ByteDance: TikTok wordt niet verkocht, ook niet zonder algoritme

ByteDance is niet van plan om TikTok te verkopen. Dat blijkt uit een post op het eigen socialemediaplatform Toutiao. Het Chinese bedrijf claimt dat eerdere geruchten over een mogelijke verkoop van TikTok zonder algoritme onjuist zijn.

ByteDance schrijft op Toutiao dat het geen plannen heeft om TikTok te verkopen. Het Chinese bedrijf zou volgens de BBC ook een screenshot van een recent artikel van The Information hebben gedeeld waarin stond te lezen dat ByteDance plannen had om TikTok te verkopen, maar dan zonder algoritme. Deze afbeelding zou een digitale stempel bevatten met daarin een Chinese boodschap die zich laat vertalen als "vals gerucht".

Het Chinese moederbedrijf reageert hiermee op een wetsvoorstel dat eind april is goedgekeurd door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat. In het wetsvoorstel staat te lezen dat het in de VS verboden wordt om een app te verspreiden, onderhouden of bij te werken als die app door een 'buitenlandse tegenstander' wordt beheerd en een bepaald aantal maandelijkse gebruikers overschrijdt. TikTok wordt uitdrukkelijk vermeld, maar ook andere apps die volgens de Amerikaanse politici door 'buitenlandse tegenstanders' worden beheerd, zullen er onder vallen. Als de apps aan de opgestelde criteria voldoen, moeten die binnen 360 dagen afgestoten worden van het moederbedrijf. Als dat niet gebeurt, wordt de app verboden in de Verenigde Staten.

ByteDance heeft deze week in een verklaring aan Tweakers gezegd dat het bedrijf het niet eens is met de redenering van de Amerikaanse overheid. Het bedrijf claimt geen banden met de Chinese overheid te hebben en zegt dat een groot deel van het bedrijf nu al in handen is van Amerikaanse investeerders. Het Chinese bedrijf zou de nieuwe wet willen aanvechten in een Amerikaanse rechtbank.