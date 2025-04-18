Discord test online leeftijdscontrole via gezichtsscan en ID-kaart

Discord test het blurren van ‘gevoelige inhoud’ als gebruikers hun leeftijd niet hebben geverifieerd. Verifiëren kan door een scan van het gezicht of een ID-kaart uit te voeren. Het experiment loopt voorlopig alleen in het Verenigd Koninkrijk en in Australië.

Het bedrijf schrijft op zijn website dat gebruikers hun leeftijd moeten verifiëren als ze inhoud willen zien die als gevoelig is gemarkeerd door de chatdienst. Dat kan wanneer ze dergelijke inhoud tegenkomen of het blurren hiervan willen uitschakelen via het instellingenmenu.

Het verificatieproces verloopt via een gezichtsscan of door een foto te nemen van een ID-kaart. Discord zegt dat de gezichtsscan lokaal verloopt en het daarbij geen biometrische informatie doorstuurt. Daarnaast verwijdert het bedrijf naar eigen zeggen ook de scan van de ID-kaart wanneer de leeftijd is geverifieerd.

Volgens de chatdienst hoeft de leeftijdscontrole slechts eenmalig uitgevoerd te worden. Als het verificatieproces niet lukt, kunnen gebruikers een handmatige beoordeling aanvragen. Discord waarschuwt ook dat gebruikers een ban riskeren indien het verificatieproces aantoont dat ze te jong zijn. Als dat het gevolg is van een fout, kunnen ze in beroep gaan tegen de beslissing.

Discord wil met deze maatregel tegemoetkomen aan de verstrengde wetgeving rond leeftijdsverificatie. Eind 2024 kondigde Australië een verbod aan op het gebruik van sociale media voor jongeren onder de zestien jaar. Ook het VK bekijkt soortgelijke maatregelen. Begin dit jaar kondigde de Britse toezichthouder Ofcom aan dat pornosites als onderdeel van de Online Safety Act aan leeftijdsverificatie moeten doen in het VK.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 18-04-2025 14:09
77 • submitter: Anonymoussaurus

18-04-2025 • 14:09

77

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (73)

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Cyb @GoogleWave18 april 2025 14:39
Hoe zou jij het vinden als we straks op elk willekeurig forum (bijv. GoT) een face en ID scan moeten laten uitvoeren voordat we kunnen chatten? Waarom moeten wij onze privacy compleet ruineren met dit soort zwaar ingrijpende privacy maatregelen? Omdat ouders van jonge kinderen uit laksheid kinderen op veels te jonge leeftijd een mobiel geven zonder enige vorm van toezicht op die mobiel/tablet/laptop.

Eergisteren nog op Nieuwsuur, het grootste deel van de kinderporno wordt blijkbaar door kinderen zelf gemaakt en online gezet 8)7 https://nos.nl/nieuwsuur/...emaakt-door-kinderen-zelf
Het probleem ligt bij de ouders en samenleving die het normaal vindt dat ze allemaal een smartphone hebben.

[Reactie gewijzigd door Cyb op 18 april 2025 14:41]

PVTD @GoogleWave18 april 2025 15:20
Het probleem ligt bij de ouders en samenleving die het normaal vindt dat ze allemaal een smartphone hebben.
Nop, dat zegt @Cyb niet. Ouders moeten strenger optreden ipv een smartphone in hun handen te duwen om relax tv te kijken. Ik ben ook van mening dat als je kinders kunt maken, ze ook moet kunnen bezighouden ipv op toktik te laten scrollen of schreeuwen op discord tijden een CoD partij op 13 jarige leeftijd... Waar dient die M/PEGI18 rating dan eigenlijk nog voor...

[Reactie gewijzigd door PVTD op 18 april 2025 15:20]

Memori @GoogleWave18 april 2025 15:17
Jij hebt een boosheid dat stamt uit een misverstand, dus bij deze voor jou een les:
Pedofilie is een blijvende of dominante seksuele voorkeur voor seksuele activiteit met een kind of kinderen in de prepuberteit. De persoon moet tenminste 16 jaar oud zijn en het leeftijdsverschil met het kind is tenminste 5 jaar. Deze voorkeur uit zich in seksuele verlangens en fantasieën. Pedofilie is niet hetzelfde als seksueel misbruik van kinderen.
Bron: NPO Kennis

Ik denk dat menig persoon hier wel van mening is dat bij een vergrijp aan een kind je naar de gevangenis moet. Maar daar hoef je geen pedofiel voor te zijn; ook niet-pedofielen kunnen zich aan een kind vergrijpen.
buckly @Memori20 april 2025 00:28
Maar daar hoef je geen pedofiel voor te zijn; ook niet-pedofielen kunnen zich aan een kind vergrijpen.
Sterker nog, de meeste "kindervergrijpers" zijn waarschijnlijk geen pedofiel. Je kunt dan wel blindelings alle pedos kruizigen, maar daar los je het probleem niet mee op:

https://www.vice.com/en/a...t-pedophiles-expert-says/

[Reactie gewijzigd door buckly op 20 april 2025 00:31]

YopY @GoogleWave18 april 2025 15:14
Nee natuurlijk niet (mbt kinderen), dat is ook niet wat er gezeg wordt (strooiman). Maar je moet je als ouder wel bewust zijn dat het gebeurt, en dat je geinformeerd moet zijn hierover.

Let ook dat je als tweaker van alles dicht kunt zetten, maar ze komen er hoe dan ook of uiteindelijk wel omheen. Beter om goed met ze te blijven spreken, omdat het iets is waar ze liever niet met jou als ouder over willen spreken als ze niet die open communicatie ervaren, en / of het is natuurlijk iets waar ze zich wel voor schamen of ze weten dat het eigenlijk niet mag.

[Reactie gewijzigd door YopY op 18 april 2025 15:14]

Phthisicus @Cyb18 april 2025 15:06
100% mee eens. Op elke algemene (niet overheid) website of Social Media platform waar ik mijn ID moet afgeven om mijzelf te verifiëren, verwijder ik onmiddellijk mijn account.

Niemand zou zijn privacy moeten inleveren terwijl we de bronnen moeten aanpakken.
bonus @Cyb18 april 2025 15:23
Inderdaad weer een buitenproportioneele maatregel voor een online service. Nee je hoeft er niet op social media sites te gaan zitten maar als dit wordt goedgekeurd waar stopt het dan...
Plus wat doen ze verder nog met die informatie ? Een foto van mij ID, echt niet !!! Ze kunnen mij niet genoeg zekerheid geven dat daar niks mee (mis)gedaan kan worden. Kijk naar META, die gaan ook zo lekker veilig om met mijn gegevens.

En als mijn "woord" niet goed genoeg is voor hun om te vertrouwen dat ik 18+ ben, wie ben ik dan om hun te vertrouwen dat zij niks met mijn gegevens gaan doen ? Het vertrouwen werkt 2 kanten op altijd, maar schijnbaar is dat niet goed genoeg.

[Reactie gewijzigd door bonus op 18 april 2025 15:32]

Daoka @bonus18 april 2025 22:42
En als mijn "woord" niet goed genoeg is voor hun om te vertrouwen dat ik 18+ ben, wie ben ik dan om hun te vertrouwen dat zij niks met mijn gegevens gaan doen ? Het vertrouwen werkt 2 kanten op altijd, maar schijnbaar is dat niet goed genoeg.
Ik vind dit toch verkeerd gezien. Het is vanuit hun natuurlijk geen op 1 op 1 relatie waar dit natuurlijk wel zou kunnen werken. Vanuit hun is het natuurlijk een 1 op veel relatie waarvan dus 10% (als voorbeeld, ik weet natuurlijk niet hoeveel gebruikers ze hebben en hoeveel daarvan onder de 18 is) dus zal liegen. Ik heb vroeger ook genoeg keer aangegeven dat ik boven de 18 ben terwijl ik jonger was en ik verwacht de meeste van ons hier wel (al is het zelfs maar onbewust geweest omdat het alleen maar in de algemene voorwaarden stond die we niet lezen). Dus ja waarom zouden hun dus vertrouwen in jouw moeten hebben? Een gedeelte van gebruikers hebben hun vertrouwen dus al misbruikt.

