijven zoals Alibaba nagenoeg nationaliseren door als staat zijnde zelf een CEO aanstellen.

En dan moeten we ons geen zorgen maken? Nu is Nu.nl natuurlijk de data niet waard waarmee hun "artikels" worden verzonden maar miljoenen mensen lezen deze bagger en nemen deze tech deskundige voor vol aan.
W13k3 @wildhagen19 januari 2025 10:56
De grote massa zal het inderdaad niet doen naar maar een techneut hoef je er niet voor te zijn.

Ik kwam er pas achter dat mijn totaal atechnische tieners een VPN gebruiken voor lootboxen in het spel Fishing Simulator.

Hebben ze zichzelf geleerd.

[Reactie gewijzigd door W13k3 op 19 januari 2025 10:56]

WhatsappHack
@W13k319 januari 2025 11:03
Zichzelf geleerd, of zomaar een set instructies van iemand anders gevolgd? Zou daar wel goed op letten, voordat ze allerlei malware binnenhalen of slachtoffer van phising worden omdat ze lootboxjes beloofd wordt.
Rogers @WhatsappHack19 januari 2025 11:57
Idd. Mijn atechnische moeder heeft via een ander atechnisch familielid één of andere vage youtube music clone app gesideload. Zijn zich van geen risico bewust. En als je zegt dat ze het er af moeten gooien doen ze het niet. Dezelfde telefoon waar ze al hun bank zaken enz mee doen..
W13k3 @WhatsappHack19 januari 2025 12:36
Precies, alles is te vinden maar de waarschuwingen staan er op de "verkeerde" plekken natiurlijk niet bij
Zoonlief is door malware al op de harde manier wijs geworden.
Ik let er op, maar dat is geen eenvoudige opgave als ouder in deze tijd.
Charlie_Root @wildhagen19 januari 2025 10:46
Kijkend naar de storingen bij NordVPN en Proton-VPN hebben ze deze diensten goed weten te vinden. Als je kijkt naar het verkeer van ByteDance (radar.cloudflare.com of alle IXes waar ze op zitten) zie je ook amper een drop in verkeer. Iets wat je wel zou verwachten met 170mln gebruikers alleen in de US.
amigob2 @wildhagen19 januari 2025 10:37
En social media komt nu vol te staan met hoe je het makkelijk kunt omzeilen. VPN naar Canada en het werkt weer allemaal. En voor de rest veranderd er helemaal niks
lDDQD @amigob219 januari 2025 10:57
Jawel, want dat is een enorme obstakel voor mensen die er geen verstand van hebben. Daarnaast kan je TikTok ook niet meer downloaden via de app stores.
Tozz @amigob219 januari 2025 12:08
Afhankelijk van hoe die blokkade afgedwongen wordt kan er wel degelijk wat worden gedaan. Google en Apple kunnen de App verwijderen van US-based devices. Dan moet je al gaan sideloaden. Ik combi met de noodzaak voor VPN denk ik dat voor weinig mensen de kattenfilmpjes zo belangrijk zijn
memphis @Tozz19 januari 2025 14:58
Liever kattenfilmpjes dan stomme dansjes. Maar de app heb je toch niet nodig, je kunt toch ook via de website je dingen doen?
Yucon @heian19 januari 2025 10:29
Vast en zeker, maar dat is de meeste mensen teveel gedoe. En de populariteit van dit soort apps staat of valt met massa.
Dutchzilla @heian19 januari 2025 13:18
Nee, dat werkt dus niet. Mensen die hun account in Amerika hebben aangemaakt, zijn verbannen. Zelfs Amerikaanse TikTok-gebruikers die momenteel in Japan verblijven, krijgen dezelfde melding. Het is mogelijk om toegang te krijgen door je locatie-instellingen te wijzigen, maar dit lijkt niet voor iedereen te werken. Alleen mensen die hun account niet in Amerika hebben geregistreerd of die hun locatie-instellingen al vóór de ban hebben aangepast, lijken toegang te behouden. Voor anderen blijft de blokkade actief, ongeacht hun huidige locatie.
HKLM_ @heian19 januari 2025 12:02
Volgens berichten op reddit, lukt dat momenteel ook niet vanuit de VS. Tevens is de ByDance app Limon8 ook geblokkeerd.
ibmpc @heian19 januari 2025 17:56
Nee. Een reguliere VPN is te herkennen door apps. Zo ziet bijvoorbeeld Instagram ondanks een VPN toch wat je echte IP adres is. Mijn partner heeft geen werkende TikTok meer, ik wel via een app-VPN naar West EU. Via een reguliere VPN werkt TikTok niet meer.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 19 januari 2025 17:57]

