EU-hof: TikTok mag aangewezen worden als DMA-poortwachter

De Europese Commissie mag TikTok aanwijzen als poortwachter onder de Digital Markets Act. Dat zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie. TikToks moederbedrijf Bytedance had bezwaar aangetekend, maar het Hof veegt dat van tafel.

Bytedance zei dat het niet veel verdient aan Europese gebruikers. Volgens het bedrijf is TikToks schaal kleiner dan die van concurrerende sociale media als Facebook, en is het geen ingeworteld, langdurig platform. Het Hof ging hier niet in mee. Zo merkte het op dat Bytedance in China wel veel geld verdient aan gebruikers, dus dat het bedrijf in potentie ook veel geld verdient aan Europese gebruikers. Daarnaast stelde het Hof dat TikTok sinds de Europese start in 2018 snel is gegroeid en 'in korte tijd half zo groot is geworden als Facebook en Instagram'. Die gebruikers gebruiken het platform bovendien meer dan andere platforms.

Het Hof was het ook niet eens met Bytedances stelling dat TikTok een uitdager is op de markt voor sociale media. In 2018 was dit nog zo, maar inmiddels heeft het platform een stevige positie op de markt, stelt het Hof. Daarbij verwijst het Hof nogmaals naar de snelle groei van het platform en de opkomst van nieuwe concurrenten als Instagram Reels en YouTube Shorts.

De Europese Commissie mocht Bytedance dan ook aanwijzen als poortwachter, wat betekent dat het bedrijf ook aan de poortwachterseisen moet voldoen. Dit betekent vooral dat het zijn platforms open moeten stellen voor concurrenten en bijvoorbeeld interoperabiliteit mogelijk moet maken. TikTok ging in november in beroep tegen de aanstelling als poortwachter, enkele maanden na die eerste aanwijzing.

Bytedance kan nog in beroep tegen het oordeel van het Hof. Het bedrijf zegt tegen Reuters teleurgesteld te zijn over het oordeel en vervolgstappen te evalueren. Bytedance zegt al wel aan de DMA te voldoen.