Discord test online leeftijdscontrole via gezichtsscan en ID-kaart

Discord test het blurren van ‘gevoelige inhoud’ als gebruikers hun leeftijd niet hebben geverifieerd. Verifiëren kan door een scan van het gezicht of een ID-kaart uit te voeren. Het experiment loopt voorlopig alleen in het Verenigd Koninkrijk en in Australië.

Het bedrijf schrijft op zijn website dat gebruikers hun leeftijd moeten verifiëren als ze inhoud willen zien die als gevoelig is gemarkeerd door de chatdienst. Dat kan wanneer ze dergelijke inhoud tegenkomen of het blurren hiervan willen uitschakelen via het instellingenmenu.

Het verificatieproces verloopt via een gezichtsscan of door een foto te nemen van een ID-kaart. Discord zegt dat de gezichtsscan lokaal verloopt en het daarbij geen biometrische informatie doorstuurt. Daarnaast verwijdert het bedrijf naar eigen zeggen ook de scan van de ID-kaart wanneer de leeftijd is geverifieerd.

Volgens de chatdienst hoeft de leeftijdscontrole slechts eenmalig uitgevoerd te worden. Als het verificatieproces niet lukt, kunnen gebruikers een handmatige beoordeling aanvragen. Discord waarschuwt ook dat gebruikers een ban riskeren indien het verificatieproces aantoont dat ze te jong zijn. Als dat het gevolg is van een fout, kunnen ze in beroep gaan tegen de beslissing.

Discord wil met deze maatregel tegemoetkomen aan de verstrengde wetgeving rond leeftijdsverificatie. Eind 2024 kondigde Australië een verbod aan op het gebruik van sociale media voor jongeren onder de zestien jaar. Ook het VK bekijkt soortgelijke maatregelen. Begin dit jaar kondigde de Britse toezichthouder Ofcom aan dat pornosites als onderdeel van de Online Safety Act aan leeftijdsverificatie moeten doen in het VK.