Australisch lagerhuis stemt voor socialemediaverbod voor kinderen onder de 16

Het lagerhuis van het Australische Parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het gebruik van sociale media onder de zestien jaar verbiedt. De wet gaat nu naar de Senaat, die naar verwachting deze week nog een besluit neemt.

Het Australische lagerhuis heeft het wetsvoorstel op woensdag aangenomen met 102 stemmen voor en 13 stemmen tegen, schrijven onder meer persbureau Reuters en NBC News. Dat gebeurde nadat de Australische premier Anthony Albanese 'tweepartijensteun' voor het verbod wist veilig te stellen. Naar verwachting zal de senaat later op woensdag debatteren over het wetsvoorstel. De regering hoopt dat het wetsvoorstel uiterlijk donderdag wordt aangenomen; dan eindigt het parlementaire jaar in Australië.

Een comité van de senaat betuigde eerder deze week steun voor het voorstel, zegt Reuters. Dat comité voegde wel een voorwaarde toe dat socialemediaplatforms hun gebruikers niet mogen dwingen om persoonlijke gegevens als een paspoort of andere digitale identificatiemiddelen in te sturen om hun leeftijd aan te tonen. Het comité zei ook dat de regering de jeugd 'op een zinvolle manier' moet betrekken bij het opstellen van de wet.

De Australische regering werkt al langer aan een minimumleeftijd voor sociale media. Albanese kondigde in september aan dat hij hoopte de wet dit jaar nog in te voeren. Volgens de premier is de maatregel bedoeld om jongeren te beschermen tegen de negatieve effecten van sociale media op hun mentale en fysieke gezondheid. Hij wil kinderen ook stimuleren om meer offline activiteiten te ondernemen.

De geplande wet moet verplichten dat socialemediabedrijven 'redelijke' stappen ondernemen om te zorgen dat leeftijdsverificatiesystemen op hun platforms aanwezig zijn. Bij overtredingen kunnen boetes worden opgelegd die in de miljoenen lopen. Australië is van plan om een leeftijdscontrolesysteem te testen dat gebruikmaakt van biometrische gegevens of overheidsidentificatie om het leeftijdsverbod te handhaven, schrijft ook Reuters.

Socialemediabedrijven pleitten er eerder voor dat de wet wordt uitgesteld. Google en Meta wilden dat de overheid wacht op de resultaten van de leeftijdscontroleproef voordat het verbod wordt doorgezet. TikTok stelde dat de wet te onduidelijk is en dat het 'grote zorgen' had dat de overheid het wetsvoorstel wil aannemen 'zonder gedetailleerd overleg met experts, socialemediaplatforms, jongeren en geestelijkegezondheidsorganisaties'. X stelde dat de wet een negatieve invloed zal hebben op de mensenrechten van kinderen en jongeren, onder meer op het gebied van vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie.