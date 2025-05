DOJ: TikTok kan standpunten van gebruikers over gevoelige onderwerpen nagaan

TikTok kan volgens de Amerikaanse DOJ de standpunten van gebruikers nagaan als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals abortus, religie en de wapenwet. De Amerikaanse autoriteiten menen dat werknemers van het bedrijf in China deze data kunnen inzien.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt volgens CNBC dat de medewerkers van ByteDance over een intern platform beschikken dat Lark heet. Via dit platform kunnen ze naar verluidt gevoelige data en inzichten over gebruikers verzamelen. De gegevens zouden volgens de DOJ op Chinese servers worden opgeslagen en ook toegankelijk zijn voor werknemers van het bedrijf in China. De DOJ stelt dat de dreiging die van TikTok zou kunnen uitgaan, niet alleen theoretisch is. Het socialemediabedrijf zou volgens de Amerikaanse justitie namelijk bepaalde video’s op het platform kunnen stimuleren. Deze praktijk heet naar verluidt 'heating' en is volgens de DOJ al eerder toegepast.

De claims van de Amerikaanse justitie zijn gemaakt in het kader van een rechtszaak die momenteel in een rechtbank in Washington loopt. TikTok wil daar een Amerikaanse wet aanvechten waardoor het socialemediabedrijf mogelijk verboden wordt in de Verenigde Staten. Deze wet werd eerder dit jaar aangenomen. Tweakers schreef toen een achtergrondartikel over het onderwerp.