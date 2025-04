TikTok krijgt 2,2 miljoen euro boete voor vertraagd reageren op dataverzoek

De Britse telecomtoezichthouder Ofcom geeft TikTok een boete van omgerekend ruim 2,2 miljoen euro voor het te lang achterhouden van informatie over de functie voor ouderlijk toezicht. Het sociale medium zou zeven maanden na de deadline pas de vereiste informatie hebben opgegeven.

TikTok is onder de Britse Online Safety Act volgens Ofcom verplicht om mee te werken aan verzoeken van de toezichthouder. De organisatie verzocht informatie over de functie 'Family Pairing' voor een rapport over de waarborging van de veiligheid van kinderen. In eerste instantie gaf TikTok daar gehoor aan, maar enkele maanden later trok het sociale medium de informatie weer in omdat de gegevens onjuist zouden zijn. Een intern onderzoek moest uitwijzen wat de oorzaak van dit probleem was. Volgens Ofcom gaf het bedrijf vervolgens in maart van 2024 'correcte doch gedeeltelijke' informatie over de betreffende functie, grofweg zeven maanden na het verstrijken van de deadline.

Ofcom concludeert dat TikTok groot genoeg is om tijdig de opgevraagde informatie te moeten kunnen aanleveren. De vertraging bij het overhandigen van de informatie zou daarbij het werk van de toezichthouder belemmerd hebben. TikTok is akkoord gegaan met de straf en kreeg daarvoor een boetevermindering van 25 procent, wat resulteerde in het vermelde bedrag van 2,2 miljoen euro.