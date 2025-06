Huis van Afgevaardigden keurt wet goed waardoor ByteDance TikTok moet verkopen

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor ByteDance gedwongen wordt om TikTok te verkopen. Het wetsvoorstel werd door meer dan tweederde van de leden goedgekeurd en moet nu naar de senaat.

Volgens persagentschap Reuters hebben 352 leden voor het wetsvoorstel gestemd, terwijl 65 leden van Huis tegen hebben gestemd. In het wetsvoorstel, dat de werktitel Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications meekreeg, staat te lezen dat het verboden wordt in de Verenigde Staten om een app te verspreiden, te onderhouden of bij te werken als die app door een 'buitenlandse tegenstander' wordt beheerd en een bepaald aantal maandelijkse gebruikers overschrijdt. In het wetsvoorstel wordt TikTok uitdrukkelijk vermeld, maar ook andere apps die volgens de Amerikaanse politici door 'buitenlandse tegenstanders' worden beheerd, zullen er onder vallen.

Als de apps aan de opgestelde criteria voldoen, moeten die binnen de 165 dagen afgestoten worden van het moederbedrijf. Wanneer dat niet gebeurt, wordt de app verboden in de Verenigde Staten. De Amerikaanse politici willen via dit wetsvoorstel de 'nationale veiligheid' van het land beter kunnen beschermen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft afgelopen weekend aangegeven dat hij het voorstel wil goedkeuren. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens CNN gezegd dat de Verenigde Staten geen aanwijzingen heeft dat TikTok zijn nationale veiligheid in het gevaar brengt.