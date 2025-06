'TikTok bood overheid VS controle aan over top van Amerikaanse tak'

ByteDance heeft de Amerikaanse overheid aangeboden om vetorecht te hebben op benoemingen bij de Amerikaanse tak van TikTok. Ook had de overheid het hele bestuur van de Amerikaanse divisie mogen benoemen. De regering van de VS nam het aanbod niet aan.

ByteDance noemde dat Project Texas, meldt The Washington Post. Het bedrijf had bovendien willen betalen voor een extern bedrijf dat namens de Amerikaanse Defensie de broncode van TikTok in de gaten had mogen houden, zo schrijft de krant op basis van een kopie van het aanbod. ByteDance zou dat aanbod hebben gedaan in 2022.

Het is onbekend waarom de regering het aanbod afwees. Intussen heeft de Amerikaanse politiek een wet aangenomen die ByteDance oplegt de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen. Daar heeft het bedrijf een jaar de tijd voor. In de tussentijd vecht ByteDance de wet aan en noemt hem ongrondwettelijk. Dit voorstel zal vermoedelijk deel uitmaken van de verdediging van ByteDance om aan te tonen dat de wet niet nodig was.