Pendora 19 januari 2025 10:23
Volgens die wet mogen populaire apps die door een 'buitenlandse tegenstander' worden beheerd, niet langer in de VS worden aangeboden.
Dit stuk blijft zo eng. Wanneer is het een buitenlandse tegenstander. Dat kan al economisch zijn. Waar ligt de grens en vanaf wanneer kunnen EU apps ook verboden worden.
Tegelijkertijd zit je ook dat in China vele Westerse apps verboden worden en hoeven we niet roomser te worden dan de paus.
Z80 @Pendora19 januari 2025 10:30
In China is de wetgeving op dit vlak de laatste jaren niet aangepast.
Voldoe je aan deze wetgeving, dan is er geen probleem om de app in China te laten werken.
De apps die in China niet werken doen dat niet omdat ze westers zijn. Maar omdat ze niet aan de lokale wetgeving voldoen. Google weigert te voldoen. Microsoft past zich wel aan. Gevolg, Google is niet beschikbaar en Bing wel in China.
Ted_W @Z8019 januari 2025 10:37
Dit inderdaad. Daarnaast moeten Chinese bedrijven ook voldoen aan dezelfde wetgeving, niet alleen buitenlandse. Die wetgeving is dus niet alleen gericht op buitenlandse bedrijven, wat in de VS wel het geval is.
TheVivaldi @Ted_W19 januari 2025 10:55
Dat ook, en het is niet alsof het hier anders is. Niet-EU-apps zullen bijvoorbeeld ook moeten voldoen aan de AVG en die nieuwe wet die Duitsland heeft ingevoerd omtrent leeftijdsverificatie en monitoring en zo. Ieder land/samenwerkingsverband (bijv. EU) heeft zo zijn eigen regels en richtlijnen waaraan bedrijven zullen moeten voldoen. We kunnen altijd discussiëren over welke er goed en slecht zijn, maar feit is dat het overal zo is en dat China daar niet de enige in is.
tweakuwe @Pendora19 januari 2025 10:40
Zo gek is dat niet, Europa doet op veel gebieden hetzelfde richting de VS ook. De digitale wereld kon tot recent aardig de dans ontspringen, maar als je het over goederen hebt geniet de EU niet voor niets de bijnaam ‘Fort Europa’ in de VS.

Het is nu eenmaal een kerntaak van een overheid om de burgers te beschermen, ook op economisch gebied. Als je een gezonde liberale democratie hebt dan is dat niet persé eng. Dan is er een controlerende macht die de regelmakers in de gaten houd, en een rechtsprekende macht die dat toetst aan de (grond)rechten van burgers EN bedrijven. Als dat systeem niet goed werkt dan kan het inderdaad eng worden. De VS heeft nog altijd een vrij sterk systeem van checks and balances, al is het bij lange na niet zo sterk als de meeste rechtsstaten in de EU, ook Tiktok heeft dit nog een jaar of 5 kunnen aanvechten zonder op zwart te hoeven gaan en er is geeneens twijfel aan dat China vijandig is richting de VS (dat zegt China zelf ;) ).
Maurits van Baerle @tweakuwe19 januari 2025 11:49
De bijnaam Fort Europa slaat doorgaans op de grens voor mensen, niet op de grens voor goederen. Onze buitengrenzen zien er namelijk zo uit: Polen-Wit Rusland, Griekenland-Turkije, Hongarije-Servië, Finland-Rusland, enzovoorts enzovoorts. Trump zal er jaloers op zijn. :X

