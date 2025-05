Amerikaanse DOJ en FTC klagen TikTok aan wegens schenden privacy van kinderen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission hebben een rechtszaak tegen TikTok aangespannen. De autoriteiten claimen dat TikTok een wet heeft geschonden die de privacy van kinderen moet waarborgen. TikTok ontkent de beschuldigingen.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft TikTok de Children’s Online Privacy Protection Act geschonden. Deze wet verbiedt websites om persoonlijke gegevens van Amerikaanse kinderen onder de 13 jaar te verzamelen, te gebruiken en te verspreiden, tenzij men daar ouderlijke toestemming voor heeft gekregen. Het ministerie claimt in een persbericht dat het sinds 2019 mogelijk is voor Amerikaanse kinderen om een account op TikTok aan te maken zonder dat er om ouderlijke toestemming wordt gevraagd. Het socialemediabedrijf zou deze praktijk tot op heden toestaan en informatie over de minderjarige gebruikers verzamelen. TikTok zou hier geen ouderlijke toestemming voor hebben gekregen en ouders ook niet op de hoogte hebben gesteld. Het bedrijf zou de ouderlijke toestemming naar verluidt ook niet hebben proberen te verkrijgen.

Het ministerie merkt op dat TikTok over een aparte kindermodus beschikt, maar claimt dat hierbij ook gegevens van kinderen worden verzameld. Het socialemediabedrijf zou de verzoeken van ouders om accounts van hun kroost te verwijderen ook niet afdoende inwilligen. Het Amerikaanse ministerie zegt dat TikTok niet over de juiste interne procedures beschikt om met dergelijke verzoeken om te gaan.

TikTok heeft inmiddels gereageerd op de aanklacht en gaat naar eigen zeggen niet akkoord. Het socialemediabedrijf claimt dat sommige klachten niet meer actueel zijn of inmiddels zijn opgelost. Andere claims zouden dan weer feitelijk onjuist zijn. Het bedrijf verwijst naar de maatregelen die het heeft genomen om kinderen te beschermen, zoals schermtijdlimieten, Family Pairing en extra privacymaatregelen voor minderjarige gebruikers.