Nee ik ben heb zeker niet eens met al deze maatregels maar ik kan wel begrijpen als bedrijf dat je niet iedereen zomaar kan vertrouwen.
DJ Henk @Daoka19 april 2025 09:04
En omgekeerd wij hun ook niet vertrouwen, want voorbeelden genoeg van bedrijven die liegen en een loopje nemen met privacy e.d. Ik schat dat aantal op nog veel hoger dan 10%.

Als er iemand is die als eerste over de brug moet komen is het Discord wel, juist vanwege die asymmetrie. Als zij niet te vertrouwen blijken, treft dat heel veel mensen.
syphx @bonus19 april 2025 08:47
Ben het grotendeels wel met je eens hoor. Voldoende voorbeelden dat als het mis kan gaan, het mis gaat.
Ik zou in een dergelijk geval ook de app verwijderen.
Volgens mij heb je in Nederland een systeem iDIN waarmee je onder andere leeftijfsverificatie kan doen.
De bank wordt de tussenpersoon die enkel de data deelt die nodig is. (Persoon is 18+). Dat lijkt we toch de minst slechte optie als ze dit er door zouden drukken in nederland
MartijnHavinga @Cyb18 april 2025 15:15
Het is natuurlijk afhankelijk van welke gegevens er daadwerkelijk opgeslagen blijven na de verificatie of het je privacy compleet ruineert. Als jij sigaretten wilt kopen bij de supermarkt en je bent 18-19 jaar oud dan komt het ook vaak genoeg voor dat er om je ID wordt gevraagd en van die laten zien wordt over het algemeen ook geen probleem gemaakt. Het is verder natuurlijk niet verplicht om je ID te laten zien, je kunt ook geen gebruik maken van hun dienst. Verder kun je ook de delen van de ID kaart die niet nodig zijn voor de leeftijdsverificatie (documentnummer, nationaliteit, geslacht, handtekening) afplakken zodat je geen informatie verstrekt welke ze niet nodig hebben.

P.S.: Als je dan artikelen gaat delen om je mening te onderbouwen, lees deze dan wel even goed, we hebben namelijk al genoeg fake news in omloop. Het gaat namelijk om een groot gedeelte van de kinderporno (een derde in dit geval), met afstand niet het grootste gedeelte, subtiel verschil.
CapnCrinkle @MartijnHavinga18 april 2025 15:36
je ID laten zien aan een supermarktmedewerker is niet iets wat wordt geregistreerd.
Dat is toch écht totaal onvergelijkbaar. Ik geef er niet eens niets om, maar zelfs ik zie hoe anders dat is.
MartijnHavinga @CapnCrinkle18 april 2025 15:45
Als de foto van de ID kaart na het verifiëren niet meer bewaard wordt dan registreert een website uiteindelijk net zoveel als de supermarkt. De supermarkt registreert ook alles wat op jouw kassabon staat en als zij alleen alcohol verkopen aan meerderjarigen dan kun je daarmee aan een kassabon met alcohol impliciet afleiden dat de koper van die artikelen meerderjarig is. Er zijn/waren bij sommige winkels (voornamelijk tankstations) trouwens ook elektronische leeftijdsverificatiesystemen, dat heeft al helemaal praktisch dezelfde privacybezwaren als een foto van je ID uploaden naar een website.
Ik ben zelf trouwens meer voorstander van een digitaal identificatiesysteem gebouwd en beheerd door de (Eurpeese) overheid, waarbij alleen de informatie verstrekt wordt welke nodig is om aan de (leeftijds) controle te voldoen en waarbij verder niets wordt bijgehouden welke gegevens wanneer waarheen verstrekt zijn. Zoiets moet verder ook prima open source kunnen.
CapnCrinkle @MartijnHavinga18 april 2025 16:25
Maar in een winkel zie ik wat er gebeurt met mijn ID kaart (overigens heb ik nog nooit iets digitaals gedaan met mijn ID kaart, dus dat zal in mijn regio wel niet zo populair zijn ofzo) en weet ik 100% zeker dat er niets geks mee gebeurd is terwijl ik er bij sta en letterlijk zie hoe ze er enkele even naar kijken.