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 19 januari 2025 12:08]

tweakuwe @Maurits van Baerle19 januari 2025 12:33
Daar wordt het ook voor gebruikt, maar niet zozeer in de VS. In de VS heeft men het dan, in de context van handel, over hoe de EU heel protectionistisch kan zijn middels regulatie (soms ook directer met hoge tarieven zoals bij bijv. auto’s). Dat gaat van traditionele sectoren zoals de agricultuur, maar ook bij wetgeving omtrent bijv. de energietransitie speelt in grote mate mee waar Europese industrie erg competitief is. Het is in dat vakgebied een vrij bekende term, al wordt het zeker ook in andere contexten gebruikt :)
Finger @Pendora19 januari 2025 11:03
Er is in de EU geen app waar de regering een Golden share in heeft.
Henk Jan Ober @Finger19 januari 2025 12:31
In Europa doen we dat via wetgeving zoals DSA, met hoge wereldwijde omzetboetes. Dan tikt de aandeelhouder ZELF wel de bedrijfsleiding op de vingers als ze dingen als desinformatie niet tegen gaan.

Dit is iets waar de USA trouwens ook over klaagt dat het oneerlijk is en dat er tegenmaatregelen komen als we inderdaad die boetes aan Amerikaanse bedrijven gaan opleggen.

En wat precies desinformatie is ... dat is natuurlijk het verradelijke punt. Wie in de EU bepaald precies wat dat is? Zeker weten dat de wereld het daar nooit over eens zal worden.
Stukfruit @Henk Jan Ober19 januari 2025 16:20
En wat precies desinformatie is ... dat is natuurlijk het verradelijke punt. Wie in de EU bepaald precies wat dat is? Zeker weten dat de wereld het daar nooit over eens zal worden.
Leuk geprobeerd, maar daar bestaat gewoon een duidelijke definitie voor.

Als je onzin de wereld in helpt om je eigen positie te verbeteren dan is het desinformatie. Weet je niet dat het onzin is maar ligt de bron evenwel in het rijk der verzinsels, dan is het misinformatie.
Maurits van Baerle @Pendora19 januari 2025 11:45
Ik zou het prachtig vinden als Europese overheden nu exact dezelfde argumenten voor het TikTok verbod zouden gebruiken om niet-Europese social media als X en Facebook te bannen. :D
asaki @Pendora19 januari 2025 10:26
Begint bijna op een tweede China te lijken 8)7
SkyStreaker 19 januari 2025 10:26
Op Reddit staat een hele mooie opmerking: het probleem creeëren om het later op te lossen. Er zijn mensen die het gevoel hebben en/of ondersteunen dat Trump dan straks kan zeggen: "mensen, IK heb het opgelost".
FitTiv @SkyStreaker19 januari 2025 10:33
Ik krijg ook het gevoel dat die popup van tiktok die richting opgaat.

Ze hoeven blijkbaar niet eens op zwart, maar doen dat toch deze paar dagen. En alle jankende tiktokers en breed uitgemeten aandacht in de media zien vervolgens dat trump het wel even fixt. Dat trump de oorzaak hiervan is vergeten ze maar even want biden. Krijg er toch een soort propaganda gevoel bij.

