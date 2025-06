Belgische krantenwinkels gebruiken AI-gezichtsscanner voor leeftijdsverificatie

In een aantal Belgische krantenwinkels wordt een nieuw AI-gebaseerd leeftijdsverificatiesysteem genaamd PASSage uitgerold voor leeftijdscontroles voor de verkoop van onder meer tabak en alcohol.

Het systeem scant via gezichtsherkenning de leeftijdskenmerken van klanten en geeft met een kleurensignaal aan of ID-verificatie noodzakelijk is. De technologie verwerkt volgens uitbater Press Shop & More de gegevens lokaal zonder internetverbinding en zou geen persoonlijke informatie opslaan. Dat melden verschillende Belgische kranten. Na de leeftijdsinschatting worden alle scangegevens verwijderd. Het systeem is bedoeld om de wettelijke verplichting te ondersteunen waarbij verkopers iedereen die jonger lijkt dan 25 jaar om identificatie moeten vragen. De uitrol gebeurt op basis van een 'succesvol' proefproject, maar hoe dat project eruit zag of wat de resultaten zijn, is niet bekend.

De Britse tabaksfabrikant British American Tobacco financiert de eerste uitrolfase waarin tweehonderd perswinkels worden voorzien van een PASSage-apparaat. De implementatie moet uiteindelijk worden uitgebreid naar alle verkooppunten van tabak en alcohol in België.