Je kunt wel stellen dat die systemen de gegevens niet bewaren, maar dat kun je niet zelf bevestigen, Dát is het verschil.
MartijnHavinga @CapnCrinkle18 april 2025 17:20
Tja, en aan de andere kant ziet de cassiere / uitsmijter / etc. met wie ze te maken heeft, iets wat in het geval van een website niet zo is.
Maar goed, daarom ben ik dus ook voor een openbaar systeem, geregeld en beheerd door de overheid.
xaradine @MartijnHavinga19 april 2025 00:11
hoe weet jij dit zeker? { dan registreert een website }zodra jij jouw ID kaart laat zien bij de kassa word er geen scan of foto gemaakt of wel?
Ik laat mijn passpoort niet eens achter of laat scannen bij een hotel enz.... weet jij wat die gasten daar mee doen? laat staan een website !!!
net zoals FB doet met onze info enz
MartijnHavinga @xaradine19 april 2025 14:13
Hoe weet jij zeker dat de kassière die jouw ID kaart bekijkt daar niks van onthoud? Of dat er geen camera meekijkt met de kassière? Hiervoor zul je actief controles uit moeten voeren.
blinchik @CapnCrinkle19 april 2025 21:48
Voor sommige klantenkaarten is dit ondertussen nodig. In Colruyt werd dit ooit gevraagd (heb ik geweigerd) en sinds een tijdje heb je in Albert Heijn ook verplicht een klantenkaart op naam nodig om digitaal te kunnen sparen. En er wordt een app verplicht waar dan "handige" locatie services aan verbonden worden, zodat je de dichtstbijzijnde winkel kan vinden ... wat er nog verder mee gebeurt, Joost mag het weten.

Colruyt is nog iets erger in deze, ze combineren de klantenkaart met andere winkels en je krijgt effectief geen korting zonder deze kaart...

En de mensen roepen hoe fantastisch het is, omdat ze een paar punten kunnen sparen.
CapnCrinkle @blinchik19 april 2025 22:24
Ik ga bijna dagelijks naar de AH (ligt tussen m'n werk en thuis haha) en ik heb helemaal geen naam nodig voor een klantenkaart of de app.

Ik merkte dat ik dit zakelijk wel 'moest'. Persoonlijk echter niets van gemerkt. Er is naar mijn weten ook geen enkel dwang om je echte naam in te vullen in de AH app, wat ik ook niet heb gedaan.
blinchik @CapnCrinkle21 april 2025 10:00
Misschien weet je niet meer dat je je naam hebt (moeten) invullen?

Men probeert het er inderdaad op een slinkse manier door te rammen. Je hebt geen naam nodig voor de bonuskaart (zoals ik hierboven zei), (dus de gewone 1+1 acties) wat in Colruyt wel nodig is, maar als je mee wil doen aan de spaaracties (dus zegeltjes sparen waarmee je gratis boxen kan krijgen ofzo) is het wel op naam nodig. In Nederland was dat al, nu is het ook in België verplicht (geen idee waarom, staan Belgen meer op hun strepen?). Hier kan je dat bv. lezen: Een digitaal account bij Albert Heijn is niet voldoende voor wie online wil gaan sparen. Je hebt een bonuskaart op naam nodig, plus de AH-app op je telefoon of tablet. Ook moet je digitaal zegeltjes sparen via je jouw profiel in de app activeren. Wie dit niet heeft of wil hebben, kan niet meedoen.