[Reactie gewijzigd door FitTiv op 19 januari 2025 10:33]

Lord Anubis @FitTiv19 januari 2025 11:02
Wordt gebruikt als onderhoud.
dengregg @FitTiv19 januari 2025 11:20
Ik had ook eerst dat propaganda gevoel, om vervolgens te bedenken dat Trump de eer geven van de grote redder te zijn gewoon een werkende taktiek is om iets gedaan te krijgen van hem.
Maduth 19 januari 2025 10:27
Denk dat heel veel ouders hier in Nederland het ook niet verkeerd zouden vinden dat TikTok (tijdelijk) op zwart zou gaan 😇. Gaan ze misschien weer eens wat anders doen (denk ijdele hoop maar vooruit)

[Reactie gewijzigd door Maduth op 19 januari 2025 11:26]

Ted_W @Maduth19 januari 2025 10:42
Ouders moeten dan wel het gezeur van hun kinderen aanhoren als TikTok op zwart gaat :)

Ontopic:
Ik ben wel benieuwd wat voor een sociale impact dit gaat krijgen in de VS. TikTokkers massaal in opstand of juist een storm in een glas water en gaan we over op de orde van de dag. Hangt er natuurlijk ook vanaf hoelang TikTok op zwart blijft. Als het aan Trump ligt niet heel lang, maar we gaan het zien.
david-v @Maduth19 januari 2025 12:54
Kan je ook zelf regelen voor kinderen onder de 16 jaar. Family link en het gebruik van Facebook, Instagram, snapchat, tiktok enz verbieden op de telefoon. Dat werkt prima en ze hebben er geen moeite mee als ik uitleg waarom ze dat niet mogen gebruiken. Chat apps zoals WhatsApp en Signal mogen ze wel gebruiken, maar alleen met mensen die ze daadwerkelijk kennen. Naast alle andere waarschuwingen die je kinderen dient mee te geven op hun online leven.

Als ik zie hoe andere ouders hun kinderen volledig los laten zonder enige vorm van toezicht dan maak ik me wel veel zorgen.
jesse! 19 januari 2025 19:17
Trump heeft aangegeven het te gaan verlengen met 90 dagen.
Dus momenteel is Tiktok weer beschikbaar in Amerika.
maratropa @jesse!19 januari 2025 21:28
Ik vraag me af of dit vooral is om de dems last minute te f*cken en brainwashed zoomer zieltjes te winnen, of dat er wat duisterders speelt. Tiktok is een disinfo tool van de Chinese overheid dus ik ga er van uit dat ze het liever op zwart zetten dan aan Trump overhandigen. Die het graag onder VS controle als eigen disinfo tool zou willen inzetten vanzelfsprekend.

In de EU; al die buitenlandse disinfo zooi bannen, eigen infrastructuur gelijk aan bijv het stroomnet, identificatieplicht, etc. Ik zie eigenlijk geen andere manier om het afgleiden naar het Nerd Reich te voorkomen. Als de VS valt (in progress) zijn we in hobitland (huh sauron wie?) in deeeep doodoo
jesse! @maratropa19 januari 2025 22:12
Ja nee tuurlijk, want ons stroomnet is zo lekker bezig.
lDDQD @jesse!19 januari 2025 22:05
Klopt. Update op het artikel? @Kevinkrikhaar
Khalid. 19 januari 2025 19:33
Ze zijn weer terug hoor
dieplz @Khalid.19 januari 2025 20:42
Met de snelheid van tweakers-nieuws - lezen we dat waarschijnlijk morgenochtend pas….
armageddon_2k1 19 januari 2025 13:05
Wacht even.... de types als Elon en Trump gillen van de daken dat de EU aan censuur doet, maar zelf verbieden ze een hele app?
crazyboy01 @armageddon_2k119 januari 2025 13:17
Ik volg dit niet en heb me maar matig ingelezen, maar hoewel het idee blijkbaar ooit bij Trump begon, is dit onder Biden gebeurd en is dat Trump kamp nu wel gewoon de partij die het terug wil draaien zodra hij op de stoel zit. Zo brengt TikTok het zelf ook. Alleen gaat dat niet zomaar, hij kan het een soort van verder uitstellen maar afstellen moet via de hoge raad die dit eerder hebben doorgedrukt. Aan het uitstel zitten eisen en er moet dan dus alsnog worden verkocht aan Amerika.
armageddon_2k1 @crazyboy0119 januari 2025 14:01
Het gaat verkocht worden aan Elon waardoor ie nog meer macht krijgt
k995 19 januari 2025 10:43
Grappig is het wel : het is door trump dat de ban er kwam en nu zal hij een oplossing zoeken.

