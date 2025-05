Nieuw fusievoorstel Perplexity maakt overheid VS mede-eigenaar TikTok

Perplexity AI heeft een nieuw voorstel gedaan om te fuseren met de Amerikaanse afdeling van TikTok. De Amerikaanse overheid zou daarbij vijftig procent van het nieuwe fusiebedrijf in handen kunnen krijgen.

Nieuwszender CNBC schrijft dat Perplexity AI enkel wil fuseren met de Amerikaanse afdeling van TikTok. Het onderliggende algoritme zou volgens CNBC dus niet bij de deal betrokken worden en in handen van het Chinese moederbedrijf ByteDance blijven. Het nieuwe fusiebedrijf zou de naam NewCo meekrijgen en de bestaande investeerders van TikTok zouden ook kunnen rekenen op een participatie in het nieuwe Amerikaanse fusiebedrijf. De fusie zou deels worden gefinancierd door nieuwe investeerders aan te trekken. De kans bestaat dat het nieuwe bedrijf een beursgang zal krijgen en dan zou de Amerikaanse overheid de kans krijgen om maximaal vijftig procent van de aandelen te kopen. ByteDance, Perplexity AI en de Amerikaanse overheid hebben nog niet gereageerd op de geruchten.

TikTok werd op zondag 19 januari offline gehaald in de Verenigde Staten omdat er toen een wet in werking was getreden waardoor het socialemediaplatform officieel werd verboden. Deze Amerikaanse wet bepaalt dat populaire apps die door een 'buitenlandse tegenstander' worden beheerd, niet langer in de VS mogen worden aangeboden. Een dag later, op maandag 20 januari, ging TikTok weer online in de Verenigde Staten. Het socialemediaplatform zei toen dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump 'inspanningen' had geleverd met betrekking tot de toekomst van TikTok in de Verenigde Staten. Trump wil dat TikTok in een joint venture wordt opgenomen waarbij er een Amerikaans belang is van minstens vijftig procent. Op die manier zou TikTok volgens de president 'in goede handen' zijn en online kunnen blijven in het land. Tweakers heeft een achtergrondartikel over het TikTok-verbod in de Verenigde Staten geschreven.