Niet alleen is dat verontrustend om welk profiel men over je opbouwt, de gegevens zijn ook al gelekt. De grote meute trekt zich er niets van aan of lijkt dit niet te begrijpen, "installeer gewoon de app" en "zegels zijn onhygiënisch".
CapnCrinkle @blinchik21 april 2025 17:34
damn, dat is wel balen.
Ik spaar ook koopzegels, en heb recent ontdekt dat ik enorm vaak m'n bonuskaart niet heb gescand dankzij AH's domme zelfscankassa's (Ze zijn sowieso veel minder gebruiksvriendelijk dan die van de Jumbo, maar blijkbaar als je éérst je bonuskaart scant en dan pas je boodschappen, moet je opnieuw je bonuskaart scannen omdat hij de eerste keer blijkbaar op zoek gaat naar wat je evt met je telefoon hebt gescand, en dan opnieuw 'leeg' begint als je je eerste product scant) maar ik heb mijn echte naam nooit ingevuld.

Hopen dat ik daar geen problemen mee krijg dan, ghehe.
jpsch @MartijnHavinga18 april 2025 15:43
Supermarkten in Nederland verkopen geen sigaretten meer, al die discussies over legitimatie zullen er ook aan bijgedragen hebben.
MartijnHavinga @jpsch18 april 2025 15:59
Geen sigaretten meer nee, maar nog wel steeds alcohol, dus die leeftijdscontroles zijn er nog steeds.
jpsch @MartijnHavinga20 april 2025 13:34
Sigaretten en drank kun je gewoon meebestellen bij je GHB dealer.
Borgia @Cyb18 april 2025 17:10
Plus de criminelen kunnen dit toch makkelijk omzeilen. De face check van Meta is heel makkelijk te faken met een ai foto.
SuperDre @Cyb18 april 2025 18:02
Punt is, er is wetgeving die zegt dat personen jonger dan x niet blootgestelt mogen worden aan bepaalde zaken, sites moeten die wetgeving opvolgen. Jij moet je bij de kassa van een supermarkt ook legitimeren als je alcohol wilt kopen (en er niet duidelijk als 25+ uit ziet).
Probleem bij website is alleen dat degene die het beheert simpel zonder camera/foto jou kan zien en die grens beoordelen zonder enige vorm van tijdelijke opslag.
bigkillerstorm @Cyb18 april 2025 20:53
Ook ik word er moe van. Steeds meer websites willen alles van je weten met registratie. Leeftijd,adres,tel,email nu zelfs identiteitsbewijs,facescan.
Bij een telefoon abonnement willen ze geregeld al je inkomen weten je woningwaarde huurlasten. Gesprekken worden opgenomen al zeggen ze deze gegevens niet te noteren. Veel dingen voor jouw veiligheid of die van hun. Iedergeval moet je zeer gevoelige data met 100de bedrijven delen. Die vroeg of laat gehackt worden of stiekem je gegevens verkopen of met verkoop bedrijf die data mee leveren of op elke andere wijze op straat kan komen. Beste voor je privacy en veiligheid is anonimiteit. Of een portaal die zeer goed beveiligd is die gegevens aan webshop of site geeft eenmalig voor verzending etc die label geprint wordt webshops/sites strengste verbieden klant gegevens te verzamelen. Dat je met DigiD of bank identificatie kan bewijzen dat jij het ben op een beurs/broker site. Maar valt best wel wat te verzinnen zonder dat ze al die gegevens moeten opslaan. Ook met het portaal die je email aanlevert voor een registratie geeft een gekoppeld email vanuit het portaal die emails weer doorvoerd naar je eigen echte email. Moch dat portaal emailadres op straat komen kun je hem met delete knopje weghalen met DigiD bevestigen en dan nieuw gekoppeld email genereren. Ik verzin hier maar wat oplossingen. Maar zo moeilijk zou privacy en veiligheid toch niet moeten zijn.
Andros
@bigkillerstorm19 april 2025 06:29
Dat er bij telefoonabonnementen gevraagd wordt naar inkomen en woonlasten is doorgaans noodzakelijk bij toestellen op afbetaling, je gaat immens een lening aan. Koop je toestel gewoon los en neem een sim-only dan heb je dat probleem niet. Een "gratis toestel" bij je abonnement bestaat simpelweg niet.
Weird_Person @Cyb19 april 2025 06:47
Helemaal mee eens. Toen ik net een smartphone kreeg (einde groep 8 basisschool) moest ik elke week mijn ouders door de telefoon laten bladeren om te laten controleren wat ik allemaal deed.
Dit werd dan geleidelijk aan minder today ik ongeveer 15-17 was. Lang niet altijd leuk, maar had wel een goed effect. Hierdoor ben ik dan ook van mending dat elke ouder dit zou moeten doen.
Dlsruptor @GoogleWave18 april 2025 14:14
Dat heeft geen zin. Als je een platform beperkt gaan ze wel naar een ander.
kayjay @Dlsruptor18 april 2025 14:20
Ookal heb je gelijk vind ik niet dat dit een reden is om niets te proberen. Je zal er zo altijd wel enkele kunnen opsporen die je anders nooit had gevat.