[Reactie gewijzigd door k995 op 19 januari 2025 10:44]

wildhagen
@k99519 januari 2025 10:48
Dat Trump nu 180 graden gedraaid is en het door hemzelf voorgestelde verbod nu wil terugdraaien schijnt met 2 zaken die spelen te maken te hebben:

1) In zijn recente verkiezingscampagne heeft hij via TikTok veel campagne gevoerd en stemmers getrokken.
2) Een van zijn vrienden blijkt grootaandeelhouder in ByteDance (moederbedrijf van Tiktok) te zijn, en die zou hierdoor financiele schade oplopen.

Trump heeft er dus persoonlijke en (via zijn vrienden) financiele belangen bij om het verbod weer te willen terugdraaien.
Ascathon @wildhagen19 januari 2025 10:59
Volgens mij gaat die vorige en de komende 4 jaar sowieso alleen maar om dingen financieel naar zijn hand te stellen. En vriendjes weer uit de gevangenis te halen. Veel te eng dat systeem daar.
JeanB42 @wildhagen19 januari 2025 11:41
Et voila, daar heb je de oligarchie in werking. De laatste president die zo opzichtig in opdracht van miljonairs werkte was Reagan.
k995 @wildhagen19 januari 2025 11:02
Idd, in 2020 was het een middel om de schapen die op hem stemmen bang te maken nu om ze achter hem te krijgen.
CAPSLOCK2000
@wildhagen19 januari 2025 15:35
Dat Trump nu 180 graden gedraaid is en het door hemzelf voorgestelde verbod nu wil terugdraaien schijnt met 2 zaken die spelen te maken te hebben:
In mijn ogen is het veel simpeler:
1. Trump wil populair zijn en doet wat hij denkt dat z'n publiek wil. Wel anti-China maar niet anti-Tiktok.
2. Trump wil zich afzetten tegen Biden. Zodra het voorstel om TikTok te verbieden door Biden werd overgenomen moest Trump zich er haast tegen verzetten.
Mushroomician 19 januari 2025 10:22
Sociale media, ongeacht de herkomst, vormen altijd een potentieel risico voor geopolitieke stabiliteit en nationale veiligheid. De impact van Amerikaanse platforms zoals Facebook tijdens de Arabische Lente (tot de dag van vandaag!) laat zien hoe digitale communicatie bewegingen kan vorm geven, maar ook langdurige chaos en conflicten kan voeden.

Europa moet zich hiervan bewust moeten zijn en erkennen dat buitenlandse platforms, zoals TikTok of Facebook, dezelfde destabiliserende invloed kunnen hebben, of het nu gaat om politieke manipulatie, economische spionage, of culturele beïnvloeding. Juist daarom is het essentieel om Europese digitale soevereiniteit te versterken en kritisch te blijven over buitenlandse technologische invloed.

Het gaat niet alleen om verkiezingen en advertenties, maar om publieke opinie.

Sociale media heeft zelfs een educatieve rol. En we laten zeker niet elke willekeurige persoon voor de klas staan!

https://www.nu.nl/verkiez...-hij-zich-met-europa.html
nieuws: 'Facebook accepteert Nederlandse nepadvertenties over verkiezingen'
nieuws: Facebook introduceert regels om politieke advertenties transparanter ...
nieuws: Facebook gaat nadenken over aanpassen contentbeleid na kritiek

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 19 januari 2025 13:00]

Majestici @Mushroomician19 januari 2025 11:31
Mooie boeken hierover:
https://www.bol.com/nl/nl...ck-here/9200000002301953/
https://www.bol.com/nl/nl/f/net-delusion/36190549/

Het succes van social media in dit aspect is wel een beetje overtrokken, bijvoorbeeld de overheden hebben social media ook gebruikt om dissenters te vinden.

Als je succes echter uitdrukt in de chaos die het achtergelaten heeft, dan heb je gelijk.

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