Discord laat gebruikers binnenkort identiteit verifiëren via gekoppelde accounts

Chatplatform Discord gaat in de komende weken zijn Connections-functie uitbreiden met het toevoegen van Linked Roles. Hierbij kunnen gebruikers bij het koppelen van andere accounts Discord-account meer informatie tonen, zodat ze hun identiteit kunnen verifiëren bij andere gebruikers.

Via Connections kunnen Discord-gebruikers onder meer zien wat voor muziek andere gebruikers beluisteren via muziekapp Spotify of wat voor game ze aan het spelen zijn. In de komende weken wordt deze functie flink uitgebreid, schrijft Discord. Het platform had de uitbreiding in oktober aangekondigd, maar heeft er maandag meer informatie over gepubliceerd. Na het toevoegen van Linked Roles kunnen gebruikers meer informatie laten zien van hun gekoppelde accounts. Hiermee kunnen ze andere gebruikers hun identiteit tonen.

De platforms die deze functie in eerste instantie gaan ondersteunen, zijn Xbox, PlayStation, Steam, Epic Games, Battle.net, League of Legends, Riot Games, Reddit, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, Instagram, Spotify, Facebook, GitHub, Crunchyroll, PayPal en eBay. De Discord-bots voor Destiny 2 (Charlemagne) en Roblox (Bloxlink) ondersteunen ook Linked Roles. De gekoppelde accounts zijn voor de gebruiker zichtbaar via zijn Discord-profiel. Daar staat ook aanvullende informatie, zoals het aantal volgers via Instagram of reviews van kopers via eBay.

Linked Roles op Discord

Discord-admins en moderators kunnen er ook voor kiezen om speciale functies aan te bieden aan gebruikers die hun account verifiëren met Connections, zoals toegang tot bepaalde kanalen, of serverrollen toebedelen aan geverifieerde accounts. Zo kunnen ze bijvoorbeeld eisen dat gebruikers die in aanmerking willen komen voor een speciale serverrol, een gekoppeld Steam-account hebben. In het dropdownmenu van een server kunnen gebruikers de vereisten voor elke gekoppelde rol bekijken. Elke rol wordt automatisch toegekend aan hun profiel als ze aan de voorwaarden voldoen.

Toch zullen admins en moderators niet automatisch toegang krijgen tot de Connections-informatie van gebruikers, ook al zijn er accounts gekoppeld voordat de gebruiker voor het eerst de server bezoekt. De gebruiker moet zich handmatig aanmelden bij de Linked Roles-functie van een server voordat details van gekoppelde accounts voor de admins en moderators toegankelijk zijn. Bovendien is het mogelijk om een Linked Role op een server krijgen zonder het tonen van de gekoppelde accounts, als de gebruiker al aan de eisen voldoet.