Al laat ik in het midden of dit (gezichtsscan etc) op een medium als Discord al of niet een goede manier is.
Dlsruptor @kayjay18 april 2025 15:45
Aanpakken bij de bron (opvoeding of preventie) of aan het eind (Alberto Stegeman acties)
WhatsMyUsername @GoogleWave18 april 2025 14:15
En hoe gaat dit dat tegen? Want ze slaan geen PII gerelateerd aan het controleproces op.
YopY @GoogleWave18 april 2025 15:10
Die hou je niet tegen met ID verificatie.
timeraider @GoogleWave18 april 2025 16:01
Simpel te zeggen voor iemand die dus wss geen gebruik maakt van Discord. "Op die websites" zegt genoeg over dat je niet weet hoe Discord normaal gebruikt word.
Blijf jij ook op Tweakers als ze een facescan vereisen?
0x0 @timeraider20 april 2025 00:22
Nee.
Het verplicht routen via DPG gaat mij al bijna te ver.

Discord is geen porno site, ook geen 18+ site.
Ze hebben geen valide rede om dit te doen.
Bovendien mogen ze helemaal niet om een kopietje van je ID vragen.

Vlak voor dat ik dit artikel las dacht ik nog, al die datalekken, dat gelooft toch niemand meer.
Het zou mij niets verbazen als de meeste gewoon een een lek claimen en de data onderhands verkopen.
Maar goed, dat is mijn mening.

Discord moet gewoon de chats versleutelen, dan hebben ze dit helemaal niet nodig.
Beetje raar dat de voice chats wel versleuteld zijn, maar de text chats niet.
Heb het ook altijd vreemd gevonden dat links via Discord lopen.

Zoals eerdere reacties ook aangeven, bedrijven grijpen elk excuus aan om meer informatie te vragen dan "werkelijk noodzakelijk voor de levering van de dienst", en dat mag eigenlijk niet.
Dan moet je er ook nog maar op vertrouwen dat ze werkelijk doen wat ze zeggen (beloven).

Ik kan mij (bijna) niet voorstellen dat Tweakers om een face scan gaat vragen, maar dan stop ik er toch echt mee.
- peter - 18 april 2025 14:38
Tijd voor een DigiD gerelateerd overheids dienst waar je puur als service kan vragen, is deze gebruiker ouder dan 18. Lijkt me een stuk veiliger en gewenster dan dat elke cowboy dit gaat implementeren.
YopY @- peter -18 april 2025 15:19
Die bestaat, dat heet iDIN en werkt via de bank, vergelijkbaar met iDEAL.

