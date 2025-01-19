ByteDance haalt TikTok offline in VS na ingang verbod

ByteDance heeft TikTok offline gehaald in de VS. Amerikaanse gebruikers krijgen bij het opstarten een pop-up te zien met informatie over het verbod. Daarin geeft het bedrijf ook aan dat de aankomende president Trump zal werken aan een oplossing om TikTok weer beschikbaar te maken.

"In de VS is een wet in werking getreden waardoor TikTok wordt verboden. Dat houdt helaas in dat je TikTok niet langer kunt gebruiken", staat er in het bericht dat Amerikaanse gebruikers sinds zaterdagavond te zien krijgen als ze de app openen. De app is ook door Google en Apple uit de Amerikaanse Play Store en Apple Store gehaald en de webversie van TikTok is eveneens niet meer toegankelijk.

ByteDance gaf eerder al aan dat het de app volledig zou blokkeren als de regering-Biden niet voor 19 januari met een oplossing zou komen. Die regering deed dat dreigement zaterdag af als een 'stunt'. TikTok hoeft volgens de wet niet op zwart te gaan in de VS; wel mogen appwinkels het platform niet meer aanbieden. Een functionaris van het Witte Huis gaf bovendien al aan dat de handhaving van de wet in handen van de regering-Trump ligt, waardoor er 'geen reden' zou zijn dat welk bedrijf dan ook zondag al actie onderneemt. Volgens TikTok bood die verklaring echter 'niet voldoende duidelijkheid en zekerheid' aan dienstverleners, die hoge boetes riskeren als ze zich niet aan de wet houden.

Trump wil TikTok-wet 'waarschijnlijk' uitstellen

In het bericht laat ByteDance wel weten dat 'president Trump heeft aangegeven dat hij met ons wil werken aan een oplossing om TikTok weer beschikbaar te maken zodra hij aantreedt'. Ook in een interne memo die The Verge heeft ingezien, laat het moederbedrijf weten te verwachten dat de app na de inauguratie van Trump op 20 januari, snel weer online kan.

Hoewel Trump in zijn eerste termijn nog voor een TikTok-verbod was, gaf hij tijdens zijn afgelopen campagneperiode juist aan het platform te willen redden. Eerst probeerde hij het Hooggerechtshof te overtuigen de ban uit te stellen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Afgelopen week zei de aanstaande president dat hij de invoering van de wet 'waarschijnlijk' met 90 dagen wil gaan uitstellen. Daarvoor zou hij naar verluidt maandag al een bevel willen uitvaardigen.

Wet die zorgde voor TikTok-verbod ging vorig jaar in

Het verbod van TikTok is het gevolg van een wet die vorig jaar van kracht werd. Volgens die wet mogen populaire apps die door een 'buitenlandse tegenstander' worden beheerd, niet langer in de VS worden aangeboden. De Amerikaanse wetgevers vrezen dat het Chinese moederbedrijf van TikTok gegevens van gebruikers deelt met de Chinese overheid. Ook zeggen politici bewijs te hebben dat TikTok zijn algoritmes aanpast om de publieke opinie en verkiezingen te beïnvloeden.

TikTok moest volgens die wet voor 19 januari zijn Amerikaanse activiteiten verkopen aan een partij uit de VS. Gebeurt dat niet, dan mogen appwinkels het socialemediaplatform niet meer aanbieden. Apple en Google riskeren een boete van 5000 dollar voor iedere gebruiker die na ingang van het verbod de app via hun winkels downloadt. Overigens is TikTok niet de enige app die door deze wet verboden is. Ook onder andere de TikTok-videobewerkingstool CapCut, socialmedia-app Lemon8 en verzamelkaartspel Marvel Snap, allemaal eveneens van ByteDance, zijn nu geblokkeerd in de VS.

Perplexity AI zou willen fuseren met Amerikaanse TikTok-tak

ByteDance heeft de afgelopen maanden vooral geprobeerd om het verbod aan te vechten, tot het Hooggerechtshof aan toe, maar de wet en deadline werden in stand gehouden. In een verkoop van zijn Amerikaanse activiteiten heeft het moederbedrijf nog weinig interesse getoond. Wel hebben verschillende gegadigden zich gemeld.

Zaterdag zou Perplexity AI bijvoorbeeld een bod hebben gedaan voor een fusie met TikTok U.S. Een anonieme bron heeft aan CNBC laten weten dat daar een apart bedrijf uit zou moeten ontstaan, waarbij de 'meeste investeerders' hun aandelen kunnen behouden en Perplexity 'meer video's' tot zijn beschikking krijgt. De bron verwacht dat deze deal een grote kans van slagen heeft, omdat het niet gaat om een verkoop.

Daarnaast hebben verschillende Amerikaanse miljardairs, waaronder Shark Tank-investeerder Kevin O’Leary, eerder deze maand een gezamenlijk voorstel ingediend voor de koop van TikToks Amerikaanse activa. Ook kwam er onlangs een gerucht naar buiten dat Elon Musk gesprekken heeft gevoerd over een mogelijke overname, maar ByteDance deed dat bericht af als 'fictie'.