Ontwikkelaars kunnen Discord voortaan direct in hun games integreren

Discord introduceert een manier om het chatplatform direct in games te integreren. Met een nieuwe Discord Social SDK kunnen ontwikkelaars het platform gebruiken voor onder andere in-game communicatie, zonder dat daarvoor per se een Discord-account nodig is.

Met de Discord Social SDK kunnen gameontwikkelaars gratis gebruikmaken van Discords infrastructuur voor de sociale en multiplayeraspecten van hun games, schrijft het platform op maandag. Via de integratie kan Discord bijvoorbeeld gebruikt worden voor tekst- en voicechat binnen de games en voor het aanbieden van vriendenlijsten.

Een Discord-account is daarbij niet nodig, benadrukt het platform. Spelers kunnen de features zonder account gebruiken, maar kunnen optioneel ook hun Discord-account linken voor 'een nog boeiendere ervaring'. Door een account te linken kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun bestaande vriendenlijst gebruiken voor alle games die de Social SDK ondersteunen.

De sdk vanaf nu beschikbaar voor alle ontwikkelaars, zonder dat daaraan kosten verbonden zijn. De sdk is vooralsnog compatibel met de Unreal Engine en Unity en ondersteunt Windows 11 en macOS. Ondersteuning voor consoles en smartphones 'volgt binnenkort'. Er zijn al verschillende ontwikkelaars die werken aan een Discord-integratie in hun games. Daaronder vallen de games Rust, SplitGate 2, Delta Force, Marvel Strike Force en meer, zo valt te zien in een trailer.