Nu wordt er een systeem gebaseerd op iDEAL voor heel Europa ontwikkeld; als het mee zit gaat iDIN daar ook in mee. En als zowel iDEAL als iDIN zo'n grote gebruikersgroep hebben over heel Europa, zullen ook Amerikaanse bedrijven als Discord daar ondersteuning voor gaan aanbieden.

Maar het is een ideaal systeem imo; de bank (in dit geval) geeft alleen een signaal terug van "ja hij is 18+ of niet", zonder dat je ook maar enige persoonlijke gegevens aan de 2e partij (Discord) of een 3e partij (leeftijdsverificatie) hoeft te geven. Ik begrijp... helaas wel waarom dat niet overal een ding is - dat ID verificatie bedrijf kan geld verdienen aan data / statistieken / technologie, en natuurlijk geld vangen van Discord voor elke scan. Sterker nog, ze verdienen aan elke partij die los van elkaar leeftijd moet verifiëren.
wild_dog @YopY19 april 2025 15:29
Probleem wat het nog steeds heeft en dat vind ik en menig andere nog wel een ding, is dat dus de bank/verifiërende instantie een lijst heedt van alle diensten die je gebruikt. Zij weten immers welke dienst voor welk persoon een check aanvroeg. En aangezien die verificatie juist nodig is bij bijvoorbeeld pornografie sites, is dat niet bepaald wenselijk.

Eigenlijk zou een systeem meer in lijn met een SSL certificaat beter zijn, ja de gegevens in dit certificaat zijn juist bevestigd door instantie X, cryptografische ondertekend, maar wie vervolgens dat certificaat te zien krijgt is niet zichtbaar voor de ondertekenaars.

Maar goed, dat gaat het ook niet worden, want dan heb je problemen met identiteitsfraude/delen van certificaten door de eindgebruiker.

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 19 april 2025 15:35]

Memori @- peter -18 april 2025 15:28
https://www.yivi.app/
Deadsy 18 april 2025 14:17
Gesichtsscan is leuk maar ik ken mensen van in de 20 die er uitzien alsof ze net uit de basisschool zijn.
En andersom ook
Tunity @Deadsy18 april 2025 14:19
Volgens mij wordt er hier een service gebruikt die dus beide je ID kaart en gezichtsscan aanvraagt, net zoals bij ROBLOX en andere sites met veel kinderen.

Wordt gewoon gecheckt of degene die op het ID kaart staat ook daadwerkelijk zich aan het inschrijven is voor volwassenen content.
Lrrr @Tunity18 april 2025 15:03
In het gelinkte ondersteuningsartikel van Discord staat dat het twee opties zijn, dus je kan kiezen of je een gezichtsscan of ID-scan wil afstaan.
nijntje82 18 april 2025 14:13
* nijntje82 installeert mIRC :+
TgR_KILLER @nijntje8218 april 2025 14:16
The good old days xD
ChielScape @TgR_KILLER18 april 2025 14:36
Wish I could turn back time
Memori @ChielScape18 april 2025 15:24
My name is Blurry Face, and I care what you think.
slijkie @nijntje8218 april 2025 15:17
Heerlijk, wel een bouncer gebruiken he. ;)
Burky 18 april 2025 14:25
Goeie intentie, maar ben zelf liever niet mijn ID gegevens kwijt aan een chinees bedrijf... Hoe betrouwbaar is 'locale' verificatie?
piertje @Burky18 april 2025 14:40
Discord is een Amerikaans bedrijf. Ze gebruiken een externe ID verificatie service https://www.k-id.com/ wat gebaseerd is in Singapore. Discord zelf zou dus geen informatie over jouw ID te weten komen, alleen of je volwassen bent
vanstra @piertje18 april 2025 15:41
Discord zelf zou dus geen informatie over jouw ID te weten komen, alleen of je volwassen bent
En hoe weet je dit zo zeker?
piertje @vanstra18 april 2025 15:45
Je kan het niet zeker weten. Maar als je Discord vertrouwd om niet jouw prive berichten te lezen zou dit niet ver gezocht zijn
xaradine @piertje19 april 2025 00:19
lol ik vertrouw geen enkele bedrijf....dus al helemaal niet discord.
laat zij maar lekker doen....komt er weer een andere soort chat voor pc gaming.
want voor discord waren er ook andere.
magnifor @piertje18 april 2025 17:15
Toch vind ik al dat paniek over "mijn data komt terecht bij de chinezen" erg overdreven. We slaan complete bedrijfsgeheimen en persoonlijk data op bij de amerikanen maar als we een katenfoto bij de chinezen opslaan bij wijze van dan is het meteen paniek. Daarnaast is de kans dat je negatieve gevolgen ondervind van je data die in de vs is opgeslagen veel groter dan in china omdat onze overheden en veiligheidsdiensten allerlei gegevens uitwisselen met de amerikanen. Een soortgelijke samenwerkingsverband zie ik met de chinezen niet gebeuren. Dus ja, in dat opzicht heb ik mijn data liever bij de chinezen dan bij de amerikanen eerlijk gezegd (laat de minnetjes maar komen) .
Andy1562 18 april 2025 14:25
Jammer dat discord hieraan gaat geloven. Het wordt net zon facebook bedrijf op dit moment. Ik heb er niks mee met die discussie protect the children in trade of your identity. Maar dat is voor iedereen anders natuurlijk
Aaargh! 18 april 2025 14:43
Het verificatieproces verloopt via een gezichtsscan of door een foto te nemen van een ID-kaart.
Schijnveiligheid. Je kan niet de echtheid van een ID kaart (of paspoort) bepalen op basis van een foto. Het is kinderlijk eenvoudig dit te faken.
Discord zegt dat de gezichtsscan lokaal verloopt en het geen biometrische informatie doorstuurt.
Dat houdt dus in dat de app beoordeeld of het gezicht er wel of niet oud genoeg uitziet en dus een ja/nee terugstuurt. Ook dit is totaal niet veilig, je mag nooit de app vertrouwen want daar heb je geen controle over.

[Reactie gewijzigd door Aaargh! op 18 april 2025 14:45]

ArawnofAnnwn 18 april 2025 15:44
Dit is echt heel bizar. Ik hoop dat de AP alternatieven van die landen hier achteraan gaan. Gezichtscans en ID's voor social media is echt absurd.

Zij die essentiële vrijheid opgeven om een beetje tijdelijke veiligheid te kopen, verdienen noch vrijheid noch veiligheid
SinergyX
18 april 2025 20:21
content flagged by our sensitive media filter,

Waarom springt 90% hier dan meteen op porno? Zijn genoeg discords met horror/slasher en dergelijk materiaal wat ook gewoon onder 'sensitive media' valt, hell zelfs bepaalde youtube clips lijken nu al onder 'sensitive' content te vallen. Oh en zelfs bepaalde muziekvideo's vallen al onder sensitive als er bepaalde woorden/beelden in voorkomen.

Voorlopig is het simpel, dan kijk ik (als ik er uberhaubt naar kijk) er niet naar.. maar de stap is een makkelijke richting volledige controle, en dan is het vrij simpel met die hele zooi daar...

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 18 april 2025 20:22]

Annihilism 18 april 2025 14:41
Discord wil de markt op en hun app voldrukken met advertenties zodat ze nog meer kunnen graaien.

Dit is gewoon om aandeelhouders tevreden te houden. Bij reddit zag je precies hetzelfde toen ze de beurs opgingen. Maak je borst maar nat want de enshittification van Discord is in volle gang gezet.
Wraldpyk @Annihilism18 april 2025 15:57
Tja, Discord zal nog altijd wel een verlies draaien, en zal net als andere gratis/freemium diensten gewoon geld moeten verdienen (lees: ads) om het hoofd boven het water te houden.

Video streaming is heel erg duur, los van alle infrastructuur van de miljarden gesprekken (text en voice). En dan hebben we het puur over infrastructuur.

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